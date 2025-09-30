Tablet: Ο πιο ευέλικτος σύμμαχος για δουλειά, ψυχαγωγία και καθημερινότητα

Τα tablet είναι ιδιαίτερες συσκευές. Δεν εμφανιστήκαν για να καλύψουν κάποιο κενό χρήσης, τελικά όμως ήταν μια τεχνολογία που μας έλειπε! Μικρότερα από laptop αλλά μεγαλύτερα από κινητά πολύ γρήγορα έγινα αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας μας. Με τα ανάλογα apps ένα tablet είναι εργαλείο για την δουλειά ή σύντροφος για διασκέδαση! Χρήσιμα για τηλεκπαίδευση, για διάβασμα βιβλίων και κόμιξ αλλά και με εφαρμογές σχεδίου από καλλιτεχνικό μέχρι αρχιτεκτονικό! Υπάρχουν Samsung tablet που σου επιτρέπουν μέχρι και παραγωγή και επεξεργασία βίντεο on the go! Όπως με τα smartphones, υπάρχουν δύο λειτουργικά: iOS για τα iPad της Apple και Android. Με πολλές επιλογές για την αγορά tablet θα βρεις ένα για κάθε χρήση και για κάθε budget. Εμείς σου έχουμε μια λίστα για να πάρεις μερικές ιδέες!

1. Samsung Galaxy Tab A9 4G Graphite 4GB/64GB

Η πρώτη μας πρόταση είναι και μικρό και με υποδοχή SIM για να είσαι πάντα συνδεδεμένος! Το Galaxy Tab A9 έχει οθόνη 8.7”, 8 πύρηνο επεξεργαστή στα 2.2 GHz και 64GB αποθηκευτικό χώρο. Σχεδιασμένο για να προσφέρει τη δυναμική εμπειρία των Samsung Galaxy tablets σε ακόμη περισσότερους χρήστες, το Galaxy Tab A9 συνδυάζει καθηλωτικές εμπειρίες βίντεο και ήχου με εξαιρετική συνδεσιμότητα. Καλύπτει τις καθημερινές ανάγκες ψυχαγωγίας και παραγωγικότητας. Η WXGA+ οθόνη 8,7” με ανάλυση 1.340 x 800 στα 60Hz είναι αρκετά μικρή για να μπορείς να το έχεις πάντα μαζί σου και ικανή να σου προσφέρει ατελείωτες ώρες ψυχαγωγίας, παιχνιδιού και επικοινωνίας. Με λειτουργικό σύστημα Android 13 και μπαταρία 5.100mAh, αποτελεί παράδειγμα του συνδεδεμένου οικοσυστήματος Galaxy και είναι έτοιμο να σου προσφέρει μία μοναδική εμπειρία! Τέλος αν τα 64Gb δεν είναι αρκετά για τα δεδομένα σου μην αγχώνεσαι! Δέχεται κάρτα microSD με χωρητικότητα έως 1TB για να αποθηκεύεις τα πάντα!

2. Lenovo Tab 10.1 4GB/64GB WiFi Luna Grey+Case

Μια εξαιρετική πρόταση στις 10.1” από την Lenovo! Με επεξεργαστή Helio G85, δύο ηχεία με υποστήριξη Dolby® Atmos®, κάμερες 8MP/5MP, πιστοποίηση IP52, TÜV Rheinland® Low Blue Light για άνετη θέαση και προστατευτική θήκη. To Lenovo Tab έχει όσα χρειάζεσαι για καθημερινή χρήση! Χρώματα και λεπτομέρειες που ζωντανεύουν στην οθόνη. Υποστηρίζεται από ισχυρές επιδόσεις μαζί με ένα ομαλό ρυθμό ανανέωσης, ώστε τα αγαπημένα σου παιχνίδια και οι τηλεοπτικές εκπομπές να είναι μια οπτική απόλαυση χωρίς να κουράζουνν τα μάτια σου. Με μεταλλικό φινίρισμα και βάρος που δεν ξεπερνά τα 425g, είναι ιδανικό για προσωπική ψυχαγωγία και θα σου προσφέρει ένα τέλειο μείγμα οπτικής και ακουστικής απόλαυσης στα χέρια σου. Τρέχει Android™ 14 και έρχεται με προστατευτική θήκη και μπαταρία χωρητικότητας 5100mAh.

