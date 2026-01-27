Tesla: «Βουτιά» 27% στις πωλήσεις στην Ευρώπη το 2025 - Τεράστια αύξηση η BYD

Οι πωλήσεις της Tesla στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ευρωζώνη και στο Ηνωμένο Βασίλειο, μειώθηκαν σε 238.656 μονάδες το 2025 από 326.525 μονάδες τον προηγούμενο μήνα. Συγκεκριμένα, το μερίδιο αγοράς της αμερικανικής εταιρείας κατασκευής ηλεκτρικών οχημάτων συρρικνώθηκε επίσης από 2,5% σε 1,8%.

Συγκριτικά, η κινεζική BYD σημείωσε μια εντυπωσιακή αύξηση 268,7% στις ευρωπαϊκές της πωλήσεις, φτάνοντας τις 187.657 μονάδες. Το μερίδιο αγοράς της αυξήθηκε επίσης στο 1,4% από 0,4% το 2025.

Τα προσιτά ηλεκτρικά και υβριδικά μοντέλα της BYD έτυχαν θερμής υποδοχής από τους ευαισθητοποιημένους ως προς το κόστος Ευρωπαίους καταναλωτές, με τα υβριδικά μοντέλα της να δίνουν στην κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία πλεονέκτημα έναντι της Tesla, η οποία πωλεί αποκλειστικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα με μπαταρία.

Τα υβριδικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα κατέλαβαν το 34,5% της ευρωπαϊκής αγοράς αυτοκινήτων το 2025, ενώ τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα με μπαταρία κατέλαβαν το 17,4%, σύμφωνα με τα στοιχεία της ACEA.

Ωστόσο, η Tesla παρουσίασε κάποια σημάδια βελτίωσης τον Δεκέμβριο, με τις πωλήσεις να μειώνονται κατά 20% σε ετήσια βάση, αλλά να αυξάνονται απότομα σε σχέση με τον Νοέμβριο.

Η εταιρεία-κολοσσός στον τομέα των ηλεκτρικών αυτοκινήτων στον κόσμο κατέγραψε ένα ακόμη έτος μείωσης των πωλήσεων στην Ευρώπη, με τις πωλήσεις του 2024 στην περιοχή να μειώνονται κατά 10,8%.

Αυτό συμβαίνει καθώς ο κατασκευαστής ηλεκτρικών αυτοκινήτων αντιμετωπίζει αυξημένο ανταγωνισμό από άλλους κατασκευαστές αυτοκινήτων και υβριδικά οχήματα, ενώ οι καταναλωτές επίσης αντιδρούν ως επί το πλείστον στις προσπάθειες της εταιρείας για αυτόνομη οδήγηση.

Η επιδείνωση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης προς τον CEO Ίλον Μασκ επηρέασε επίσης τις πωλήσεις της Tesla στην Ευρώπη.

Αντίθετα, η BYD φαίνεται να κερδίζει σταθερά μερίδιο αγοράς παρά τους σχετικά υψηλούς ευρωπαϊκούς δασμούς εισαγωγής για τα κινεζικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα.

Ωστόσο, πρόσφατα η ΕΕ φαίνεται να προετοιμάζεται να καταργήσει τους εισαγωγικούς δασμούς στα κινεζικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα, μια κίνηση που μπορεί να ωφελήσει τη BYD και να τονώσει ακόμη περισσότερο τις πωλήσεις στην περιοχή.