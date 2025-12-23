Τέλος εποχής για Βιοτέρ και Επίλεκτο - Διαγράφονται από το ΧΑ τον Ιανουάριο

Την Πέμπτη, 22 Ιανουαρίου 2026 θα διαγραφούν από το ΧΑ οι μετοχές των εταιρειών Επίλεκτος και Βιοτέρ. Και οι δύο μετοχές ήταν σε αναστολή διαπραγμάτευσης πάνω από έξι μήνες και σύμφωνα με τον κανονισμό του ΧΑ θα διαγραφούν από το ταμπλό καθώς οι διοικήσεις τους δεν κατάφεραν να εξαλείψουν τις αιτίες που τις οδήγησαν σε αυτό το καθεστώς.

Πρόκειται για δύο ιστορικές εταιρείες στον κλάδο των κατασκευών και της νηματουργίας αντίστοιχα. Η Βιοτέρ είναι εισηγμένη από το 1975 και η Επίλεκτος από το 1991.

Και οι δύο εταιρείες έζησαν χρυσές εποχές αλλά λύγισαν υπό το βάρος των δανείων που σύναψαν τα τελευταία χρόνια.

Η Βιοτέρ είχε πετύχει μια συμφωνία εξυγίανσης το 2020 με τους πιστωτές η οποία όμως ποτέ δεν ολοκληρώθηκε. Σύμφωνα με τα τελευταία μεγέθη του πρώτου εξαμήνου του 2025, ο κύκλος εργασιών του ομίλου διαμορφώθηκε μόλις στα 98.000 ευρώ και η εταιρεία εμφάνισε λογιστικά κέρδη που οφείλονται κυρίως στην διαγραφή τόκων δανείων από τις τράπεζες. Τα δάνεια προς τις τράπεζες διαμορφώθηκαν στα 133 εκατ. ευρώ και τα ίδια κεφάλαια ήταν αρνητικά κατά 85 εκατ. ευρώ. Η εταιρεία διεκδικεί ποσά από έργα του δημοσίου που έχει εκτελέσει αλλά σύμφωνα με την ίδια δεν έχει εισπράξει.

Η Επίλεκτος ήταν η μεγαλύτερη νηματουργία της χώρας τη δεκαετία του 1990 και τα νήματά της έντυναν τα σαλόνια μεγάλων αυτοκινητοβιομηχανιών όπως η BMW. O ανταγωνισμός από την Κίνα, το υψηλό κόστος παραγωγής λόγω του ρεύματος αλλά κυρίως ο δανεισμός έβαλαν θηλιά στην εταιρεία από την οποί η διοίκηση δεν κατάφερε ποτέ να απελευθερωθεί. Το πρώτο εξάμηνο της δωδεκάμηνης χρήσης που έληξε στις 30/6/2025, η εταιρεία εμφάνισε τζίρο 3,79 εκατ. ευρώ εκ των οποίων μόλις τα 811.000 αφορούσαν τον κλωστοϋφαντουργικό κλάδο, ενώ τα υπόλοιπα προήλθαν από τον κλάδο της ενέργειας (φωτοβολταϊκά). Το καθαρό αποτέλεσμα ήταν ζημιογόνο κατά 3,36 εκατ. ευρώ, τα ίδια κεφάλαια ήταν αρνητικά κατά 13 εκατ. ευρώ και το σύνολο των δανείων ξεπερνούσε τα 62 εκατ. ευρώ. Η διοίκηση εξακολουθεί να διαπραγματεύεται με τις τράπεζες ένα γενναίο κούρεμα χρεών επικαλούμενη παραγγελίες που έχει από μεγάλους οίκους του εξωτερικού για να ορθοποδήσει.