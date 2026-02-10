Συνάντηση Κ. Τασούλα σε γ.γ. Συμβουλίου Ευρώπης: Αναγκαία όσο ποτέ η πολυμέρεια και η διεθνής συνεργασία

Την προσήλωση της Ελλάδας στις αρχές του Συμβούλιου της Ευρώπης και την ανάγκη απαρέγκλιτου σεβασμού του διεθνούς δικαίου, υπογράμμισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, κατά τη συνάντησή του με τον γενικό γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης Αλέν Μπερσέ, ο οποίος επισκέπτεται την Αθήνα.

Ο κ. Τασούλας εξήρε τον ρόλο του Συμβουλίου της Ευρώπης ως θεματοφύλακα των αξιών που συγκροτούν τον κοινό νομικό πολιτισμό της Ευρώπης και υπογράμμισε τη συμβολή του, στην προάσπιση της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην ήπειρό μας και ευρύτερα.

Τόνισε, επίσης, ότι σε μία περίοδο παγκόσμιων προκλήσεων, ραγδαίων γεωπολιτικών ανακατατάξεων, διαρκούς αμφισβήτησης της διεθνούς έννομης τάξης και δοκιμασίας της δημοκρατικής διακυβέρνησης, η πολυμέρεια και η διεθνής συνεργασία στη βάση του διεθνούς δικαίου καθίστανται πιο αναγκαίες από ποτέ.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επανέλαβε την προσήλωση της Ελλάδας στις αρχές του Συμβούλιου της Ευρώπης και στις δεσμεύσεις της που απορρέουν από το πλούσιο συμβατικό πλαίσιο του Οργανισμού, με ακρογωνιαίο λίθο την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Παράλληλα, επαίνεσε τις προσπάθειες του Συμβουλίου της Ευρώπης για την ενίσχυση της δημοκρατίας, εκφράζοντας τη στήριξη της Ελλάδας στην προώθηση της πρωτοβουλίας για ένα «Δημοκρατικό Σύμφωνο για την Ευρώπη».

Τέλος, ο κ. Τασούλας επισήμανε την πολύπλευρη δραστηριοποίηση του Συμβουλίου της Ευρώπης υπέρ της ανεξαρτησίας, της εθνικής κυριαρχίας και της ακεραιότητας της Ουκρανίας, υπενθυμίζοντας την ανάγκη απαρέγκλιτου σεβασμού του διεθνούς δικαίου και στην περίπτωση της παράνομης τουρκικής εισβολής και κατοχής της Κύπρου από την Τουρκία.

Από την πλευρά του, ο γενικός γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης εξέφρασε τις ευχαριστίες του για την προσήλωση της Ελλάδας στις αρχές και αξίες της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και για τη στήριξη της χώρας μας στις προσπάθειές του για την προώθηση ενός «Δημοκρατικού Συμφώνου για την Ευρώπη». Τέλος, εξήρε την ελληνική συμβολή στις πρωτοβουλίες του Συμβουλίου της Ευρώπης υπέρ της λογοδοσίας και της απόδοσης δικαιοσύνης στην Ουκρανία.