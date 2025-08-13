THEON: Προχωρά σε νέες στρατηγικές επενδύσεις και συνεργασίες σε ΗΠΑ και Ευρώπη

Η ΤΗΕΟΝ INTERNATIONAL PLC (THEON) ανακοινώνει την έναρξη νέων στρατηγικών επενδύσεων και συνεργασιών στο πλαίσιο του στρατηγικού προγράμματος THEON NEXT. Στόχος είναι η δημιουργία μιας ολοκληρωμένης τεχνολογικής πλατφόρμας που θα συμβάλλει στην επιτάχυνση ανάπτυξης προηγμένων συστημάτων επόμενης γενιάς για τον στρατιώτη του μέλλοντος, μέσω στοχευμένων επενδυτικών κινήσεων, τεχνολογικών συμπράξεων και πρωτοβουλιών συμπαραγωγής.

Εστιάζοντας στην ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων Ψηφιακής και Επαυξημένης Πραγματικότητας (AR), το πρόγραμμα THEON NEXT επιδιώκει τη σύναψη συνεργασιών με κορυφαίους τεχνολογικούς φορείς, με στόχο την από κοινού διαμόρφωση του επιχειρησιακού πλαισίου υπεροχής του μέλλοντος, μέσω της αξιοποίησης προηγμένων τεχνολογιών στα σύνθετα επιχειρησιακά πεδία του σύγχρονου πολέμου.

Στο πλαίσιο αυτό, η THEON ανακοινώνει τέσσερις σημαντικές επενδύσεις και στρατηγικές συνεργασίες σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ευρώπη, σηματοδοτώντας ένα καθοριστικό ορόσημο στην πορεία της προς τη διατήρηση ηγετικής θέσης στον τομέα των φορητών ηλεκτροπτικών συστημάτων.

Οι συμφωνίες αυτές ενισχύουν τη μακροπρόθεσμη στρατηγική προσήλωση της THEON στην προώθηση των τεχνολογιών αιχμής στον τομέα των αμυντικών ηλεκτροπτικών συστημάτων, την ενίσχυση της βιωσιμότητας και της εφοδιαστικής αλυσίδας της εταιρίας, καθώς και την προώθηση της διατλαντικής συνεργασίας στον τομέα των προηγμένων αμυντικών τεχνολογιών.

Έχοντας εδραιώσει την ηγετική της θέση στον τομέα των συστημάτων νυχτερινής όρασης, η THEON επεκτάθηκε με επιτυχία στις θερμικές και ψηφιακές λύσεις μέσω της νέας οικογένειας προϊόντων A.R.M.E.D.

Εφαρμόζοντας με συνέπεια τη στρατηγική προσέγγιση που είχε προηγουμένως εφαρμοστεί για τα παραδοσιακά/αναλογικά συστήματα νυχτερινής όρασης - δίνοντας προτεραιότητα στην πλήρη καθετοποίηση της παραγωγικής αλυσίδας και στη σύναψη στρατηγικών εμπορικών συμφωνιών - η THEON προχωρά πλέον δυναμικά στον ταχέως αναπτυσσόμενο τομέα της Ψηφιακής και Επαυξημένης Πραγματικότητας (AR), ο οποίος βασίζεται σε τρεις κρίσιμες τεχνολογίες:

Λογισμικό Επαυξημένης και Εικονικής Πραγματικότητας: Αποτελεί τη βάση για τα συστήματα του στρατιώτη της επόμενης γενιάς, προσφέροντας πληρέστερη επιχειρησιακή επίγνωση, αποτελεσματικότερη λήψη αποφάσεων και ψηφιακές απεικονίσεις σε πραγματικά περιβάλλοντα. Μικρο-οθόνες: Είναι απαραίτητες για τα συστήματα οπτικής ενίσχυσης νέας γενιάς, με στρατηγική στόχευση στην ανάπτυξη Αμερικανο-Ευρωπαϊκής τεχνολογίας microLED. Ασύρματη Συνδεσιμότητα Μικρής Εμβέλειας: Επιτρέπει την απρόσκοπτη, ασύρματη διασύνδεση όλου του εξοπλισμού του στρατιώτη με δυνατότητα αναμετάδοσης δεδομένων σε πραγματικό χρόνο.

