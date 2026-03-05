Το success story της Cenergy και τα υψηλά περιθώρια κέρδους στα καλώδια και στους σωλήνες

Στην ισχυρή ζήτηση που καταγράφεται για καλώδια (υποβρύχια και χερσαία) και στους σωλήνες χάλυβα παγκοσμίως στάθηκε η διοίκηση της Cenergy κατά τη διάρκεια ενημέρωσης των αναλυτών αλλά και στα υψηλά περιθώρια κέρδους που εμφανίζουν οι δύο τομείς (16,5% καλώδια και 18% οι σωλήνες), δείγμα των προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας της ελληνικής εταιρείας.

Όπως ανέφερε ο οικονομικός διευθυντής του ομίλου κ. Αλέξανδρος Μπένος τα καθαρά κέρδη το 2025 διαμορφώθηκαν στα 194 εκατ. ευρώ, που είναι πολύ κοντά στα κέρδη των 2 από τους 3 ανταγωνιστές, παρά το γεγονός ότι αυτοί έχουν τουλάχιστον 70%-100% υψηλότερα έσοδα από τη Cenergy. Ο κ. Μπένος επικεντρώθηκε και στο μίγμα έργων και προϊόντων των δύο εταιρειών, όπου τα έργα σαφώς έχουν καλύτερα περιθώρια κέρδους. Στα καλώδια το 2025 από έργα προήλθαν 789 εκατ. και από προϊόντα 600 εκατ. και στους σωλήνες 554 εκατ. από έργα και 27 εκατ. από προϊόντα.

Όπως εξήγησε, «μια αύξηση 15% στον τζίρο οδηγεί σε σχεδόν διπλασιασμό της λειτουργικής κερδοφορίας. Επομένως, δίνουμε πολύ μεγαλύτερη σημασία στην αξία που προσφέρουμε στους πελάτες μας και στα κέρδη που παρέχουμε στους μετόχους μας, παρά στους όγκους».

H ανταμοιβή των μετόχων και το guidance για το 2026

Η απόδοση του απασχολούμενου κεφαλαίου φτάνει σχεδόν το 30%, που είναι η υψηλότερη ανάμεσα σε όλους τους ανταγωνιστές στον ίδιο βιομηχανικό κλάδο. Για αυτό και η εταιρεία επιθυμεί να μοιραστεί μέρος αυτής της επιτυχίας με τους μετόχους της και θα προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση του Μαΐου τη διανομή μερίσματος 26 λεπτών ανά μετοχή, μια αύξηση της τάξης του 80% σε σχέση με το 2024.

Η εταιρεία έχει θέσει ως στόχο για το 2026 κέρδη ebitda μεταξύ 370-400 εκατ ευρώ που σημαίνει ότι είναι πολύ πιθανό να επιτευχθεί ο μακροπρόθεσμος στόχος που είχε τεθεί το 2024 για κέρδη 380 έως 420 εκατ. ένα χρόνο νωρίτερα.

Το 2025 πραγματοποιήθηκαν κεφαλαιουχικές δαπάνες 260 εκατ. ευρώ και ολοκληρώθηκαν οι επενδύσεις υποβρυχίων καλωδίων στην Κόρινθο και οι άλλες δύο εγκαταστάσεις χερσαίων καλωδίων σε Θήβα και Ελαιώνα θα ολοκληρωθούν το πρώτο εξάμηνο του έτους.

Όσον αφορά τους σωλήνες χάλυβα, η εταιρεία δείχνει τη δέσμευσή της στη βιωσιμότητα, καθώς έχει ολοκληρώσει το μεγαλύτερο βιομηχανικό φωτοβολταϊκό σύστημα στη στέγη με το 80% της ενέργειας του εργοστασίου να παράγεται από τα φωτοβολταϊκά.

Το 66% των εσόδων προέρχεται από την Ευρώπη, 17% από την Ελλάδα, 10% απο ΗΠΑ και 7% από τον υπόλοιπο κόσμο. Το 88% του ανεκτέλεστου των καλωδίων προέρχεται από την Ευρώπη και το 56% των σωλήνων από την Αμερική.

Η κατανομή των εφαρμογών στα καλώδια είναι ισορροπημένη με το 44% να αφορά σε διασυνδέσεις λόγω των απαραίτητων βελτιώσεων του δικτύου στην Ευρώπη και αλλού. Επιπλέον, 30% αφορά υπεράκτια αιολικά πάρκα και άλλο 30% άλλες κατηγορίες.

