Συνεργασία Ομίλου ΤΙΤΑΝ - thyssenkrupp Polysius για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων χαμηλού άνθρακα με την τεχνολογία meca® clay

Ο Όμιλος TITAN και η thyssenkrupp Polysius προχωρούν σε στρατηγική συνεργασία με στόχο την ανάπτυξη και εφαρμογή της καινοτόμου τεχνολογίας Polysius meca® clay, που μπορεί να μειώσει σημαντικά τις εκπομπές CO₂ κατά την παραγωγή τσιμέντου. Η συμφωνία, η οποία επισφραγίστηκε με την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας (MoU), συνιστά ένα ακόμη καθοριστικό βήμα για την υλοποίηση της δέσμευσης του Ομίλου TITAN να επιταχύνει τη μετάβαση σε πιο βιώσιμα δομικά υλικά στην Ευρώπη και διεθνώς.

Η τεχνολογία meca® clay δίνει τη δυνατότητα αξιοποίησης εναλλακτικών τσιμεντοειδών υλικών (ACMs), τα οποία μπορούν να αντικαταστήσουν εν μέρει το κλίνκερ, το κύριο συστατικό του τσιμέντου και βασική πηγή εκπομπών CO₂ κατά την παραγωγή του. Με τον τρόπο αυτό μειώνονται τόσο οι εκπομπές όσο και η κατανάλωση ενέργειας, χωρίς να επηρεάζεται η ποιότητα και η απόδοση του τελικού προϊόντος. Ο Όμιλος TITAN θα εφαρμόσει την τεχνολογία για πρώτη φορά στο εργοστάσιό του στην Πάτρα, όπου αναπτύσσεται το νέο Κέντρο Προηγμένων Τεχνολογιών του Ομίλου. Οι πιλοτικές εφαρμογές προγραμματίζονται για το 2026, ενώ προβλέπεται σταδιακή ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια. Στόχος είναι η παραγωγή τσιμέντου χαμηλών εκπομπών με αναλογία κλίνκερ-τσιμέντου κάτω από 40%, έναντι 93% στο παραδοσιακό τσιμέντο Πόρτλαντ, ενισχύοντας περαιτέρω το πράσινο χαρτοφυλάκιο προϊόντων του Ομίλου.

«Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί θεμελιώδες μέρος της στρατηγικής μας για τη δημιουργία του Κέντρου Προηγμένων Τεχνολογιών στην Πάτρα – ενός σύγχρονου κόμβου καινοτομίας που θα επιταχύνει και θα ενδυναμώνει τις πρωτοβουλίες του Ομίλου μας για μείωση του CO2, προηγμένη βιομηχανική παραγωγή και τεχνολογική εξέλιξη. H συνεργασία με την thyssenkrupp Polysius ενισχύει την προσπάθειά μας για την απανθρακοποίηση της παραγωγής τσιμέντου προς ένα βιώσιμο μέλλον με χαμηλό αποτύπωμα άνθρακα», δήλωσε ο Samir Cairae, Διευθυντής Τεχνολογίας του Ομίλου TITAN.

«Η συνεργασία με τον Τιτάνα αποτελεί ισχυρή επιβεβαίωση ότι η ζήτηση για λύσεις όπως το meca® clay δεν είναι θεωρητική, αλλά προέρχεται από κορυφαίους παραγωγούς που ήδη πραγματοποιούν απανθρακοποίηση σε βιομηχανική κλίμακα», δήλωσε ο Dr. Björn Olaf Assmann, Επικεφαλής Καινοτομίας της thyssenkrupp Polysius. «Το meca® clay ενεργοποιεί έναν έως τώρα ανεκμετάλλευτο μοχλό απανθρακοποίησης στο βασικό στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας. Η συνεργασία αυτή αποδεικνύει πόσο γρήγορα η τεχνολογία περνά από το στάδιο των πιλοτικών έργων σε λύσεις με πραγματική βιομηχανική εφαρμογή».

Συνδυάζοντας την παγκόσμια εμπειρία και την τεχνογνωσία του Ομίλου TITAN με την τεχνολογική υπεροχή της thyssenkrupp Polysius, οι δύο εταίροι επιδιώκουν να επιταχύνουν την ανάπτυξη της επόμενης γενιάς υλικών χαμηλού κλίνκερ για τις αγορές της Ευρώπης και των ΗΠΑ, συμβάλλοντας στη δημιουργία πιο πράσινων πόλεων και βιώσιμων υποδομών. Η συνεργασία αυτή εντάσσεται πλήρως στη στρατηγική του Ομίλου TITAN για την επίτευξη σκυροδέματος μηδενικών εκπομπών έως το 2050, σε ευθυγράμμιση με τους παγκόσμιους κλιματικούς στόχους.