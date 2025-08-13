Tencent: Ισχυρά κέρδη για το «κολοσσό» των video games το β' τρίμηνο με οδηγό την ΑΙ

Η Tencent ανακοίνωσε την Τετάρτη αύξηση 15% στα έσοδα του δεύτερου τριμήνου, καθώς η ισχυρή απόδοση του τμήματος παιχνιδιών και οι επενδύσεις στην Τεχνητή νοημοσύνη (AI) ώθησαν την ανάπτυξη.

Ακολουθούν τα αποτελέσματα της Tencent για το πρώτο τρίμηνο του 2025:

Έσοδα: 184,504 δισεκατομμύρια κινεζικά γιουάν (25,7 δισεκατομμύρια δολάρια), σε σύγκριση με 161,117 δισεκατομμύρια κινεζικά γιουάν την ίδια περίοδο πέρυσι

Λειτουργικά κέρδη: 63,052 δισεκατομμύρια γιουάν, έναντι 57,313 δισεκατομμυρίων γιουάν πέρυσι

Σύμφωνα με το CNBC, τα έσοδα από εγχώρια παιχνίδια, που αντιπροσωπεύουν τις πωλήσεις στην Κίνα, αυξήθηκαν κατά 17% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 40,4 δισεκατομμύρια γιουάν, χάρη στην απόδοση του νέου παιχνιδιού της εταιρείας «Delta Force» και των διαχρονικών τίτλων όπως «Honor of Kings», «VALORANT» και «Peacekeeper Elite».

Τα έσοδα από τις διεθνείς δραστηριότητες της εταιρείας στον τομέα των παιχνιδιών ανήλθαν σε 18,8 δισεκατομμύρια γιουάν, σημειώνοντας αύξηση 35% σε ετήσια βάση, χάρη σε παιχνίδια όπως το «PUBG Mobile» και το πρόσφατα κυκλοφορημένο «Dune: Awakening».

Παράλληλα, η Tencent ανέφερε ότι οι βελτιώσεις που έγιναν στην πλατφόρμα διαφήμισης της εταιρείας και στο οικοσύστημα συναλλαγών Weixin με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης συνέβαλαν στην αύξηση των εσόδων από τις υπηρεσίες μάρκετινγκ κατά 20% το τρίμηνο, φτάνοντας τα 35,8 δισεκατομμύρια γιουάν.

«Κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2025, καταγράψαμε διψήφια αύξηση των εσόδων και των λειτουργικών κερδών εκτός IFRS σε ετήσια βάση, καθώς επενδύσαμε και επωφεληθήκαμε από τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Tencent, Ma Huateng.

Η Tencent δήλωσε ότι οι κεφαλαιουχικές δαπάνες της αυξήθηκαν κατά 119% στα 19,1 δισεκατομμύρια γιουάν το δεύτερο τρίμηνο, καθώς ο τεχνολογικός γίγαντας επένδυσε σε αναβαθμίσεις τεχνητής νοημοσύνης για τη διαφήμιση, την επιχείρηση παιχνιδιών και την υπηρεσία κοινωνικών μέσων Weixin.

Η μουσική μονάδα της εταιρείας με έδρα το Σενζέν σημείωσε καλύτερα από τα αναμενόμενα αποτελέσματα χάρη στην ισχυρή αύξηση των εσόδων από συνδρομές και μη συνδρομές σε διαδικτυακή μουσική, σύμφωνα με την Alicia Yap της Citi. Η εταιρεία ανέφερε ότι η Tencent Music είχε 124 εκατομμύρια συνδρομητές μουσικής, ελαφρώς αυξημένοι από τους 123 εκατομμύρια συνδρομητές που αναφέρθηκαν στην έκθεση του πρώτου τριμήνου της Tencent.