Χαρακτηριστικό είναι όπως επισήμανε η διοίκηση πως τα Σωληνουργεία Κορίνθου κερδίζουν έργα στις ΗΠΑ, παρά την αβεβαιότητα που προκαλεί η γεωπολιτική κατάσταση και οι δασμοί που έχουν επιβληθεί από τη διοίκηση των ΗΠΑ. Αυτό σημαίνει ότι οι πελάτες είναι διατεθειμένοι να καλύψουν το επιπλέον κόστος στον προϋπολογισμό τους για να αποκτήσουν σωλήνες υψηλής ποιότητας για το έργο τους, ιδιαίτερα σε μεγάλα βάθη στη θάλασσα όπου η CPW έχει σαφές πλεονέκτημα. Στις εφαρμογές με τη χρήση των σωλήνων ξεχωρίζουν τα δίκτυα ορυκτών καυσίμων, όπως πετρέλαιο και φυσικό αέριο.

Οι προοπτικές για τα καλώδια και το νέο εργοστάσιο στις ΗΠΑ

Ο κ Κώστας Σαββάκης, γενικός διευθυντής των Ελληνικών Καλωδίων τόνισε ότι το 2025 ήταν η πιο πετυχημένη χρονιά στην ιστορία των καλωδίων. Σύμφωνα με τον ίδιο, για το 2026, αναμένεται πλήρη αξιοποίηση όλων των εργοστασίων. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η ανάπτυξη της εγκατάστασης κατασκευής καλωδίων στο Maryland προχωρά σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και θα εισέλθουμε στη δυναμική αγορά της Βόρειας Αμερικής στο δεύτερο εξάμηνο του 2027. Οι συνθήκες στην αγορά των ΗΠΑ παραμένουν ισχυρές, καθώς το ηλεκτρικό δίκτυο χρειάζεται αντικατάσταση λόγω της παλαιότητάς του.

Επίσης, χρειάζεται να επεκταθεί και να εκσυγχρονιστεί ώστε να ανταποκριθεί στην αυξημένη ζήτηση για τα κέντρα δεδομένων. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η εγκατάσταση στο Maryland, μόλις τεθεί σε λειτουργία, θα βρίσκεται στρατηγικά τοποθετημένη στον χάρτη ανάπτυξης των κέντρων δεδομένων.

Συνοψίζοντας για το τμήμα καλωδίων, ο κ. Σαββάκης τόνισε ότι η συνεχιζόμενη αλλαγή στο ενεργειακό τοπίο δημιουργεί ζήτηση για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του ομίλου. «Βρισκόμαστε σε ευνοϊκές συνθήκες αγοράς, χάρη στην αυξανόμενη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας, την ενίσχυση της ενσωμάτωσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την αντικατάσταση παλαιών δικτύων. Όλα αυτά έχουν δώσει σημαντική ώθηση στα Ελληνικά Καλώδια.

Πρόκειται για μια θετική τάση που αναμένουμε να διατηρηθεί τα επόμενα χρόνια. Συνολικά, οι επεκτάσεις της δυναμικότητας στις βιομηχανικές μας εγκαταστάσεις, η είσοδός μας στην αγορά της Βόρειας Αμερικής μέσω του εργοστασίου Maryland, καθώς και το σημαντικό υπόλοιπο παραγγελιών, ενισχύουν τον αισιόδοξο προσανατολισμό μας για την μελλοντική απόδοση».

Σε ερώτηση αναλυτή για το πότε θα ξεκινήσει η παραγωγή στο εργοστάσιο των καλωδίων στις ΗΠΑ, η διοίκηση ανέφερε ότι θα ξεκινήσει το δεύτερο εξάμηνο του 2027 αλλά ο πραγματικός αντίκτυπος στα μεγέθη του ομίλου θα προέλθει από τα μεγέθη της χρήσης του 2028. Η διοίκηση επανέλαβε πως αναμένει ετήσια έσοδα από τη μονάδα στις ΗΠΑ ύψους 250 εκατ. ευρώ.

Οι προοπτικές για τους σωλήνες χάλυβα και η εξαγορά στην Αγγλία

Με τη σειρά του ο κ. Ηλίας Μπεκίρος, γενικός διευθυντής της Σωληνουργείας Κορίνθου επισήμανε ότι υπάρχει γενικά μια σταθερή ζήτηση για φυσικό αέριο παγκοσμίως.

«Πάντα εξετάζουμε τους σωλήνες μεγάλου διαμετρήματος που έχουν ζήτηση σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε μεγάλη ζήτηση στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού. Η Βόρεια Αμερική είναι εξαιρετικά δυνατή. Η αγορά υπεράκτιων και βαθιών υπεράκτιων περιοχών παραμένει πάντα αρκετά ισχυρή.

Η Ευρώπη είναι αδύναμη στις παραδοσιακές αγορές, αλλά προχωρά προς πιο ισχυρές συμφωνίες κυρίως στον τομέα της δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα. Όσον αφορά το υδρογόνο, παρόλο που υστερεί λίγο, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι για εμάς το σημαντικό είναι πως αυτή τη στιγμή χτίζεται η υποδομή, τόσο για τη δέσμευση άνθρακα όσο και για το υδρογόνο. Το υδρογόνο θα ενταχθεί κάποια στιγμή στο δίκτυο, αλλά η υποδομή πρέπει να κατασκευαστεί εδώ και τώρα, και η ραχοκοκαλιά χτίζεται με τη δική μας πολύ ισχυρή συμμετοχή σε όλη αυτή τη διαδικασία.

