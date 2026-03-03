Τέσσερις διακρίσεις για την Coca-Cola Τρία Έψιλον στα Procurement Excellence Awards 2026

Η Coca-Cola Τρία Έψιλον απέσπασε τέσσερις σημαντικές διακρίσεις στα Procurement Excellence Awards, έναν θεσμό που επιβραβεύει τις πιο καινοτόμες και αποτελεσματικές πρακτικές στον τομέα των προμηθειών και συγχρόνως προβάλλει την αριστεία των επαγγελματιών εφοδιασμού.

Οι διακρίσεις αυτές επιβεβαιώνουν τη δέσμευση της εταιρείας απέναντι στη δημιουργία ενός ανθεκτικού και σύγχρονου μοντέλου προμηθειών, υλοποιώντας πρωτοβουλίες που ενισχύουν τη διαχείριση κόστους, τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη λειτουργική αποδοτικότητα του κλάδου.

Πιο συγκεκριμένα, η Coca-Cola Τρία Έψιλον έλαβε:

Gold βραβείο στην κατηγορία «Best MRO (Maintenance, Repair and Operations) Procurement Initiative» για τη στρατηγική ενοποίησης προμηθευτών και δημιουργίας E-catalogues που μείωσε την πολυπλοκότητα των διαδικασιών και ενίσχυσε την αυτοματοποίηση και την επιχειρησιακή αποδοτικότητα.

Silver βραβείο στην κατηγορία «Best Sustainability Initiative» για τη σύναψη δεκαετούς σύμβασης αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας (PPA), που ενισχύει τη δέσμευσή της εταιρείας για χρήση 100% ηλεκτρικής ενέργεια από ΑΠΕ, διασφαλίζοντας παράλληλα μεγαλύτερη ενεργειακή σταθερότητα.

Bronze βραβείο στην κατηγορία «Best Category Management Initiative» για τη βελτίωση της διαχείρισης εγκαταστάσεων μέσω της εισαγωγής ενιαίας συμφωνίας για όλες τις μονάδες παραγωγής, με κεντρικό συντονισμό, ενιαίο συμβατικό πλαίσιο και ομοιόμορφα πρότυπα υπηρεσιών σε κάθε τοποθεσία.

Bronze βραβείο στην κατηγορία «Best Efficient Cost Management Initiative» για την εφαρμογή μοντέλου διπλής προμήθειας στα πώματα νερού, το οποίο ενίσχυσε περαιτέρω την ανθεκτικότητα και την ευελιξία της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Η Δροσαλία Κοιτίδου, Procurement Manager της Coca-Cola Τρία Έψιλον, δήλωσε σχετικά: «Οι διακρίσεις αυτές αποτελούν έμπρακτη απόδειξη της στρατηγικής μας να εξελίσσουμε διαρκώς τον τομέα των προμηθειών, με γνώμονα τη βιωσιμότητα, την καινοτομία και την αποτελεσματικότητα. Μέσα από την υιοθέτηση ψηφιακών εργαλείων, την εφαρμογή αποδοτικών πρακτικών και τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών μας, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα και την ευελιξία της εφοδιαστικής μας αλυσίδας, δημιουργώντας ταυτόχρονα μακροπρόθεσμη αξία για την εταιρεία, τους συνεργάτες και τους πελάτες μας».