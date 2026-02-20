«Team AEGEAN»: Εθελοντές-εργαζόμενοι της AEGEAN γιόρτασαν την αγάπη… διαφορετικά, με δενδροφύτευση στον Υμηττό

Η «team AEGEAN», η εθελοντική ομάδα εργαζομένων της AEGEAN, πραγματοποίησε το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2026 δράση δενδροφύτευσης στον Υμηττό, στέλνοντας ένα ξεχωριστό μήνυμα αγάπης και προσφοράς. Εργαζόμενοι της εταιρείας, μαζί με τις οικογένειες και τους αγαπημένους τους, ένωσαν τις δυνάμεις τους και γιόρτασαν την αγάπη διαφορετικά μέσα από μια συμβολική και ουσιαστική δράση για το περιβάλλον.

Η πρωτοβουλία υλοποιήθηκε σε συνεργασία με την περιβαλλοντική οργάνωση We4All, με τους εθελοντές να φυτεύουν περισσότερα από 500 δέντρα σε περιοχή του Υμηττού, συμβάλλοντας ενεργά στην ενίσχυση και αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος της Αττικής. Ο απαιτητικός χαρακτήρας της δράσης ανέδειξε το ομαδικό πνεύμα, τη συνεργασία και τη συνέπεια που διαχρονικά χαρακτηρίζουν τους ανθρώπους της AEGEAN.

«Φέτος γιορτάσαμε την αγάπη… διαφορετικά. Γιορτάσαμε την αγάπη για το περιβάλλον, για την κοινωνία, για όλα όσα μας ενώνουν και μας δίνουν λόγο να προσφέρουμε. Με τη συγκεκριμένη δράση διαπιστώσαμε για ακόμη μία φορά τι μπορούμε να πετύχουμε όταν όλοι εμείς, οι άνθρωποι της AEGEAN, ενώνουμε τις δυνάμεις μας. Τα τελευταία χρόνια, μέσα από διαφορετικές πρωτοβουλίες έχουμε αποδείξει πως ένας κοινός σκοπός μάς εμπνέει και μας δίνει την κινητήριο δύναμη να κάνουμε την πραγματική διαφορά. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αποτελεί ένα νέο, ουσιαστικό ξεκίνημα για την team AEGEAN, μιας ενιαίας και δυναμικής κοινότητας εθελοντών που θα είναι ενεργή όλο τον χρόνο, υλοποιώντας δράσεις για την κοινωνία και το περιβάλλον. Μια ομάδα που γεννήθηκε από την αυθεντική διάθεση προσφοράς που υπάρχει στο DNA μας. Γιατί για όλους εμάς στην AEGEAN η αγάπη για το περιβάλλον και την κοινωνία δεν είναι λόγια, είναι πράξη», δήλωσε η Πέπη Σταμάτη, Chief People and Corporate Affairs Officer της AEGEAN.

Η «team AEGEAN» αποτελεί τη μετεξέλιξη των εθελοντικών πρωτοβουλιών που έχουν υλοποιηθεί τα τελευταία χρόνια, όπως τα Santa Crew, Easter Crew και Eco Crew, ενοποιώντας υπό μία κοινή ταυτότητα το σύνολο των δράσεων κοινωνικής και περιβαλλοντικής προσφοράς των εργαζομένων της AEGEAN. Η σύστασή της σηματοδοτεί την έναρξη ενός νέου, δυναμικού κεφαλαίου για την εταιρεία, με δράσεις που ενισχύουν τη συμμετοχή, καλλιεργούν το αίσθημα συλλογικότητας και εμπνέουν τους ανθρώπους της να συμβάλλουν ενεργά στη δημιουργία ουσιαστικού θετικού αποτυπώματος, ενδυναμώνοντας τις τοπικές κοινωνίες και προστατεύοντας το φυσικό περιβάλλον.

Η AEGEAN ευχαριστεί θερμά τη We4All για τη συμβολή της στην οργάνωση και υλοποίηση της δράσης, καθώς και όλους τους εθελοντές-εργαζόμενους και τους οικείους τους που συμμετείχαν με ενθουσιασμό και αίσθημα ευθύνης απέναντι στο περιβάλλον. Με δράσεις όπως αυτή, η «team AEGEAN» συνεχίζει να ενισχύει τη διαχρονική δέσμευση της εταιρείας για υπεύθυνη ανάπτυξη, κοινωνική συνεισφορά και προστασία του περιβάλλοντος.