Για να αντιμετωπίσει επιτυχώς αυτές τις προκλήσεις, η THEON ανακοινώνει τέσσερις σημαντικές πρωτοβουλίες και συμφωνίες που όχι μόνο αποτελούν ορόσημα στον τεχνολογικό της οδικό χάρτη, αλλά και εμβαθύνουν τη βιομηχανική συνεργασία ΗΠΑ–Ευρώπης:

Πρώτον, η THEON επενδύει συνολικά 15 εκατομμύρια δολάρια στην KopinCorporation (KOPIN, NASDAQ: KOPN), μια αμερικανική εταιρία εξειδικευμένη σε μικρο-οθόνες και υποσυστήματα άμυνας, με δραστηριότητες στις ΗΠA, στη Σκωτία και Ηνωμένο Βασίλειο. Η επένδυση περιλαμβάνει έντοκο δάνειο 7 εκατομμυρίων δολαρίων μετατρέψιμο σε προνομιούχες μετοχές της KOPIN, σε τιμή μετοχής από 3 έως 4,5 δολάρια κατ’ επιλογή της THEON, καθώς και αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 8 εκατομμύρια δολάρια προς απόκτηση ποσοστού 49% στη σκωτσέζικη θυγατρική της KOPIN.

Η εν λόγω εταιρία θα αποτελέσει τη βάση για μια νέα ευρωπαϊκή κοινοπραξία που θα λειτουργεί ως παγκόσμιος (εκτός ΗΠΑ) δίαυλος για την παραγωγή και διανομή συστημάτων με δυνατότητες επαυξημένης πραγματικότητας που θα αναπτυχθούν από κοινού από την KOPIN και τη THEON, καθώς και για την παραγωγή οθονών τύπου microLED.

Το σύνολο της επένδυσης των 15 εκατομμυρίων δολαρίων στην KOPIN στοχεύει στη συν-ανάπτυξη προϊόντων και αντικατοπτρίζει την πεποίθηση της THEON ότι οι ήδη εκτενείς επενδύσεις Έρευνας & Ανάπτυξης που έχει πραγματοποιήσει η KOPIN έχουν δημιουργήσει το απαραίτητο υπόβαθρο για μια συνεργασία που μπορεί να αποφέρει άμεσα οικονομικά οφέλη από προϊόντα με ενσωματωμένες δυνατότητες επαυξημένης πραγματικότητας (AR).

Αυτή η στρατηγική συνεργασία θα περιλαμβάνει επίσης τη μεταφορά των σχετικών βιομηχανικών και αναπτυξιακών δραστηριοτήτων της θυγατρικής της THEON στις ΗΠΑ (T-Industries) στις εγκαταστάσεις της KOPIN στο Reston της Βιρτζίνια, οι οποίες θα αποτελέσουν το κέντρο παραγωγής στις ΗΠΑ για τα προϊόντα της THEON με δυνατότητες επαυξημένης πραγματικότητας και για μελλοντικά ψηφιακά ηλεκτρο-οπτικά προϊόντα.

Στο πλαίσιο της συνήθους επιχειρηματικής δραστηριότητας της T-Industries, η THEON θα επενδύσει, μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια, 8 εκατομμύρια δολάρια για την υποστήριξη των δραστηριοτήτων της στις ΗΠΑ, καθώς και για τις νέες κοινές αναπτυξιακές προσπάθειες με την KOPIN. Αυτή η νέα συνεργασία δεν θα επηρεάσει τις δύο υπάρχουσες συνεργασίες της THEON στον τομέα των συστημάτων νυχτερινής όρασης.

Δεύτερον, η THEON έχει υπογράψει ανανεώσιμη συμφωνία προμήθειας με ελάχιστη διάρκεια δύο ετών με την eMagin, μια αμερικανική εταιρία κατασκευής OLED μικρο-οθονών και τεχνολογιών εικονικής απεικόνισης. Η eMagin εξειδικεύεται σε οθόνες υψηλής ανάλυσης για εφαρμογές όπως στρατιωτική αεροπορία, νυχτερινή όραση, AR/VR καθώς και σε άλλες εφαρμογές απεικόνισης πλησίον οφθαλμού. Η eMagin είναι στρατηγικός προμηθευτής της THEON, παρέχοντας τις περισσότερες OLED οθόνες που χρησιμοποιούνται στα προϊόντα της THEON, συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων A.R.M.E.D., με κορυφαίο παράδειγμα το IRIS-C.