3. Xiaomi Redmi Pad Pro 5G Tablet 12.1" Green 6GB/128GB

Συνεχίζουμε με προτάσεις για πιο απαιτητικούς χρήστες. Μερικά μοντέλα με οθόνη από 12 ίντσες και πάνω ικανά να λειτουργήσουν σε επίπεδα laptop επιτρέποντας σου να δουλεύεις από παντού! Με οθόνη WQHD+ 2560 x 1600 pixels στα 120Hz και μπαταρία 10.000mah το tablet Redmi Pad Pro 5G θα σε ακολουθήσει παντού, για εργασία και διασκέδαση όλη την ημέρα! Η μεγάλη μπαταρία προσφέρει χρόνο αναμονής έως 33,9 ημέρες μετά από πλήρη φόρτιση και ταχεία φόρτιση 33W. Η οθόνη flagship 12,1 ιντσών με αναλογία διαστάσεων 16:10 και μέγιστη φωτεινότητα 600nits, προσφέρει σταθερή απεικόνιση και τέλεια χρώματα! Είναι το πρώτο Redmi Pad με προεγκατεστημένο το Xiaomi HyperOS και διασυνδεσιμότητα Xiaomi για απρόσκοπτη εμπειρία μεταξύ συσκευών. Όταν δεν υπάρχουν διαθέσιμα σήματα Wi-Fi σε κοντινή απόσταση, το tablet μπορεί να συνδεθεί στο hotspot του Xiaomi τηλεφώνου με ένα κλικ.

4. Huawei MadePad 12X 12GB/256GB White & Keyboard

Συνεχίζουμε με δυνατές προτάσεις, με το HUAWEI MatePad 12 X θα ζήσεις την τέλεια ισορροπία δημιουργικότητας και παραγωγικότητας! Σχεδιασμένο για φοιτητές, δημιουργούς αλλά και επαγγελματίες, ενσωματώνει οθόνη PaperMatte 12” με ανάλυση 2,8K και μέγιστη φωτεινότητα 1.000 nits, εξασφαλίζοντας καθαρή απεικόνιση ακόμα και κάτω από έντονο ηλιακό φως. Ο ρυθμός ανανέωσης προσαρμόζεται αυτόματα από 30 μέχρι 144 Hz για ομαλή θέαση, ενώ παράλληλα εξοικονομεί τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Ενισχύει τη δημιουργικότητά σου με την εφαρμογή GoPaint, που διαθέτει πάνω από 150 ρυθμισμένα πινέλα και ρεαλιστικές υφές. Για παραγωγικότητα, το ενημερωμένο HUAWEI Notes προσφέρει έξυπνες λειτουργίες, όπως η διαχωρισμένη με ένα άγγιγμα οθόνη και η αναπαραγωγή σημειώσεων. Ενώ η θήκη με πληκτρολόγιο σου επιτρέπει να δουλεύεις ακόμα πιο αποδοτικά! Με βάρος μόλις 555 γραμμάρια και πάχος 5,9 mm, είναι εξαιρετικά φορητό χωρίς συμβιβασμούς στην απόδοση.

5. Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 12GB/256GB WiFi

Κλείνουμε τις προτάσεις μας με την ναυαρχίδα της Samsung! Το Samsung Galaxy Tab S11 Ultra είναι η απόλυτη έκφραση του premium tablet με κορυφαία απόδοση! Με πάχος 5,1mm και βάρος 690g, το Samsung Galaxy Tab S11 Ultra είναι το λεπτότερο και ελαφρύτερο Ultra tablet που σε συνοδεύει παντού. Με κατασκευή από Armor Aluminum, πάχος μόλις 5,1mm και βάρος 690g, ενσωματώνει μια τεράστια 14,6” Dynamic AMOLED 2X οθόνη, ανάλυσης 2960 x 1848, με 120Hz και μέγιστη φωτεινότητα 1600 nits, για καθηλωτική εμπειρία προβολής σε κάθε χώρο. Ο πανίσχυρος MediaTek™ Dimensity 9400+ (3nm) σου δίνει ταχύτητα, σταθερότητα και δυνατότητα multitasking, ακόμα και σε βαριές εφαρμογές επεξεργασίας εικόνας, βίντεο και ήχου, ενώ είναι σχεδιασμένος να αξιοποιεί πλήρως το Galaxy AI στη μεγάλη οθόνη. Γράψε, σχεδίασε και δημιούργησε με το νέο εξάγωνο S Pen. Από Sticky Memo έως Γρήγορα Εργαλεία και επιλογές χρωμάτων, ζεις μια πιο φυσική και έξυπνη εμπειρία γραφής.