Συνολικά, είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι για τα επόμενα δύο με τρία χρόνια όσον αφορά την πορεία του τομέα, και είμαστε πραγματικά αισιόδοξοι για το έργο που κάνουμε. Εχουμε ολοκληρώσει τις επενδύσεις μας και οι κεφαλαιουχικές δαπάνες μας μειώνονται κάθε χρόνο».

Για τη νέα εξαγορά σε μονάδα σωλήνων στην Αγγλία ο κ. Μπεκίρος τόνισε ότι το εργοστάσιο αυτό έχει περάσει από πολλές αλλαγές ιδιοκτησίας, χωρίς καμία από αυτές να έχει εστιάσει αποκλειστικά στον τομέα των σωλήνων. «Αυτή τη στιγμή, πρόκειται για συμφωνία περιουσιακών στοιχείων και όχι για συμφωνία εταιρείας, και τα περιουσιακά αυτά στοιχεία θα αξιοποιηθούν πλήρως από τα Σωληνουργεία Κορίνθου.

Με την εξαγορά διπλασιάζουμε την παραγωγική ικανότητα και αποκτούμε ένα νέο αποτύπωμα παραγωγής εκτός της ΕΕ, το οποίο είναι σημαντικό για διάφορες γεωγραφικές περιοχές και, φυσικά, ιδιαίτερα σημαντικό για τον τομέα αποανθρακοποίησης του Ηνωμένου Βασιλείου, που αυτή τη στιγμή είναι ισχυρός και δυναμικός, με πολλά έργα δέσμευσης άνθρακα και υδρογόνου να κατασκευάζονται και να σχεδιάζονται για το μέλλον.

Από την Αγγλία δεν αναμένουμε σημαντικούς αριθμούς το 2026, ακριβώς επειδή, όπως μπορείτε να φανταστείτε, πρέπει να επαναφέρουμε αυτήν την εγκατάσταση σε κανονική λειτουργία και να φέρουμε νέες παραγγελίες. Για αυτό και στο guidance του ομίλου για το 2026 δεν περιλαμβάνεται η Αγγλία.

Συνολικά, παραμένουμε αισιόδοξοι. Διατηρούμε τα κόστη και τα περιθώρια υπό έλεγχο και βλέπουμε το μέλλον με αρκετή αισιοδοξία, τουλάχιστον για τα επόμενα δύο με τρία χρόνια που μπορούμε να προβλέψουμε αυτή τη στιγμή».

«Κανένα πρόβλημα στον εφοδιασμό με πρώτε ύλες λόγω Ιράν»

Σε ερώτηση για το αν οι εξελίξεις στο Ιράν επηρεάζουν τη διαθεσιμότητα υλικών όπως το αλουμίνιο που είναι η πρώτη ύλη για τα καλώδια, ο κ. Σαββάκης επισήμανε πως «δεν αντιμετωπίζουμε κανένα πρόβλημα λόγω του πολέμου στο Ιράν. Η αλυσίδα εφοδιασμού μας δεν έχει διαταραχθεί καθόλου και δεν αναμένεται να διαταραχθεί. Όλα τα κρίσιμα υλικά τα έχουμε ήδη αποθηκευμένα σε μεγάλο απόθεμα ασφαλείας στον χώρο μας, οπότε δεν προβλέπω να υπάρξει κάποιο πρόβλημα».

Για τις επενδύσεις το 2026 η διοίκηση εκτίμησε πως θα ανέλθουν στα 220 εκατ. ευρώ, τα 120 στις ΗΠΑ και 100 εκατ. για Ελλάδα.

Τα μεγέθη του 2025

Το προσαρμοσμένο ebitda της Cenergy το 2025 ανήλθε στα 348 εκατ. ευρώ αυξημένο κατά 28% σε σχέση με το 2024 με το περιθώριο κέρδους να κινείται κοντά στο 17%, υψηλό ποσοστό για βιομηχανικό όμιλο, χάρη στις επιδόσεις και των δύο τομέων σε καλώδια και σωλήνες χάλυβα

Οι πωλήσεις διαμορφώθηκαν στα 2,06 δισ. ενισχυμένες κατά 15% και τα καθαρά κέρδη ανήλθαν στα 194 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 39%, λόγω της ενίσχυσης της λειτουργικής κερδοφορίας και του μειωμένου χρηματοοικονομικού κόστους.

Ο καθαρός δανεισμός διαμορφώθηκε στα 204 εκατ. ευρώ και η σχέση καθαρός δανεισμός προς ebitda διαμορφώθηκε στο 0,6x, γεγονός που αντικατοπτρίζει την ισχυρή παραγωγή ταμειακών ροών.