Τρίτον, η THEON έχει συνάψει στρατηγική συνεργασία με την ALEREON, μια εταιρία με έδρα τις ΗΠΑ, ηγέτιδα στον τομέα της τεχνολογίας ασύρματης επικοινωνίας Ultra-Wide-Band (UWB). Η ALEREON παρέχει, δοκιμασμένες σε μάχη, ασύρματες λύσεις UWB που αποτελούν το καθιερωμένο πρωτόκολλο επικοινωνίας του φορητού εξοπλισμού του Αμερικανικού Στρατού, επιτρέποντας ασφαλή από παρεμβολές ασύρματη επικοινωνία μεταξύ συσκευών όπως τα THERMIS, THEA, IRIS-C και ORION της THEON.

Σε αντίθεση με τα συμβατικά πρωτόκολλα όπως το Wi-Fi ή το Bluetooth, η τεχνολογία UWB της ALEREON προσφέρει απαράμιλλη ασφάλεια, χαμηλή καθυστέρηση και ανθεκτικότητα σε συνθήκες πεδίου μάχης. Μέσω αυτής της συνεργασίας, η THEON θα ενσωματώσει πλήρως την τεχνολογία UWB στη σειρά προϊόντων A.R.M.E.D., θα την παράγει στην Ελλάδα και θα προωθήσει αυτή τη μοναδική λύση στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή ως κύριος συνεργάτης της ALEREON στις περιοχές αυτές.

Τέλος, η THEON ανακοινώνει μια στρατηγική επένδυση μειοψηφίας στην εταιρία VarjoTechnologiesOy (VARJO), μια φινλανδική εταιρία υψηλής τεχνολογίας που εξειδικεύεται σε headsets και εφαρμογές Εικονικής Πραγματικότητας (VR) και Μικτής Πραγματικότητας (MR), εμβαθύνοντας τη διείσδυση της THEON στο ευρωπαϊκό οικοσύστημα καινοτομίας.

Η VARJO ιδρύθηκε το 2016 και προμηθεύει τις πιο σημαντικές εταιρίες αεροδιαστημικής και άμυνας παγκοσμίως, προσφέροντας προηγμένη VR/MR τεχνολογία στρατιωτικού επιπέδου για εκπαίδευση και προσομοίωση.

Η στρατηγική συνεργασία μεταξύ THEON και VARJO θα συνδυάσει την τεχνογνωσία της THEON με τον προηγμένο εξοπλισμό και λογισμικό εικονικής και μικτής πραγματικότητας της VARJO, με τις εταιρίες να έχουν συμφωνήσει να συνεργαστούν στενά σε πολλαπλές προϊοντικές και επιχειρηματικές πρωτοβουλίες.

Η συμφωνία προβλέπει επένδυση στη VARJO μέσω μετατρέψιμου δανείου ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο έχει δομηθεί ώστε να μετατραπεί σε μετοχικό κεφάλαιο της VARJO με την επέλευση ορισμένων προκαθορισμένων γεγονότων. Η THEON διατηρεί επίσης δικαίωμα για πρόσθετη επένδυση 5 εκατομμυρίων ευρώ υπό τους ίδιους όρους. Αυτή η επένδυση θα στηρίξει τη συνεχιζόμενη ανάπτυξη των τεχνολογιών αιχμής της VARJO και θα ενισχύσει τη στρατηγική της ψηφιακής επέκτασης της THEON μέσω του προγράμματος THEON NEXT, ειδικότερα ως προς την ανάπτυξη προϊόντων υψηλής τεχνολογίας για αμυντικές εφαρμογές.

