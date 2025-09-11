Επεκτείνεται συνεχώς, με την προσθήκη νέων χώρων φιλοξενίας, η πρωτοβουλία «Όλη η Υδρόγειος ένα σπίτι», την οποία υλοποιεί εδώ και τρία χρόνια, στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, η Υδρόγειος Ασφαλιστική, σε συνεργασία με την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία και το ίδρυμα Reale, του Reale Group.

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα δωρεάν φιλοξενίας στην Αθήνα για ογκολογικούς ασθενείς και συνοδούς τους από την επαρχία.

Όπως ανέφερε προς το Liberal ο πρόεδρος της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας κ. Ευάγγελος Φιλόπουλος, απαντώντας σε σχετική ερώτηση, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου , η πρωτοβουλία έχει αρχίσει να επεκτείνεται και εκτός Αθηνών, όπου υπάρχουν οι κατάλληλες υποδομές. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε οι ξενώνες φιλοξενίας που έχουν δημιουργηθεί από την ΕΑΕ στην Θεσσαλονίκη έχουν, ήδη, δοθεί στο Θεαγένειο νοσοκομείο και μπορούν να καλύψουν έως και 80 ασθενείς. Στη Λάρισα δίνουν voucher για το νοσοκομείο στους ογκολογικούς ασθενείς προκειμένου να καλυφθούν τα έξοδα διαμονής.

Στην Αττική, στο Κορωπί υπάρχουν 52 κλίνες στο Ογκολογικό κέντρο που ξεκίνησε να χτίζεται αλλά δεν λειτούργησε ποτέ, ενώ αναμένεται η παρέμβαση του υπουργού υγείας Α. Γεωργιάδη, ώστε να ξεκινήσει να φιλοξενεί ασθενείς.

Το πρόγραμμα στέγασης, υποστήριξης και φροντίδας ογκολογικών ασθενών συνεχίζεται για δεύτερη συνεχή χρονιά συνεχίζεται το πρόγραμμα στέγασης, υποστήριξης και φροντίδας ογκολογικών ασθενών και συνοδών τους από την περιφέρεια. Στα δύο χρόνια που υλοποιείται αυτή η δράση έχουν ολοκληρωθεί 108 φιλοξενίες 54 ασθενών και 25 συνοδών, με 1.401 διανυκτερεύσεις (μέχρι τέλη Αυγούστου 2025), με τους ωφελούμενους να προέρχονται από 28 πόλεις και νησιά της Ελλάδας.

Όπως ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος της Υδρόγειος Ασφαλιστική, κ. Παύλος Κασκαρέλης, η σκέψη πίσω από την εν λόγω πρωτοβουλία ήταν να παρασχεθεί στέγη σε ογκολογικούς ασθενείς που χρειάζεται να μεταφερθούν άμεσα από την επαρχία στην Αθήνα, προσθέτοντας πως ως εταιρεία με ρίζες στην ελληνική περιφέρεια, διοίκηση και εργαζόμενοι, ένιωσαν ότι μπορούνε να κάνουν μια σημαντική παρέμβαση με ουσιαστικό αποτύπωμα.

«Σύμμαχος σε αυτή την προσπάθεια», τόνισε, «είναι η μεγαλύτερη ογκολογική ιατρική οργάνωση στην χώρα μας η Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία που από την πρώτη στιγμή έδειξε αφοσίωση, πάθος και επαγγελματισμό. Έχουμε προσφέρει πάνω από 1.000 διανυκτερεύσεις και υπηρεσίες ψυχολογικής υποστήριξης σε δεκάδες συνανθρώπους μας και τους συνοδούς τους και φέτος έχουμε στο πλευρό μας και το REALE Foundation»

Στον θετικό αντίκτυπο του προγράμματος αναφέρθηκε η κυρία Κετιόνα Μαλόλη, Ψυχολόγος στην Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία, διευκρινίζοντας, πως στα 4, μέχρι στιγμής, διαμερίσματα – αριθμός ο οποίος αναμένεται να μεγαλώσει το προσεχές διάστημα – η φιλοξενία των ασθενών, αλλά και ενός συνοδού τους από το φιλικό ή το στενό συγγενικό περιβάλλον, είναι εντελώς δωρεάν.

«Πρόκειται για επιπλωμένα, πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, τα οποία βρίσκονται επί της Χαριλάου Τρικούπη, πολύ́ κοντά στα νοσοκομεία που τα άτομα μεταβαίνουν για τις θεραπείες τους, όπως ο Άγιος Σάββας, το Ιπποκράτειο και το Λαϊκό. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου δίνονται επιταγές και από σουπερμάρκετ καλύπτοντας μέρος της σίτισής τους. Έχουμε εξασφαλίσει ακόμη και αναπηρικό αμαξίδιο, έχουμε καλύψει ανάγκες ρουχισμού λευκών ειδών, ενώ έχουμε προβεί ακόμη και σε εξεύρεση φιαλών αίματος σε περίπτωση που ο ασθενής δεν έχει κανέναν συγγενή ή γνωστό στην Ελλάδα.»