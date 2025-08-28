Tesla: Οι πωλήσεις στην Ευρώπη σημείωσαν «βουτιά» 40% τον Ιούλιο - Κερδίζει έδαφος η BYD

Οι πωλήσεις και το μερίδιο αγοράς της Tesla στην Ευρώπη σημείωσαν απότομη πτώση τον Ιούλιο, σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κατασκευαστών Αυτοκινήτων παρά το γεγονός ότι οι συνολικές πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων στην περιοχή συνέχισαν να αυξάνονται.

Οι πωλήσεις της Tesla υστέρησαν σε μεγάλο βαθμό από αυτές της ανταγωνιστικής κινεζικής εταιρείας BYD η οποία συμπεριλήφθηκε για πρώτη φορά στα μηνιαία στοιχεία πωλήσεων. Η τελευταία κατέκτησε επίσης μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς από την Tesla.

Οι συνολικές νέες ταξινομήσεις αυτοκινήτων της Tesla στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ηνωμένο Βασίλειο μειώθηκαν κατά 40,2% σε ετήσια βάση, σε 8.837 μονάδες, σύμφωνα με τα στοιχεία της ACEA.

Το μερίδιο αγοράς της Tesla στην περιοχή συρρικνώθηκε περαιτέρω στο 0,8% από 1,4% σε ετήσια βάση, ενώ οι πωλήσεις της από τον Ιανουάριο έως τον Ιούλιο μειώθηκαν κατά 33,6% σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι.

Η πτώση σημειώθηκε παρά το γεγονός ότι οι συνολικές πωλήσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων με μπαταρία στην Ευρώπη αυξήθηκαν κατά 33,6% τον Ιούλιο. Ο τομέας αντιπροσωπεύει πλέον περίπου το 15,6% της ευρωπαϊκής αγοράς αυτοκινήτων, πίσω από το μερίδιο 28,3% που κατέχουν τα βενζινοκίνητα οχήματα και το μερίδιο 34,7% που κατέχουν τα υβριδικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα.

Τα στοιχεία του Ιουλίου έδειξαν ότι η Tesla σημείωσε έναν ακόμη απογοητευτικό μήνα πωλήσεων στην περιοχή, καθώς η εταιρεία αντιμετωπίζει τον αυξανόμενο ανταγωνισμό από τοπικούς και κινεζικούς κατασκευαστές.

Η κινεζική BYD ξεπέρασε την Tesla στην Ευρώπη, πωλώντας 13.503 μονάδες τον Ιούλιο, ενώ κατέκτησε και μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς, 1,2%. Τα υβριδικά οχήματα της εταιρείας την καθιστούν πιο ελκυστική για τους πελάτες που ενδιαφέρονται για το κόστος, ενώ οι υψηλοί ευρωπαϊκοί εισαγωγικοί δασμοί έναντι της Κίνας δεν συνέβαλαν στην αποθάρρυνση του ενδιαφέροντος των καταναλωτών.