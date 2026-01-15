Συνδετικός κρίκος αθλητισμού και κοινωνίας η Stoiximan

Η Stoiximan, η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών σε Ελλάδα και Κύπρο με μερίδιο αγοράς άνω του 50% ανακοίνωσε ότι ανέλαβε τη χρυσή χορηγία της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής.

Όπως ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος της Stoiximan κ. Νίκος Φλίγκος, η εταιρεία θα αναλάβει τη στήριξη 50 αθλητών και αθλητριών στο δρόμο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Αντζελες το 2028.

Σε ειδική εκδήλωση για τη νέα εταιρική ταυτότητα της εταιρείας παρουσιάστηκε η σχέση του αθλητισμού και της κοινωνίας στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της Stoiximan.

Σύμφωνα με τον κ. Φλίγκο, η Stoiximan είναι χορηγός στα μεγαλύτερα πρωταθλήματα σε Ελλάδα και Κύπρο. Τα τελευταία 11 χρόνια έχει εισφέρει σε φόρους 1,6 δισ. ευρώ και άλλα 130 εκατ. ευρώ χορηγίες για αθλητικούς και κοινωνικούς σκοπούς.

Ξεκίνησε το 2012 ως μια start up εταιρεία με 10 εργαζόμενους και σήμερα απασχολεί 300 εργαζόμενους, με περισσότερες από 150 νέες προσλήψεις να έχουν πραγματοποιηθεί τον τελευταίο χρόνο.

Τον Ιούλιο του 2025 η εταιρεία εγκαταστάθηκε στα νέα κεντρικά της γραφεία στην Αθήνα, ενώ μέσα στο 2026 προγραμματίζεται η λειτουργία νέων γραφείων στη Θεσσαλονίκη. H Stoiximan στηρίζει 43 αθλητές και αθλήτριες, 20 ομάδες και 10 Ομοσπονδίες.

«Νέα δυναμική μετά την είσοδο του ΟΠΑΠ στην εταιρεία»

Η εταιρεία ανήκει 100% στον ΟΠΑΠ ο οποίος τοποθετήθηκε πρώτη φορά στην Stoiximan το 2018 και σταδιακά απέκτησε τον απόλυτο έλεγχο και όπως επισήμανε ο κ. Φλίγκος η έλευση του ΟΠΑΠ έδωσε νέα δυναμική στην εταιρεία. Όπως τόνισε ο CEO η επιτυχία της Stoiximan οφείλεται στην εμπιστοσύνη που εκπέμπει.



Πλέον, η Stoiximan ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο με νέα διοίκηση, ενισχυμένη οργανωτική δομή, νέα γραφεία και ανανεωμένη εταιρική ταυτότητα.

Η νέα εταιρική ταυτότητα και το brand promise «Η στιγμή σου ανήκει» αποτυπώνει την κινητήριο δύναμη της Stoiximan: να δημιουργεί ξεχωριστές στιγμές. Στιγμές αθλητικής υπεροχής, τεχνολογικής καινοτομίας, ανθρώπινης σύνδεσης και κοινωνικής προσφοράς.

Σύμφωνα με τον κ. Φλίγκο, «Η εξέλιξη για εμάς δεν είναι ρήξη με το παρελθόν, αλλά συνέχεια με μεγαλύτερη ωριμότητα και ευθύνη. Χτίζουμε πάνω σε όσα μας έφεραν έως εδώ και προχωράμε ακόμα πιο δυναμικά, με στόχο να παραμείνουμε πρότυπο για τον κλάδο μας. Μία επιχείρηση που μεγαλώνει με υπευθυνότητα και επιστρέφει αξία εκεί που δραστηριοποιείται. Για εμάς, η εμπιστοσύνη είναι το πιο σημαντικό μας κεφάλαιο και κατακτάται καθημερινά έτσι ώστε να δημιουργούμε στιγμές μοναδικές».

Βασικοί πυλώνες δράσης η εκπαίδευση, ο αθλητισμός και η υγεία

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, παρουσιάστηκε η νέα καμπάνια «IROES», της ομπρέλας όλων των προγραμμάτων εταιρικής υπευθυνότητας της Stoiximan, που ενεργοποιεί δράσεις με ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα και υποστηρίζει διαχρονικά καθημερινούς ήρωες.

Μέχρι σήμερα, περισσότερα από 148.000 άτομα έχουν ωφεληθεί από τις δράσεις των προγραμμάτων «IROES», με βασικούς πυλώνες την εκπαίδευση, τον αθλητισμό και την υγεία.

Παράλληλα, ανακοινώθηκε για το 2026 η υλοποίηση ενός νέου προγράμματος εταιρικής κοινωνικής υπευθυνότητας «AI Awakening & Upskilling», σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, με στόχο την παροχή περισσότερων από 200.000 δωρεάν διαδραστικών εκπαιδεύσεων στη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν και μίλησαν οι ολυμπιονίκες Αντιγόνη Ντρισμπιώτη, Λευτέρης Πετρούνιας και Σπύρος Γιαννιώτης τους οποίους έχει στηρίξει η Stoiximan, όπως επίσης και οι πρεσβευτές της εταιρείας Γιώργος Πρίντεζης, Δημήτρης Διαμαντίδης και Θοδωρής Παπαλουκάς.

Διαδικτυακή παρέμβαση έκανε και ο Γιάννης Αντετοκούμπο, Ambassador του Empower Forward της Stoiximan, ο οποίος υπογράμμισε ότι «περισσότεροι από 8.000 αθλητές, προπονητές και γονείς έχουν ενημερωθεί για θέματα ψυχικής υγείας».

Ανάμεσα στους συνεργάτες που παρευρέθηκαν στην εκδήλωση ήταν και η κυρία Μαρία Τρυφωνίδη, Πρόεδρος της Φλόγας, ενός οργανισμού που συνεργάζεται διαχρονικά με τη Stoiximan για την υποστήριξη των παιδιών με καρκίνο σε όλη τη χώρα.