Τα έτοιμα γεύματα κερδίζουν έδαφος – Τα σχέδια του Σκλαβενίτη

Η αγορά του έτοιμου φαγητού στην Ελλάδα αλλάζει ταχύτητα και στην καρδιά αυτής της μετάβασης βρίσκεται ο όμιλος Σκλαβενίτη. Η αλυσίδα που πριν από μια δεκαετία έμοιαζε να αποφεύγει τις επιθετικές κινήσεις, σήμερα προχωρά σε ένα πλέγμα επενδύσεων που επαναπροσδιορίζει τόσο το μοντέλο λειτουργίας της όσο και τον τρόπο με τον οποίο σούπερ μάρκετ και εστίαση μπορούν να συνυπάρξουν κάτω από την ίδια εταιρική ομπρέλα.

Στόχος του Ομίλου Σκλαβενίτη είναι να συγκροτήσει έναν αυτόνομο πυλώνα παραγωγής, διάθεσης και κατανάλωσης φρέσκων γευμάτων, αξιοποιώντας παράλληλα μεγάλα ακίνητα και νέα concepts που ξεφεύγουν από τα γνωστά στερεότυπα του οργανωμένου λιανεμπορίου.

Το «μεγάλο εργοστάσιο της κουζίνας» στη Μαγούλα

Στον πυρήνα του σχεδίου βρίσκεται η υπερσύγχρονη μονάδα παραγωγής έτοιμων γευμάτων που υψώνεται στη Μαγούλα. Πρόκειται για επένδυση άνω των 100 εκατ. ευρώ, η οποία εξελίσσεται μέσω της θυγατρικής «Αύρα Παραγωγή Γευμάτων». Το νέο εργοστάσιο θα έχει τη δυνατότητα να παράγει έως 250.000 μερίδες ημερησίως, ισχύς που το τοποθετεί ανάμεσα στις μεγαλύτερες μονάδες του είδους στην Ευρώπη.

Για τον όμιλο, η εγκατάσταση αυτή δεν αποτελεί απλώς ενίσχυση της υφιστάμενης παραγωγής, αλλά τη βάση για μια ολοκαίνουργια δραστηριότητα που στοχεύει να καλύψει το αυξανόμενο ενδιαφέρον των καταναλωτών για καθημερινές, ποιοτικές και οικονομικές λύσεις φαγητού. Η λειτουργία της υπολογίζεται προς τα τέλη του 2026, ενώ θα απασχολεί περίπου 300 εργαζόμενους. Η δυναμική της παραγωγής θεωρείται καθοριστική, ώστε ο Σκλαβενίτης να μπορεί να τροφοδοτεί τόσο τα νέα αυτόνομα καταστήματα έτοιμου γεύματος, όσο και τα σημεία εντός των υπεραγορών.

Η επαναφορά της «Σπιτικής Κουζίνας» με νέο πρόσωπο

Η εξαγορά, τον περασμένο Ιούλιο, των 27 καταστημάτων της «Σπιτικής Κουζίνας» αποτέλεσε το δεύτερο βήμα για το χτίσιμο του νέου αυτού οικοσυστήματος φαγητού. Τα καταστήματα έκλεισαν προσωρινά στα τέλη Οκτωβρίου, ωστόσο ουδέποτε επρόκειτο να μείνουν αδρανή.

Στο επιτελείο του ομίλου εξετάζεται, σύμφωνα με πληροφορίες, ήδη το μοντέλο με το οποίο θα επανέλθουν στην αγορά. Αν και δεν είναι βέβαιο ότι το νέο δίκτυο θα διατηρήσει την παλιά επωνυμία, οι πληροφορίες συγκλίνουν ότι τα πρώτα πιλοτικά καταστήματα θα λειτουργήσουν μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2026. Ο σχεδιασμός προβλέπει πλήρη αναδιαμόρφωση των χώρων, επέκταση όπου απαιτείται και επανατοποθέτηση του προσωπικού, που μέχρι πρότινος είχε μετακινηθεί σε άλλα σημεία του ομίλου.

Να σημειώσουμε ότι το εγχείρημα αυτό δεν αφορά μόνο την αξιοποίηση των υπαρχόντων ακινήτων, αλλά και τη δημιουργία ενός concept που θα μπορεί να αναπτυχθεί και πέραν των σημερινών 27 σημείων. Το εργοστάσιο της Μαγούλας θα αποτελέσει τον «τροφοδότη» αυτού του νέου δικτύου, επιτρέποντας στα καταστήματα να λειτουργούν με χαμηλότερο λειτουργικό κόστος και αυστηρά ελεγχόμενη ποιότητα.

Το FoodHall στον Ρέντη: Ένα στοίχημα άνω των 150 εκατ. ευρώ

Αν η Μαγούλα και η «Σπιτική Κουζίνα» αποτελούν τον παραγωγικό και λιανικό βραχίονα της στρατηγικής του έτοιμου φαγητού, το τεράστιο FoodHall στον Ρέντη είναι η βιτρίνα της νέας εποχής. Στις εγκαταστάσεις του πρώην εργοστασίου της Pitsos, ο Σκλαβενίτης επενδύει πάνω από 150 εκατ. ευρώ για να δημιουργήσει έναν πολυχώρο αφιερωμένο στο τρόφιμο, τη γαστρονομία και την εμπειρία του επισκέπτη.

Το project βρίσκεται ήδη σε φάση κατασκευής και αναμένεται να ανοίξει τις πύλες του στις αρχές του 2027. Πρόκειται για έναν χώρο έκτασης 50.000 τ.μ. που φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως προορισμός για πάνω από 20.000 επισκέπτες ημερησίως, έναν αριθμό που, αν επιτευχθεί, θα μεταμορφώσει όλη την περιοχή του Ρέντη.

Στην «καρδιά» του FoodHall θα βρίσκεται μια υπεραγορά 16.000 τ.μ., η μεγαλύτερη που θα λειτουργήσει ποτέ στην Ελλάδα. Γύρω της θα απλώνονται 20 εστιατόρια και καφέ, μεγάλοι παιδότοποι, αίθουσα πολιτιστικών εκδηλώσεων 3.000 τ.μ. και ένας χώρος εκπαίδευσης 1.000 τ.μ. για το προσωπικό του ομίλου.

Σχέδια πέρα από τα σύνορα

Παράλληλα με τις μεγάλες εγχώριες επενδύσεις, ο όμιλος εξακολουθεί να μελετά την πιθανότητα εισόδου στην πολωνική αγορά. Ήδη έχει τοποθετηθεί επικεφαλής διεθνών δραστηριοτήτων με αρμοδιότητα τη μελέτη της συγκεκριμένης αγοράς, ενώ έχει και την επίβλεψη της επέκτασης στην Κύπρο. Ωστόσο, η διοίκηση ξεκαθαρίζει ότι η όποια απόφαση θα ληφθεί μόνο όταν ολοκληρωθούν οι μεγάλες επενδύσεις σε Ρέντη και Μαγούλα, με ορίζοντα διετίας.