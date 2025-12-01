THEON: Προχωρά σε ΑΜΚ ύψους περίπου 150 εκατ. ευρώ - Τα έσοδα θα αξιοποιηθούν για την εξαγορά ποσοστού στη γαλλική Exosens

Σε αύξηση κεφαλαίου με καταβολή μετρητών μέσω προσφοράς δικαιωμάτων ύψους περίπου 150 εκατομμυρίων ευρώ προχωρεί η ελληνική εταιρεία αμυντικής τεχνολογίας Τheon, η οποία είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο του Άμστερνταμ.

Πρόκειται για προσφορά δικαιωμάτων για 8.624.645 συνήθεις μετοχές με τιμή άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης τα 17,40 ευρώ ανά μετοχή, αντιπροσωπεύοντας έκπτωση 30,8% επί της θεωρητικής τιμής των δικαιωμάτων προτίμησης («TERP») των 25,15 ανά συνήθης μετοχή. Η αναλογία είναι μία νέα μετοχή για κάθε 8 δικαιώματα προτίμησης.

Η ημερομηνία αναπροσαρμογής της τιμής της μετοχής της εταιρείας για την έκδοση των δικαιωμάτων προτίμησης (Ex-Rights Date) είναι η 2α Δεκεμβρίου 2025, η περίοδος διαπραγμάτευσης δικαιωμάτων προτίμησης αρχίζει στις 2 Δεκεμβρίου και ολοκληρώνεται στις 11 Δεκεμβρίου και η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης είναι από τις 2 Δεκεμβρίου μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου. Στους υφιστάμενους μετόχους θα χορηγηθεί 1 δικαίωμα ανά υφιστάμενη συνήθη μετοχή της εταιρείας που κατέχουν.

Οι εταιρείες του Κριστιάν Χατζημηνά που ελέγχουν το 71% της Theon το έχουν δώσει αμετάκλητες δεσμεύσεις για να εγγραφούν για περίπου 107 εκατομμύρια ευρώ νέων mετοχών στην τιμή εγγραφής, ασκώντας τα αναλογικά δικαιώματα τους.

Στις 11 Οκτωβρίου 2025, η Τheon ανακοίνωσε ότι σύνηψε οριστική συμφωνία με την HLD Europe SCA, Invest Prince Henri SCA και Invest Gamma Sarl, επενδυτικές εταιρείες που ανήκουν στον Groupe HLD, για την αγορά μεριδίου 9,8% στην Exosens SA έναντι τιμήματος 268,7 εκατομμυρίων ευρώ σε μετρητά, που αντιστοιχεί σε 54 ευρώ ανά μετοχή.

Η EXOSENS είναι μια κορυφαία γαλλική εταιρεία που ειδικεύεται σε προηγμένες ηλεκτροοπτικές τεχνολογίες, συμπεριλαμβανομένων συστημάτων ενίσχυσης φωτός, ανίχνευσης και απεικόνισης.

Οι μετοχές της EXOSENS διαπραγματεύονται στην οργανωμένη αγορά του Euronext Paris, όπου η EXOSENS είναι εισηγμένη από τον Ιούνιο του 2024. Μετά την ολοκλήρωση της Εξαγοράς EXOSENS, η Theon θα γίνει ο δεύτερος μεγαλύτερος μέτοχος της EXOSENS, μετά την HLD. Η ολοκλήρωση της eξαγοράς της EXOSENS εξακολουθεί να υπόκειται σε ρυθμιστικές κοινοποιήσεις σε επιλεγμένο αριθμό χωρών και αναμένεται να πραγματοποιηθεί το πρώτο τρίμηνο του 2026.

Σε συνδυασμό με την ανακοίνωση της εξαγοράς της EXOSENS, η Theon είχε ανακοινώσει την πρόθεσή της να επιδιώξει πιθανή αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και, υπό το πρίσμα των ανωτέρω, τα καθαρά έσοδα από τις νέες μετοχές που εκδόθηκαν στο πλαίσιο της προσφοράς δικαιωμάτων προτίμησης, τα οποία αναμένονται να είναι περίπου 146 εκατομμύρια ευρώ, θα χρησιμοποιηθούν από την εταιρεία για τη μερική χρηματοδότηση της εξαγοράς της EXOSENS.