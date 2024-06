SWOT Hospitality: «4 hands event» σε εστιατόριο του Olea All Suite Hotel στη Ζάκυνθο

Ζάκυνθος, 21 Ιουνίου 2024 - Το Olea All Suite Hotel, υπό τη διαχείριση της SWOT Hospitality, καλωσορίζει το Σάββατο 29 Ιουνίου στο εστιατόριο Flow Dine & Wine τον Chef Pieter Riedijk, για ένα μοναδικό 4 hands dinner. Πρόκειται για μία συνεργασία με τον Executive Chef του εστιατορίου Μιχάλη Νουρλόγλου, ως συνέχεια της περσινής συνάντησης, με φόντο το ειδυλλιακό τοπίο της Ζακύνθου και το καταπράσινο περιβάλλον του Olea All Suite Hotel.

Βραβευμένος με δύο αστέρια Michelin για την πορεία του και τη γαστρονομική του υπεροχή στο εστιατόριο Le Montgomerie, ο Chef Pieter Riedijk, καταφθάνει στο Olea All Suite Hotel για μια βραδιά μοναδικών γεύσεων. Με πάθος για την τελειότητα και μια εντυπωσιακή πορεία στα ξενοδοχεία Le K2 Collections, ο chef έχει δημιουργήσει ένα δελεαστικό μενού και υπόσχεται αξέχαστες γαστριμαργικές εμπειρίες.

Στο πλευρό του ο επίσης αναγνωρισμένος με Βραβείο Σύγχρονης Ελληνικής Κουζίνας το 2023, Μιχάλης Νουρλόγλου. Ως executive chef του γαστρονομικού concept του ξενοδοχείου, φέτος τιμήθηκε για πρώτη φορά από το FNL Guide και με αστέρι Σύγχρονης Ελληνικής Κουζίνας, για το εστιατόριο Flow Dine & Wine.

Οι γαστρονομικές συνθέσεις των δύο κορυφαίων chef έχουν ως βάση τους την εξαιρετική τοπική πρώτη ύλη, με σεβασμό στην εποχικότητα και την παράδοση της Ζακύνθου. Τη βραδιά θα συνοδεύσει ζωντανή μουσική στο χώρο του εστιατορίου.



Για κρατήσεις επικοινωνείτε με το ξενοδοχείο:

Online Reservations

Τηλέφωνο: +30 26950 22265

Ώρες λειτουργίας FLOW DINE & WINE : 19:00 TO 23:30

Σχετικά με τη SWOT Hospitality

Σε λειτουργία από τον Μάιο του 2013, η SWOT Hospitality είναι μια κορυφαία εταιρεία διαχείρισης ξενοδοχείων με έδρα την Αθήνα, Ελλάδα, η οποία ειδικεύεται επιπλέον στη διαχείριση και ανάπτυξη ακινήτων, τη διαχείριση ξενοδοχείων και επενδύσεων, τη διαχείριση έργων και ανάπτυξη ξενοδοχείων, τις πωλήσεις, το μάρκετινγκ και τις συμβουλευτικές υπηρεσίες. Η εμπειρία, ο επαγγελματισμός και η ικανότητα της SWOT να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις αυξανόμενες απαιτήσεις της παγκόσμιας βιομηχανίας φιλοξενίας έχει οδηγήσει κορυφαίους επενδυτές και επιχειρηματίες, να εμπιστευτούν την εταιρεία για την υλοποίηση ενός οράματος αριστείας. H SWOT Hospitality διαχειρίζεται ένα portfolio ξενοδοχείων αξίας 300 εκ. ευρώ στην Ελλάδα και τη Ν.Α. Ευρώπη, και συνεργάζεται με τις πιο καταξιωμένες διεθνείς αλυσίδες ξενοδοχείων όπως η Hilton, η Marriott International Inc., η Hyatt Hotels Corporation, η Accor S.A., η Nikki Beach Hotels & Resorts έχοντας επίσης πιστοποίηση White Label Operator (WLO) από την Intercontinental Hotels & Resorts και την Leading Hotels of the World. Τα έμπειρα στελέχη της εταιρείας διαθέτουν σημαντικό track record υψηλών αποδόσεων και value creation, έχοντας συμβάλει στην εξαγορά, κατασκευή και διαχείριση μερικών από των πιο υψηλού κύρους ξενοδοχεία της περιοχής, συνολικά άνω των 3,500 δωματίων και αξίας πλέον του 1δις ευρώ.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.swot.gr.