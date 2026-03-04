Συσκευασία και Data Centers διατηρούν ψηλά τους όγκους της ΕlvalHalcor

«Παρά την αβεβαιότητα και τα υψηλά ενεργειακά κόστη που ενδέχεται να συνεχίσουν να επηρεάζουν την κερδοφορία της εταιρείας, παραμένoυμε προσεκτικά αισιόδοξοι. Φυσικά, οι πρόσφατες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή προσθέτουν ένα επιπλέον επίπεδο γεωπολιτικού κινδύνου, το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση των τιμών της ενέργειας, των εξόδων μεταφοράς και των ασφαλίστρων, καθώς και πιθανές νέες διαταραχές στην αλυσίδα εφοδιασμού», ανέφερε ο κ. Αγγελος Γιαζιτζόγλου αναπληρωτής οικονομικός διευθυντής της ElvalHalcor, κατά τη διάρκεια ενημέρωσης των αναλυτών για τα αποτελέσματα του ομίλου το 2025.

Όπως επισήμανε: «παραμένουμε σε εγρήγορση, παρακολουθούμε τις εξελίξεις και αξιολογούμε τον πιθανό αντίκτυπο. Ωστόσο, να πω ότι η εταιρεία έχει ήδη αποδείξει την ανθεκτικότητά της με συνεχή αύξηση του μεριδίου αγοράς και του όγκου πωλήσεων και στο αλουμίνιο και το χαλκό, παρά την όλη αυτή γεωπολιτική αβεβαιότητα και τα αυξημένα κόστη πρώτων υλών».

Πίεση από τους δασμούς 50% στις ΗΠΑ αλλά και το παράθυρο ευκαιρίας

Για τους δασμούς 50% στις εισαγωγές αλουμινίου και χαλκού από τις ΗΠΑ, ο κ. Γιαζιτζόγλου παραδέχθηκε ότι οι πωλήσεις έχουν μειωθεί, αλλά αυτό ήταν αναμενόμενο μετά την επιβολή των δασμών. Όταν οι δασμοί ήταν στο 25% το αντίκτυπο δεν ήταν μεγάλο. Όπως τόνισε όμως, «έχουμε ακόμη πελάτες στις Ηνωμένες Πολιτείες και συνεχίζουμε να πουλάμε εκεί με υψηλά κέρδη και περιθώρια.

Πιστεύουμε ότι οι σχέσεις που διατηρούμε με τους πελάτες μας εκεί θα μας δώσουν την ευκαιρία να αυξήσουμε ξανά την παραγωγική μας ικανότητα στο μέλλον. Όπως βλέπετε, δεν είχαμε μείωση στον όγκο του ομίλου, γιατί ανακατευθύνουμε τις πωλήσεις μας από τις ΗΠΑ σε άλλες αγορές». Η ElvalHlacor εισπράττει το 95% των εσόδων της από εξαγωγές σε 90 χώρες με κύρια αγορά την Ευρώπη.

«Επιβάλλεται άμεση λήψη μέτρων στην ΕΕ για να σταματήσει η διαρροή scrap»

Ο κ. Γιαζιτζόγλου επισήμανε ότι το scrap αλουμινίου και χαλκού (δευτερογενής πρώτη ύλη) δεν υπόκειται σε δασμούς και παρατηρήθηκε το 2025 μεγάλη διαρροή scrap προς τις ΗΠΑ που δημιούργησε έλλειψη και αύξηση των τιμών. «Το μεγαλύτερο πρόβλημα με τους δασμούς δεν ήταν η μείωση των ποσοτήτων στις πωλήσεις στις ΗΠΑ, αλλά οι διαταραχές που αντιμετωπίσαμε στην Ευρώπη, ιδιαίτερα στον τομέα των παλιοσίδερων (scrap)» υποστήριξε ο κ. Γιαζιτζόγλου και πρόσθεσε πως «έχουμε έντονες προσδοκίες από την Ευρωπαϊκή Ένωση να λάβει μέτρα για την προστασία των τοπικών βιομηχανιών. Η μόνη εξέλιξη που θα ήταν θετική, είναι αν λάβουν μέτρα για να εμποδίσουν το Scrap να φύγει από την Ευρώπη και να μεταβεί στις ΗΠΑ ή την Ασία».

Oι προοπτικές για το 2026

Για το 2026 ο κ. Γιαζιτζόγλου επισήμανε πως στον τομέα του αλουμινίου, η πιο ανθεκτική αγορά παραμένει η συσκευασία, η οποία αντιπροσωπεύει το 64% των συνολικών πωλήσεών. Στο τμήμα του χαλκού, τα δίκτυα ενέργειας και ισχύος, που υποστηρίζονται από την αυξανόμενη δραστηριότητα των κέντρων δεδομένων (Data Centers), παρουσιάζουν σημαντική ζήτηση.