Ο Κρίστιαν Χατζημηνάς, Διευθύνων Σύμβουλος της THEON, δήλωσε:

«Μετά την πρόσφατη σημαντική εξαγορά της KAPPA, η THEON κατάφερε να υπογράψει τέσσερις πρωτοποριακές συμφωνίες, εξασφαλίζοντας τη διατήρηση της ηγετικής της θέσης στα φορητά ηλεκτρο-οπτικά συστήματα. Είμαστε πολύ υπερήφανοι που αυτές οι συμφωνίες φέρνουν πιο κοντά τις ΗΠΑ και την Ευρώπη, ώστε να αναπτύξουν την επόμενη γενιά φορητών συστημάτων για τον στρατιώτη. Η συνεργασία περιλαμβάνει αρχικά δραστηριότητες στις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Φινλανδία καθώς και την Ελλάδα και θα επεκταθεί τελικά στη Γερμανία και το Βέλγιο, όπου δημιουργείται το ευρωπαϊκό μας κέντρο θερμικής/ψηφιακής τεχνολογίας. Μαζί, διευρύνουμε τα όρια των δυνατοτήτων Επαυξημένης Πραγματικότητας στον τομέα της άμυνας. Αυτές οι πρωτοβουλίες και επενδύσεις θα παρουσιαστούν αναλυτικά στην Ημέρα Κεφαλαιαγορών που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα τον Νοέμβριο του 2025 (λεπτομέρειες θα δημοσιοποιηθούν). Είμαι ιδιαίτερα περήφανος για τις εμπορικές και ερευνητικές μας ομάδες που συνέβαλαν στην εξασφάλιση αυτών των συμφωνιών σε σύντομο χρονικό διάστημα, μετά από ενδελεχή μελέτη κρίσιμων τεχνολογιών και πιθανών συνεργατών τους τελευταίους 12 μήνες.»

Ο Δημήτρης Μανδρίδης, Τεχνικός Διευθυντής της THEONSENSORS, δήλωσε:

«Η THEON κατάφερε να δημιουργήσει ένα προηγμένο παγκόσμιο τεχνικό πλαίσιο συνεργασίας, συνδυάζοντας όλες τις βασικές τεχνολογίες της νέας εποχής του διασυνδεδεμένου στρατιώτη με δυνατότητες AR, όπως αποδεικνύεται από την εισαγωγή της σειράς προϊόντων A.R.M.E.D. και τη συνεχώς αυξανόμενη αποδοχή της από σύγχρονους στρατούς. Κάθε στοιχείο αυτής της συνεργασίας διασφαλίζει ότι η THEON θα βρίσκεται στην αιχμή των νέων εξελίξεων στον τομέα της ψηφιακής και AR τεχνολογίας, κάτι που ενισχύει περαιτέρω τη σειρά προϊόντων A.R.M.E.D. προς όφελος των τελικών μας πελατών. Το τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης της THEON έχει επεκταθεί και αναδιοργανωθεί ώστε να μπορέσει να ενσωματώσει όλες αυτές τις συνεργασίες.»

Ο Δημήτρης Παρθένης, CFΟ της THEON, δήλωσε:

«Η απόκτηση βασικών τεχνολογιών, ιδίως όταν αυτές σχετίζονται με μεγάλες εταιρίες που δραστηριοποιούνται και στον πολιτικό τομέα, μέσω τέτοιων συμφωνιών αποτελεί μια ευέλικτη και οικονομικά αποδοτική επένδυση με ταχεία απόδοση για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Η δυνατότητα της THEON να μετατρέψει αυτά τα κεφάλαια ανάπτυξης σε μετοχικές συμμετοχές θα επηρεάσει θετικά τα μελλοντικά της οικονομικά αποτελέσματα. Η τρέχουσα επένδυση, συνολικού ύψους 25 εκατομμυρίων ευρώ σε βάθος δύο έως πέντε ετών, αναμένεται να αποδώσει γρήγορα, μέσω της ενίσχυσης των χαρακτηριστικών και της εμπορικής θέσης της υφιστάμενης προσφοράς μας, αλλά και μέσω της μελλοντικής ανάπτυξης αυτών των εταιριών που διαθέτουν από τις πιο υποσχόμενες τεχνολογίες στον πολιτικό και τον αμυντικό τομέα. Είμαστε υπερήφανοι που κοιτάζουμε το μέλλον μαζί με αυτούς τους εξαιρετικούς συνεργάτες που μοιράζονται το πρωτοποριακό μας επιχειρηματικό πνεύμα».

