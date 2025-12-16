Cetracore-Jetoil: Ανέστειλε αιφνιδιαστικά τη λειτουργία της λόγω των κυρώσεων στη Ρωσία

Ανέστειλε την Τρίτη αιφνιδιαστικά τη λειτουργία της η εταιρεία εμπορίας πετρελαιοειδών Cetracore-Jetoil SA, καθώς πληροφορίες του ΣΚΑΪ αναφέρουν ότι κατέρρευσε λόγω των κυρώσεων στη Ρωσία. Αναμένονται προβλήματα τροφοδοσίας σε κάποια πρατήρια.

H Cetracore-Jetoil SA ξεκίνησε τον κύκλο εργασιών της στην Ελλάδα τον Μάρτιο του 2018, όταν η Αυστριακή Cetracore Energy Gmbh εξαγόρασε τη Jetoil.

Η Jetoil ξεκίνησε στα τέλη της δεκαετίας του 1960 από την ελληνική οικογένεια Μαμιδάκη ως MAMIDOIL Jetoil S.A., με δραστηριότητα στην αποθήκευση, διακίνηση και εμπορία πετρελαιοειδών στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια. Σε περίοδο οικονομικών δυσκολιών (διεθνής κρίση 2010s), η Mamidoil-Jetoil υπέβαλε αίτηση υπαγωγής στο άρθρο 99 του Πτωχευτικού Κώδικα και βρέθηκε σε αναδιάρθρωση.

Το 2018, η Cetracore Energy GmbH απέκτησε την Jetoil στη βάση συμφωνίας εξυγίανσης, επενδύοντας σημαντικά στην αναδιάρθρωση των δραστηριοτήτων και τη συνέχιση της παρουσίας της στην ελληνική αγορά.

Από αυτή την εξαγορά προέκυψε η Cetracore-Jetoil S.A., μια εταιρεία που εμπορεύεται καύσιμα και πετρελαιοειδή προϊόντα στη χονδρική και λιανική αγορά, ενώ λειτουργεί πρατήρια καυσίμων και διατηρεί μεγάλες εγκαταστάσεις αποθήκευσης καυσίμων (π.χ. στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης) — μία από τις μεγαλύτερες στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια.

Παλαιότερα η Cetracore φερόταν να ελέγχεται σε μεγάλο βαθμό από UFG Europe Holdings και τη Rosneft με σημαντικό ρωσικό στοιχείο.

Σε πιο πρόσφατα οικονομικά έγγραφα, η IMMS Pte. Ltd. από τη Σιγκαπούρη εμφανίζεται ως ο τελικός μέτοχος, και ως φυσικό πρόσωπο ο πακστανικής καταγωγής με βρετανικό διαβατήριο Murtaza Ali Lakhani σχετίζεται με τον έλεγχο της εταιρείας/ομίλου.

Πτώση των πωλήσεων

Σύμφωνα με τα τελευταία αποτελέσματα, οι οικονομικές επιδόσεις της Cetracore JetOil κατά το 2024 σημείωσαν χαμηλές ταχύτητες, καθώς σημειώθηκε πτώση των πωλήσεων σε όγκο και σε τζίρο, αλλά ταυτόχρονα βελτίωση των EBITDA και μεγάλη μείωση των ζημιών.

Ειδικότερα, ο όγκος πωλήσεων σε μετρικούς τόνους ανήλθε σε 399.617,97 έναντι 495.565,24 (-19,4%), με τον συνολικό τζίρο να διαμορφώνεται σε 425,28 εκατ. ευρώ έναντι 524,45 εκατ. ευρώ (-19,9%). Εξ αυτών τα 338,43 εκατ. ευρώ αφορούσαν πωλήσεις πετρελαίου και τα 84,12 εκατ. ευρώ πωλήσεις αμόλυβδης βενζίνης, έναντι 427,72 εκατ. ευρώ και 94,29 εκατ. ευρώ αντίστοιχα το 2023.

Οι καθαρές ζημίες περιορίστηκαν σε 730.996 ευρώ έναντι ζημιών 13,69 εκατ. ευρώ το 2023 (-94,7%), ενώ τα EBITDA πέρασαν σε θετικό έδαφος με 13,038 εκατ. ευρώ έναντι -4.081.860 ευρώ (+419,4%). Επίσης, το σύνολο των υποχρεώσεων ανήλθε σε 147,5 εκατ. ευρώ, έναντι 178,17 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης.

Οι σωρευμένες ζημίες ανέρχονται σε 10,24 εκατ. ευρώ, ενώ το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων είναι θετικό, αλλά μικρότερο του μισού του κεφαλαίου.