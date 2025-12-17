Τα πολυκαταστήματα attica και το Σωματείο ΕΛΠΙΔΑ εγκαινιάζουν τις ανακαινισμένες παιδικές χαρές και ανακοινώνουν τη συνέχιση της σύμπραξής τους τα φετινά Χριστούγεννα

Τα πολυκαταστήματα attica και το Σωματείο «ΕΛΠΙΔΑ – Σύλλογος Φίλων Παιδιών με καρκίνο», ανακοινώνουν τη συνέχιση της σύμπραξης τους στο πλαίσιο της φετινής εορταστικής περιόδου, με στόχο την ενίσχυση του σημαντικού έργου του Συλλόγου στον αγώνα ενάντια στο παιδικό καρκίνο.

Με ιδιαίτερη συγκίνηση, την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια των δύο ανακαινισμένων παιδικών χαρών του Ογκολογικού Νοσοκομείου Παίδων «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη-ΕΛΠΙΔΑ», η ανακαίνιση των οποίων έγινε δυνατή χάρη στο ποσό των 42.573,60 € που συγκεντρώθηκε από την περσινή δράση.

Το έργο αυτό αποτελεί ένα απτό αποτέλεσμα της στήριξης των πελατών των πολυκαταστημάτων attica και της ουσιαστικής δέσμευσης προς το Σωματείο ΕΛΠΙΔΑ. Στο πλαίσιο των εγκαινίων, εκπρόσωποι των πολυκαταστημάτων attica και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου παρευρέθηκαν για να υπογραμμίσουν τη συνέχεια αυτής της σημαντικής προσπάθειας και να αναδείξουν τη δύναμη της συλλογικής προσφοράς.

Το μήνυμα της αλληλεγγύης επιστρέφει, καθώς τα πολυκαταστήματα attica συνεχίζουν και για τα φετινά Χριστούγεννα τη δράση, ενισχύοντας ξανά το έργο της ΕΛΠΙΔΑΣ. Από τις 12 Δεκεμβρίου έως και τις 5 Ιανουαρίου, οι πελάτες των attica σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη θα έχουν και φέτος τη δυνατότητα να προσφέρουν 1 ευρώ με τις αγορές τους, ενισχύοντας ουσιαστικά το έργο του Σωματείου «ΕΛΠΙΔΑ» (το ποσό που αποδίδεται στο Σωματείο μετά την αφαίρεση του ΦΠΑ 24% είναι €0,81).

Η φετινή δράση με κεντρικό μήνυμα «Όλοι μαζί προσφέρουμε έμπρακτα ΕΛΠΙΔΑ» έρχεται να υπενθυμίσει πως η δύναμη της προσφοράς μπορεί να μεταμορφώσει ζωές. Με ένα μικρό αλλά σημαντικό βήμα, ο καθένας συμβάλλει προσφέροντας ελπίδα και στήριξη στα παιδιά και τις οικογένειες που το έχουν πραγματικά ανάγκη.

Η Αντιπρόεδρος του Σωματείου κυρία Μαριάννα Λαιμού ευχαρίστησε θερμά τη διοίκηση των πολυκαταστημάτων attica για την ουσιαστική συμπαράσταση, την αγάπη και την ευαισθησία για τα παιδιά που δίνουν τη μάχη με τον καρκίνο, καθώς και τους εκατοντάδες επισκέπτες των πολυκαταστημάτων που στήριξαν αυτή την κοινή προσπάθεια.

Ο Δημοσθένης Μπούμης, Διευθύνων Σύμβουλος των πολυκαταστημάτων attica πρόσθεσε: «Είναι μεγάλη μας χαρά που συνεχίζουμε τη συνεργασία με το Σωματείο ΕΛΠΙΔΑ μέσα από τη συγκεκριμένη δράση. Τα εγκαίνια των ανακαινισμένων παιδικών χαρών αποτελούν απόδειξη του τι μπορεί να πετύχει η συλλογική προσφορά. Προσκαλούμε και φέτος τους πελάτες μας να στηρίξουν την προσπάθεια και να γίνουν μέρος μιας μεγάλης αλυσίδας ελπίδας.»

Με τη δράση «Όλοι μαζί προσφέρουμε έμπρακτα ΕΛΠΙΔΑ», τα πολυκαταστήματα attica και το Σωματείο ΕΛΠΙΔΑ ενώνουν για μία ακόμη χρονιά τις δυνάμεις τους, μετατρέποντας τη γιορτινή περίοδο σε μια περίοδο ουσιαστικής προσφοράς. Κάθε μικρή συμβολή, κάθε χειρονομία καλοσύνης, χτίζει ένα μεγαλύτερο κύμα ελπίδας για τα παιδιά και τις οικογένειες που το χρειάζονται. Μαζί, συνεχίζουμε να δημιουργούμε στιγμές χαράς, να στηρίζουμε ζωές και να αποδεικνύουμε ότι η αλληλεγγύη μπορεί να αλλάξει τον κόσμο — ένα βήμα τη φορά.