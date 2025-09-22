Η ελληνική αγορά τεχνολογίας εισέρχεται σε μια νέα φάση με την ανακοίνωση της συνεργασίας ανάμεσα στη OneDealer και τη ServiceNow. Οι δύο εταιρείες ενώνουν δυνάμεις με στόχο την επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα της χώρας, αξιοποιώντας εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ) και προηγμένης αυτοματοποίησης. Στο επίκεντρο τηλεπικοινωνίες, τράπεζες και ενέργεια.

Η OneDealer, με σημαντική εμπειρία στην ελληνική αγορά και έντονη παρουσία σε λύσεις επιχειρησιακής τεχνολογίας, αναλαμβάνει τον ρόλο του στρατηγικού υλοποιητή. Η ServiceNow, από την πλευρά της, φέρνει στην Ελλάδα μια πλατφόρμα που ήδη χρησιμοποιείται από το 86% των εταιρειών του Fortune 500, με αποδεδειγμένα αποτελέσματα σε κρίσιμους κλάδους όπως οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, η υγεία και η βιομηχανία.

Η Ελλάδα στο επίκεντρο

Η συγκυρία δεν είναι τυχαία. Η χώρα επιδιώκει την ταχεία σύγκλιση με τις ευρωπαϊκές προτεραιότητες της «Ψηφιακής Δεκαετίας», επενδύοντας σε έργα ψηφιακής υποδομής και υπηρεσιών. Η συνεργασία OneDealer–ServiceNow έρχεται να καλύψει μια κομβική ανάγκη, αυτή της προσαρμογής διεθνών πλατφορμών τεχνητής νοημοσύνης στις ελληνικές νομικές, ρυθμιστικές και γλωσσικές ιδιαιτερότητες.

Ο συνιδρυτής και πρόεδρος της OneDealer, Νίκος Β. Βαρδινογιάννης, μίλησε για ένα «νέο σημείο αναφοράς για την ψηφιακή ηγεσία στη Νοτιοανατολική Ευρώπη», υπογραμμίζοντας πως η συνεργασία αποτελεί συνέχεια του οράματος να βρεθούν οι ελληνικές επιχειρήσεις στην αιχμή της τεχνολογικής καινοτομίας.

Από την πλευρά της ServiceNow, ο αντιπρόεδρος Nick Tzitzon χαρακτήρισε την Ελλάδα «πύλη προς τα Βαλκάνια» και σημείωσε ότι η συνεργασία δεν περιορίζεται σε επενδυτικές ευκαιρίες, αλλά στοχεύει σε πραγματικό κοινωνικό και επιχειρηματικό αντίκτυπο. Επεσήμανε δε, ότι η Ελλάδα έχει κάνει σημαντικά βήματα και από ουραγός στην Ευρώπη μπορεί να πρωτοπορήσει.

Ο πρόεδρος της OneDealer, Steve Tzikakis, εστίασε στο θέμα της κλίμακας: «Δίνουμε τη δυνατότητα στους οργανισμούς να πετύχουν λειτουργικό μετασχηματισμό σε μεγάλη κλίμακα, με βιώσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα». Παράλληλα, ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Αθανάσιος Τασούδης, επεσήμανε ότι «η συνεργασία ξεπερνά την τεχνολογία» και αφορά στην ενδυνάμωση των ελληνικών οργανισμών ώστε να λειτουργήσουν με μεγαλύτερη ευελιξία και μετρήσιμο αποτέλεσμα.

Η ServiceNow σε αριθμούς

Η είσοδος της ServiceNow στην Ελλάδα δεν είναι απλώς ένα ακόμη βήμα διεθνούς επέκτασης, αλλά μια κίνηση που στηρίζεται σε ισχυρά οικονομικά θεμέλια. Μόνο για το 2024, τα έσοδα από συνδρομές ανήλθαν σε 10,65 δισ. δολάρια, σημειώνοντας αύξηση 22,5% σε ετήσια βάση. Στο δεύτερο τρίμηνο του 2025, η εταιρεία κατέγραψε έσοδα 3,113 δισ. δολάρια, με άνοδο 21,5% σε σταθερό νόμισμα.

Η ServiceNow εξυπηρετεί σήμερα περίπου 8.400 πελάτες διεθνώς, με ένα εντυπωσιακό ποσοστό ανανέωσης συμβολαίων που φτάνει το 98%. Ειδικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η αύξηση κατά 29,5% στον αριθμό των πελατών που δαπανούν πάνω από 20 εκατ. δολάρια ετησίως, γεγονός που καταδεικνύει την ικανότητα της εταιρείας να επεκτείνει τη διείσδυση της σε μεγάλες πολυεθνικές.

Παράλληλα, η ServiceNow διατηρεί ισχυρή χρηματοοικονομική θέση, με ελεύθερες ταμειακές ροές 3,5 δισ. δολάρια και περισσότερους από 27.000 εργαζόμενους παγκοσμίως. Οι αριθμοί αυτοί εξηγούν γιατί η πλατφόρμα έχει εξελιχθεί σε σημείο αναφοράς για τον ψηφιακό μετασχηματισμό επιχειρήσεων διεθνώς.

Επιπτώσεις για τον δημόσιο τομέα

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η προοπτική συνεργασίας στον δημόσιο τομέα. Η εμπειρία της ServiceNow σε διεθνή έργα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης μπορεί να αποτελέσει καταλύτη για την επιτάχυνση ψηφιακών υπηρεσιών προς πολίτες και επιχειρήσεις. Από την πλευρά της, η OneDealer γνωρίζει καλά τις προκλήσεις της ελληνικής δημόσιας διοίκησης και αναμένεται να διαδραματίσει ρόλο-κλειδί στην τοπική εφαρμογή.

Η ενσωμάτωση λύσεων τεχνητής νοημοσύνης σε τομείς όπως η υγεία, η εκπαίδευση και η φορολογική διοίκηση θα μπορούσε να βελτιώσει θεαματικά την αποδοτικότητα και τη διαφάνεια, περιορίζοντας παράλληλα το λειτουργικό κόστος.

Παρά τις υψηλές προσδοκίες, οι οργανισμοί που θα επιλέξουν να επενδύσουν σε λύσεις ServiceNow θα χρειαστούν σημαντική εκπαίδευση προσωπικού, αλλαγές σε διαδικασίες και κουλτούρα, καθώς και επαρκή χρηματοδότηση.

Η ύπαρξη ευρωπαϊκών κονδυλίων για την ψηφιακή μετάβαση δημιουργεί ένα ευνοϊκό πλαίσιο. Ωστόσο, η αποτελεσματική αξιοποίηση των εργαλείων θα εξαρτηθεί από την τη διαχειριστική ικανότητα και τη συνεργασία δημόσιου-ιδιωτικού τομέα.