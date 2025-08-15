Τα υδροπλάνα επιστρέφουν στην Κέρκυρα! 15 χρόνια αναμονής – Μια πτήση που γράφει ιστορία στα Ιόνια Νησιά

Η Κέρκυρα ξαναβλέπει υδροπλάνο να προσθαλασσώνεται στα νερά της, έπειτα από 15 χρόνια απουσίας. Η πρώτη δοκιμαστική πτήση της Hellenic Seaplanes πραγματοποιήθηκε σήμερα με απόλυτη επιτυχία, αναβιώνοντας μια περίοδο κατά την οποία, έως το 2009, πραγματοποιούνταν χιλιάδες πτήσεις και το νησί αποτελούσε πρότυπο θαλάσσιας αερομεταφοράς.

Η σημερινή μέρα δεν είναι απλώς η αρχή ενός νέου συγκοινωνιακού κεφαλαίου — είναι το αποτέλεσμα μιας πολυετούς, συστηματικής προσπάθειας που στηρίχθηκε από την ηγεσία της κυβέρνησης και βρήκε στον πρόσωπο της Άντζελας Γκερέκου την πιο συνεπή και δυναμική υπερασπιστή της. Από την πρώτη της εμπλοκή πριν 15 χρόνια, μέχρι την ολοκλήρωση της θητείας της ως Πρόεδρος του ΕΟΤ μόλις πριν μία εβδομάδα, η Άντζελα Γκερέκου πρωτοστάτησε για να επιστρέψουν τα υδροπλάνα στην Ελλάδα.





Μετά την επίσημη προσθαλάσσωση, πραγματοποιήθηκε πτήση περιήγησης με την Άντζελα Γκερέκου, τον Αντιπεριφερειάρχη Ιονίων Νήσων και εκπροσώπους του νησιού, προσφέροντας μια μοναδική εναέρια εικόνα της Κέρκυρας και αποδεικνύοντας στην πράξη την ευελιξία και τις δυνατότητες του μέσου. Η άψογη συνεργασία με τον Οργανισμό Λιμένα Κέρκυρας διασφάλισε την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή του εγχειρήματος, επιβεβαιώνοντας ότι το νησί διαθέτει την ετοιμότητα για την πλήρη ένταξη των υδροπλάνων στις μεταφορές του.



Η Άντζελα Γκερέκου δήλωσε :

«Σήμερα ζούμε μια ιστορική στιγμή για την Κέρκυρα και τα Ιόνια Νησιά. Από το 2004 έως το 2009, τα υδροπλάνα εξυπηρέτησαν χιλιάδες επιβάτες και απέδειξαν την αξία τους. Από τότε, έδωσα όλες μου τις δυνάμεις — από τη θέση της Υπουργού έως την Προεδρία του ΕΟΤ — για να δημιουργηθεί ξανά το θεσμικό, τεχνικό και επιχειρησιακό πλαίσιο που θα τα φέρει πίσω. Με τη στήριξη της κυβέρνησης, της Περιφέρειας και της Hellenic Seaplanes, βλέπουμε σήμερα αυτό το όραμα να γίνεται πραγματικότητα. Αυτή η μέρα ανήκει σε όλους όσοι πίστεψαν και δούλεψαν για να φτάσουμε εδώ».

Ο αντιπεριφερειάρχης Ιονίων Νήσων, κ. Σάββας Κουλούρης , τόνισε:

«Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων στέκεται αρωγός σε κάθε προσπάθεια που βελτιώνει τη συνδεσιμότητα και αναβαθμίζει τις μεταφορές μας. Με την υποστήριξη της κυβέρνησης και την αποφασιστική συμβολή της Άντζελας Γκερέκου, τα υδροπλάνα επιστρέφουν για να ενώσουν ξανά τα νησιά μας, να ενισχύσουν τον τουρισμό και να προσφέρουν ένα νέο, σύγχρονο μέσο μετακίνησης».





Ο πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Hellenic Seaplanes, κ. Νικόλας Χαραλάμπους, δήλωσε:

«Η σημερινή πτήση είναι κάτι πολύ περισσότερο από ένα τεχνικό επίτευγμα. Είναι η απόδειξη ότι όταν υπάρχει όραμα, πολιτική βούληση και συνεργασία, μπορούμε να αλλάξουμε τον χάρτη των μεταφορών στην Ελλάδα. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την ηγεσία της κυβέρνησης για τη στήριξη και ιδιαίτερα την Άντζελα Γκερέκου, που όλα αυτά τα χρόνια στάθηκε στην πρώτη γραμμή αυτής της προσπάθειας. Από εδώ και πέρα, προχωράμε με σχέδιο για την ανάπτυξη ενός πλήρους δικτύου υδατοδρομίων, που θα συνδέει νησιά, παράκτιες περιοχές και τουριστικούς προορισμούς».

Η Hellenic Seaplanes συνεχίζει τον σχεδιασμό των επόμενων σταδίων με στόχο οι πτήσεις στα Ιόνια Νησιά να γίνουν και πάλι καθημερινή πραγματικότητα, συνδέοντας προορισμούς και ανθρώπους σε όλη την Ελλάδα.