Όπως διευκρίνισε, προς το παρόν, όσον αφορά το χαλκό και τα data centers, έχουμε την ελεύθερη χωρητικότητα να καλύψουμε οποιαδήποτε αύξηση. Φυσικά, όλα εξαρτώνται από το μέγεθος της αύξησης που θα δούμε. Παρατηρούμε ότι τα κέντρα δεδομένων στις ΗΠΑ κινούνται έντονα. Αναμένουμε ότι αυτή η τάση θα φτάσει τελικά και στην Ευρώπη. Σε αυτήν την αγορά, ναι, είμαστε έτοιμοι να εκμεταλλευτούμε κάθε βελτίωση».

Hedging στο 40% των συμβολαίων φυσικού αερίου

Ερωτώμενος για το ενεργειακό κόστος, ο κ. Γιαζιτζόγλου τόνισε ότι «λάβαμε ορισμένα μέτρα για να περιορίσουμε τον κίνδυνο που προκύπτει από την αστάθεια των τιμών. Διαθέτουμε κάποια μέσα αντιστάθμισης κινδύνου στο φυσικό αέριο. Μπορώ να πω ότι σχεδόν το 40% των συμβολαίων μας είναι αντισταθμισμένα στο φυσικό αέριο. Όσον αφορά το ηλεκτρικό ρεύμα, πλέον δραστηριοποιούμαστε στις αγορές των PPA. Έχουμε συμβόλαια ηλιακής και αιολικής ενέργειας με στόχο τη μείωση της μέσης τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος και τη βελτίωση του κόστους μας μέσω αυτών των δράσεων».

Τα σχέδια για τον τομέα της άμυνας

Για τον τομέα της άμυνας ο κ. Γιαζιτζόγλου ανέφερε ότι ο όμιλος έχει παρουσία αλλά δεν είναι κάτι ιδιαίτερα σημαντικό σε σύγκριση με άλλες αγορές. Ωστόσο, όπως τόνισε ο όμιλος διαθέτει τεχνολογία και εμπειρία που μπορούν να προσφέρουν λύσεις στον τομέα της άμυνας.

«Μετά την ανακοίνωση αυτού του μεγάλου σχεδίου για την άμυνα της Ευρώπης, αρχίσαμε να έχουμε πιο έντονη παρουσία σε κάποιες εκθέσεις και να διεξάγουμε πιο εντατικές συζητήσεις με πιθανούς πελάτες. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχουμε δει κάτι σημαντικό να συμβαίνει σε αυτόν τον τομέα.

Ακούμε για ανακοινώσεις, αλλά δεν παρατηρούμε κάποια σημαντική εξέλιξη», επισήμανε ο κ. Γιαζιτζόγλου.

Ανθεκτικά τα μεγέθη το 2025

Για το 2025 η ElvalHalcor ανακοίνωσε πωλήσεις 3,61 δισ. (+5,1% ετησίως) λόγω υψηλότερων όγκων και ισχυρότερων τιμών μετάλλων, ενώ το προσαρμοσμένο EBITDA παρέμεινε ουσιαστικά σταθερό στα 236 εκατ. ευρώ (-0,6% ετησίως). Τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 109,5 εκατ., ουσιαστικά αμετάβλητα ετησίως, με το χαμηλότερο χρηματοοικονομικό κόστος (μείωση κατά 9 εκατ. ή 20%) να στηρίζει την τελική γραμμή.

Σε λειτουργικό επίπεδο, ο κλάδος αλουμινίου βελτίωσε την κερδοφορία (a-EBITDA 148,7 εκατ., +7,2%), λόγω ζήτησης συσκευασίας, ενώ ο κλάδος χαλκού εμφάνισε χαμηλότερη κερδοφορία (a-EBITDA 87,3 εκατ.) λόγω υψηλότερου ενεργειακού κόστους.

Ο καθαρός δανεισμός μειώθηκε στα 605 εκατ. (-38 εκατ. ετησίως) με το δείκτη καθαρός δανεισμός προς ebitda να διαμορφώνεται στο 2,6x. Το Δ.Σ. θα προτείνει μέρισμα 0,11 ανά μετοχή έναντι 0,09 τη χρήση του 2024.

Η ελεύθερη ταμειακή ροή κατά 76 εκατ. ευρώ αντιστάθμισε την αύξηση των αναγκών σε κεφάλαια κίνησης λόγω της ανόδου στις τιμές των μετάλλων και ήταν αρκετή για να καλύψει επενδύσεις, διανομή μερίσματος και να μειώσει το καθαρό χρέος σε συνδυασμό με τα υψηλά κέρδη ebitda.