Συμφωνία YouTube - Fox: Τα κανάλια παραμένουν διαθέσιμα στο YouTube TV

Το YouTube και η Fox ανακοίνωσαν την Παρασκευή ότι οι εταιρείες κατέληξαν σε συμφωνία για να παραμείνουν διαθέσιμα στο YouTube TV το Fox News, το Fox Sports και άλλα κανάλια της Fox, έπειτα από διαπραγματεύσεις για μια νέα συμφωνία διανομής.

Όπως αναφέρει το CNBC, νωρίτερα, οι εταιρείες είχαν καταλήξει σε μια βραχυπρόθεσμη επέκταση για να αποφευχθούν διακοπές για τους συνδρομητές του YouTube TV.

«Χαιρόμαστε που καταλήξαμε σε μια συμφωνία που διατηρεί την αξία της υπηρεσίας μας για τους συνδρομητές μας», δήλωσε το YouTube σε ανακοίνωση που κοινοποιήθηκε στο CNBC.

Το YouTube, που ανήκει στην Alphabet, καθώς και η Fox δεν αποκάλυψαν τους οικονομικούς όρους της συμφωνίας.

Το YouTube είχε αναφέρει τη Δευτέρα ότι η Fox ζητούσε πληρωμές «πολύ υψηλότερες από ό,τι λαμβάνουν οι συνεργάτες με συγκρίσιμες προσφορές περιεχομένου».

Αυτό συνέβη μετά την κυκλοφορία του Fox One, μιας αυτόνομης υπηρεσίας streaming την περασμένη εβδομάδα, με κόστος 19,99 δολάρια μηνιαίως ή 199,99 δολάρια ετησίως.

Ως αποτέλεσμα του αδιεξόδου, το YouTube είχε προειδοποιήσει ότι θα μπορούσε να αφαιρέσει από την πλατφόρμα του τα Fox Broadcast Network, Fox News και Fox Sports.

Ο Brendan Carr, πρόεδρος της Federal Communications Commission (FCC), σχολίασε την Παρασκευή ότι ήταν χαρούμενος που οι δύο εταιρείες κατέληξαν σε συμφωνία.

«Αυτά είναι εξαιρετικά νέα για τους οπαδούς του κολεγιακού ποδοσφαίρου και αποφεύγονται οι διακοπές. Απολαύστε τους αγώνες αυτό το Σαββατοκύριακο!» ανέφερε σε ανάρτησή του στο X.

Το YouTube TV πληρώνει τους εκπομπείς, όπως η Fox, για να μεταδίδουν τα κανάλια τους και έχει περίπου 9,4 εκατομμύρια συνδρομητές.

Εκτός από το αμερικανικό ποδόσφαιρο, η Fox φιλοξενεί αγώνες Major League Baseball, καθώς και το World Series, που προγραμματίζεται να ξεκινήσει στα τέλη Οκτωβρίου.

Το βασικό πακέτο του YouTube TV κοστίζει 82,99 δολάρια τον μήνα και περιλαμβάνει πάνω από 100 ζωντανά κανάλια.

Το YouTube είναι ο κορυφαίος διανομέας μέσων στις ΗΠΑ όσον αφορά την εμπλοκή κοινού, καταγράφοντας πάνω από 13% του τηλεοπτικού χρόνου παρακολούθησης τον Ιούλιο, σύμφωνα με τη Nielsen.