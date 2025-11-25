Tesla: Σχεδόν 50% η πτώση των πωλήσεων στην Ευρώπη - Μεγαλώνει το μερίδιο αγοράς της BYD

Οι ευρωπαϊκές πωλήσεις της Tesla σχεδόν μειώθηκαν στο μισό τον Οκτώβριο, ενώ η Κινέζικη ανταγωνίστρια BYD ξεπέρασε την εταιρεία σε πωλήσεις και κατέκτησε επίσης μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς στην περιοχή, όπως αναφέρει το Investing.

Η Tesla Inc κατέγραψε 6.964 νέες ταξινομήσεις αυτοκινήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την περιοχή ελεύθερου εμπορίου της Ευρώπης και το Ηνωμένο Βασίλειο τον Οκτώβριο, σημειώνοντας πτώση 48,5% σε ετήσια βάση, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ένωσης Ευρωπαίων Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (ACEA) την Τρίτη.

Το μερίδιο αγοράς της Tesla στην περιοχή μειώθηκε στο 0,6% τον Οκτώβριο από 1,3% έναν χρόνο νωρίτερα.

Αντίθετα, η Κινέζικη εταιρεία ηλεκτρικών οχημάτων BYD Co Ltd πούλησε 17.470 οχήματα στην περιοχή τον Οκτώβριο, σημειώνοντας αύξηση 206,8% σε ετήσια βάση. Η εταιρεία κατέκτησε επίσης μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς, στο 1,6%.

Συνολικά, οι πωλήσεις αυτοκινήτων τον Οκτώβριο αυξήθηκαν κατά 4,9%, φτάνοντας τα 1,09 εκατομμύρια οχήματα, με τα υβριδικά ηλεκτρικά οχήματα να παραμένουν το μεγαλύτερο κομμάτι της αγοράς. Η BYD έχει πλεονέκτημα έναντι της Tesla, καθώς πουλά επίσης την ιδιαίτερα δημοφιλή αυτή κατηγορία οχημάτων, εκτός από τα αμιγώς ηλεκτρικά της μοντέλα.

Οι πωλήσεις υβριδικών ηλεκτρικών οχημάτων αυξήθηκαν κατά 7,5% τον Οκτώβριο, φτάνοντας τις 373.171 μονάδες.

Οι πωλήσεις της Tesla στην Ευρώπη έχουν μειωθεί σταθερά μέχρι στιγμής το 2025, ενώ τα στοιχεία της Τρίτης δείχνουν επίσης μια αδύναμη αρχή για το τέταρτο τρίμηνο. Ο αυξημένος ανταγωνισμός, μαζί με τις συνεχιζόμενες αντιδράσεις σχετικά με τις πολιτικές πεποιθήσεις του CEO, Ίλον Μασκ, έπληξαν τις πωλήσεις φέτος.

Η πρόσφατη ανανέωση της γκάμας της Tesla, η οποία περιλαμβάνει νέες οικονομικές εκδόσεις των Model Y και Model 3, δεν κατάφερε επίσης να ενισχύσει τη ζήτηση. Η εταιρεία αντιμετωπίζει επίσης πιέσεις στις πωλήσεις σε άλλες μεγάλες αγορές, ιδιαίτερα στην Κίνα.

Η BYD, από την άλλη, έχει αυξήσει γρήγορα τις διεθνείς προσπάθειες επέκτασής της, με τις πωλήσεις προς την Ευρώπη να συνεχίζονται παρά τους αυστηρούς δασμούς στις εισαγωγές κινεζικών ηλεκτρικών οχημάτων που επέβαλε η ΕΕ το 2024. Ωστόσο, η BYD κατάφερε εν μέρει να παρακάμψει τους δασμούς αυτούς μέσω των υβριδικών plug-in μοντέλων της.