Ο MichaelMurray, Διευθύνων Σύμβουλος της KOPIN, δήλωσε:

«Με τις αμυντικές επενδύσεις να επιταχύνονται παγκοσμίως, και ιδίως μεταξύ των ευρωπαίων συμμάχων του ΝΑΤΟ, οι στρατηγικές συνεργασίες έχουν καταστεί κρίσιμες για την παροχή, έτοιμων για αποστολές (missionready), τεχνολογιών επόμενης γενιάς. Είμαστε υπερήφανοι για τη συνεργασία μας με τη THEON, μια συνεργασία που ενσαρκώνει την καινοτομία, την ευελιξία και το κοινό όραμα. Με την ενσωμάτωση των προηγμένων μικρο-οθονών και των εξειδικευμένων οπτικών υποσυστημάτων της KOPIN με την υψηλού επιπέδου τεχνογνωσία της THEON στη νυχτερινή όραση, στη θερμική απεικόνιση και στα Ηλεκτρο-Οπτικά συστήματα ISR, δεν ανταποκρινόμαστε μόνο στις εξελισσόμενες απαιτήσεις των σύγχρονων στρατιωτικών επιχειρήσεων, αλλά διαμορφώνουμε ενεργά το μέλλον της επίγνωσης πεδίου μάχης και της επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας.»

Ο AmalGhosh, Διευθύνων Σύμβουλος της eMagin, δήλωσε:

«Είμαστε ενθουσιασμένοι που συνεργαζόμαστε με την THEON, ηγέτιδα εταιρία σε προηγμένα οπτικά συστήματα και συστήματα απεικόνισης, για την ενσωμάτωση της κορυφαίας τεχνολογίας OLED μικρο-οθονών της eMagin στη νέα γενιά των προϊόντων τους. Αυτή η συνεργασία υπογραμμίζει τη δέσμευσή μας να προσφέρουμε απαράμιλλη ποιότητα εικόνας, απόδοση και αξιοπιστία για εφαρμογές κρίσιμης επιχειρησιακής σημασίας. Συνδυάζοντας την καινοτομία της eMagin στις μικρο-οθόνες με την εξειδίκευση της THEON στην οπτική τεχνολογία ακριβείας, είμαστε έτοιμοι να δημιουργήσουμε λύσεις που θέτουν νέα πρότυπα στον τομέα και προσφέρουν εξαιρετική αξία σε πελάτες παγκοσμίως.»

Ο DavidShoemaker, Διευθύνων Σύμβουλος της ALEREON, δήλωσε:

«Είμαστε ενθουσιασμένοι που συνεργαζόμαστε με τη THEON και συμμετέχουμε σε αυτή την πρωτοβουλία με βλέμμα στο μέλλον. Η αποδεδειγμένη τεχνογνωσία της THEON στα ηλεκτρο-οπτικά συστήματα και το εκτενές διεθνές δίκτυο επιχειρηματικής ανάπτυξης την καθιστούν ιδανικό συνεργάτη για την επέκταση της εμβέλειας και της υλοποίησης της τεχνολογίας UWB της ALEREON. Με τη THEON ως βασικό μας εταίρο στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή, προσδοκούμε να φέρουμε τις, δοκιμασμένες σε μάχη, λύσεις επικοινωνίας μας στα χέρια πολλών ακόμη συμμαχικών στρατιωτών.»

Ο TimoToikkanen, Διευθύνων Σύμβουλος της VARJO, πρόσθεσε:

«Είμαστε υπερήφανοι που καλωσορίζουμε τη THEON ως στρατηγικό επενδυτή στη VARJO. Από την ίδρυσή μας, η VARJO δημιουργεί τα πιο προηγμένα συστήματα VR/XR στρατιωτικής χρήσης παγκοσμίως. Η εκτενής εμπειρία και ηγετική θέση της THEON στον αμυντικό τομέα την καθιστούν ιδανικό συνεργάτη καθώς επεκτείνουμε το αποτύπωμά μας στον τομέα της εκπαίδευσης και προσομοίωσης κρίσιμων αποστολών, επιτρέποντας πρωτοφανή επίπεδα ρεαλισμού, ετοιμότητας και επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας».