Συμμετοχή REVOIL στο ΑTHEX Small Cap Conference 2025

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προσέλκυσε η παρουσία της REVOIL Α.Ε.Ε.Π. στο ΑTHEX Small Cap Conference 2025 που διοργάνωσε ο Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου σε Κεντρικό Ξενοδοχείο των Αθηνών.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης τα στελέχη της Εταιρείας κ.κ. Γεώργιος Ρούσσος, Πρόεδρος Δ.Σ., Ευάγγελος Ρούσσος, Διευθύνων Σύμβουλος, Ιωάννης Ρούσσος Γενικός Διευθυντής ΑΠΕ, Πέτρος Ρούμπης Οικονομικός Διευθυντής και Ιάκωβος Χαϊδεμένος Υπεύθυνος Μετόχων και Επενδυτικών Σχέσεων, είχαν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν συναντήσεις με

σημαντικό αριθμό εκπροσώπων χρηματιστηριακών εταιριών και αναλυτών σε one-to-one και ολιγομελή groups, παρουσιάζοντας την πορεία της REVOIL και τις προοπτικές της.

Κατά την διάρκεια των παρουσιάσεων ιδιαίτερη μνεία έγινε για:

πωλούμενων όγκων και μεριδίων αγοράς. Την κύρια στόχευση της εμπορικής πολιτικής της Εταιρείας που είναι η περαιτέρω ανάπτυξη των εμπλουτισμένων καυσίμων “Revolution” τα οποία έχουν συγκριτικά υψηλότερα περιθώρια κέρδους.

Το αναπτυξιακό πλάνο της Εταιρίας στο χώρο των ΑΠΕ που περιλαμβάνει:

- Φωτοβολταικά πάρκα ισχύος 23,4 MW σε πλήρη λειτουργία. - Αιολικά πάρκα 3 MW και Φωτοβολταικό πάρκο 1 MW εν αναμονή ηλέκτρισης. - Αιολικά πάρκα 30 MW και έργα αποθήκευσης ενέργειας 174 MW εν αναμονή για όρους σύνδεσης. - Αιολικά πάρκα 30,6 MW σε αδειοδοτική ωρίμανση. Το πλάνο της REVOIL μετά την επικείμενη ολοκλήρωση της εξαγοράς της ΜΑΛΤΕΖΟΣ Α.Β.Ε.Ε. που περιλαμβάνει την περαιτέρω εμπορική της ανάπτυξη με έμφαση στο χώρο των εξαγωγών.

