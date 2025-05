Τα Pampers® Υποστηρίζουν το Έργο του «Ηλιτόμηνον» για 7η Συνεχόμενη Χρονιά

Με αγάπη και αφοσίωση στη φροντίδα των πρόωρων νεογνών, το «Ηλιτόμηνον», με τη σημαντική συμβολή των Pampers®, προχώρησε φέτος στη δωρεά μίας νέας σύγχρονης θερμοκοιτίδας στην Α’ Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών (ΜΕΝΝ)-Νεογνολογικού Τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Αλεξάνδρα. Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί μέρος της συνεχούς δράσης ενίσχυσης των ΜΕΝΝ με προηγμένο ιατρο-τεχνολογικό εξοπλισμό, με στόχο τη διαρκή αναβάθμιση της φροντίδας των πρόωρων βρεφών και την προσφορά ελπίδας στις οικογένειές τους.

Τα Pampers®, η μάρκα που έχει ταυτιστεί με τη φροντίδα των μωρών συνεχίζουν με συνέπεια να στηρίζουν το έργο του «Ηλιτόμηνον». Μέχρι σήμερα, έχουν προσφέρει συνολικά επτά σύγχρονες θερμοκοιτίδες, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη βελτίωση των συνθηκών νοσηλείας για τα πιο μικρά και ευάλωτα νεογέννητα που δίνουν τη δική τους μάχη από την πρώτη κιόλας στιγμή της ζωής τους.

Η 1η θερμοκοιτίδα προσφέρθηκε από το «Ηλιτόμηνον» το 2019 στη ΜΕΝΝ του Γενικού Νοσοκομείου «’Έλενα Βενιζέλου» στην Αθήνα.

Η 2η θερμοκοιτίδα προσφέρθηκε από το «Ηλιτόμηνον» το 2020 στη A’ ΜΕΝΝ ΑΠΘ του Ιπποκράτειου Θεσσαλονίκης.

Η 3η θερμοκοιτίδα προσφέρθηκε από το «Ηλιτόμηνον» το 2021 στο Νεογνολογικό Τμήμα στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών.

Η 4η θερμοκοιτίδα προσφέρθηκε από το «Ηλιτόμηνον» το 2022 στη B’ Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία».

Η 5η θερμοκοιτίδα προσφέρθηκε από το «Ηλιτόμηνον» το 2023 στη ΜΕΝΝ Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων.

Η 6η θερμοκοιτίδα προσφέρθηκε από το «Ηλιτόμηνον» το 2024 στη ΜΕΝΝ Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων.

Η 7η θερμοκοιτίδα προσφέρθηκε από το «Ηλιτόμηνον» το 2024 στη ΜΕΝΝ του Νεογνολογικού Τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Αλεξάνδρα στην Αθήνα.

Παρά τις δυσκολίες που συνοδεύουν την πρόωρη γέννηση, τα μικρά αυτά μωρά αποδεικνύουν από την πρώτη στιγμή τη μοναδική δύναμη και αντοχή που κρύβουν μέσα τους. Με τη φροντίδα των ειδικών και την αγάπη των δικών τους ανθρώπων, παλεύουν καθημερινά για τη ζωή, χαρίζοντας έμπνευση και ελπίδα σε όλους γύρω τους.

Η πρόεδρος του «Ηλιτόμηνον» και μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής Γονέων του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Φροντίδα των Νεογνών (European Foundation for the Care of Newborn Infants- EFCNI) Λέλα Βαβουράκη τόνισε χαρακτηριστικά: «Η δική μας σκέψη και έγνοια, είναι πάντα στραμμένη στα πρόωρα μωρά μας που συνεχίζουν να αποτελούν τη μεγαλύτερη ομάδα παιδιατρικών ασθενών στην Ευρώπη. Αυτά τα μωρά που γεννιούνται πολύ νωρίς και πολύ μικρά, ξεκινούν τη ζωή τους στις Μονάδες Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών όπου γίνεται σημαντικό έργο για εβδομάδες ή και μήνες όχι μόνο για να επιζήσουν, αλλά και για να εξελιχθούν σε ανεξάρτητους ενήλικες και να ευημερήσουν. Η φροντίδα που προσφέρεται στα πρόωρα μωρά, και ιδίως στα πιο μικρά και πιο ευάλωτα από αυτά, είναι αναγκαίο να είναι ολοκληρωμένη και να περιλαμβάνει εκτός από την ιατρική αγωγή, τεχνικές αλλά και χειρισμούς καθημερινής περιποίησης τέτοιες, ώστε τα μωρά να θεραπεύονται σε συνθήκες όσο το δυνατόν λιγότερο στρεσογόνες, να μη δυσφορούν, να μην πονούν, να μη διαταράσσεται ο ύπνος τους, όπου αυτό είναι δυνατόν. Αυτή η καθημερινή φροντίδα έγινε αιτία να συναντηθούμε με τα Pampers® και την Procter & Gamble, την οποία ευχαριστούμε από καρδιάς για την οικονομική στήριξη για 6η συνεχόμενη χρονιά. Φέτος, η συνεργασία αυτή μας επέτρεψε να δωρίσουμε μια ακόμα υπερσύγχρονη θερμοκοιτίδα, στην Α’ Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών του Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας η οποία λειτουργεί εδώ και 40 χρόνια ως 3oβάθμιο τμήμα Εντατικής Νοσηλείας νεογνών. Η ΜΕΝΝ νοσηλεύει 300-320 νεογνά κάθε χρόνο που χρειάζονται εισαγωγή σε οποιοδήποτε επίπεδο νοσηλείας (Ι,ΙΙ,ΙΙΙ) καλύπτοντας τις ανάγκες όχι μόνο της Μαιευτικής Κλινικής του Γ.Ν.Νοσοκομείου Νίκαιας αλλά και δημόσιων και ιδιωτικών μαιευτηρίων της 2ης ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου, μέσω του συστήματος επίγειων διακομιδών και αεροδιακομιδών του ΕΚΑΒ».

Τα Pampers®, εμπνεόμενα από τη δύναμη της μητρότητας και της αγάπης και αναλαμβάνοντας το έργο να φροντίσουν την υγιή ανάπτυξη των μωρών για πάνω 50 χρόνια ελπίζουν με τη στήριξη αυτή να φέρουν ανακούφιση σε όλες τις οικογένειες που περνούν δύσκολες στιγμές. Γιατί κάθε μωρό αξίζει το καλύτερο, και τα Pampers είναι εδώ για να διασφαλίσουν ακριβώς αυτό.