Στον Λευκό Οίκο ο Αλ. Εξάρχου - Έρχονται νέα ενεργειακά deals

Νέα σελίδα στις ενεργειακές συμφωνίες ανάμεσα σε Ελλάδα και ΗΠΑ έχει ξεκινήσει να γράφεται τις τελευταίες ημέρες.

Τα σενάρια για περαιτέρω διεύρυνση της συμφωνίας ανάμεσα στην Atlantic See LNG Trade SA (AKTOR και ΔΕΠΑ) με την Venture Global για το αμερικανικό LNG φαίνεται πως επιβεβαιώνονται μετά και τις τελευταίες συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Ουάσινγκτον.

Όπως έγινε γνωστό ο CEO του AKTOR, Αλέξανδρος Εξάρχου είχε σειρά επαφών στην αμερικανική πρωτεύουσα με υψηλούς αξιωματούχους της κυβέρνησης των ΗΠΑ για τα ζητήματα LNG και ενέργειας (στενούς συνεργάτες του Ντόναλντ Τραμπ).

Σύμφωνα με το hellasjournal οι συναντήσεις έλαβαν χώρα στον Λευκό Οίκο και οι συζητήσεις που είχε ο επικεφαλής του Ομίλου AKTOR επικεντρώθηκαν τόσο στην υλοποίηση των συμφωνιών που έχουν ήδη υπογραφεί, αλλά και στα επόμενα βήματα που θα περιλαμβάνουν νέα deals ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Ελλάδα.

Πηγές με γνώση των συζητήσεων που έγιναν στην Ουάσινγκτον κάνουν λόγο για επέκταση του δικτύου μεταφοράς αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου και σε άλλες χώρες της Βόρειας Ευρώπης, όχι μόνο στην Ουκρανία και τη Ρουμανία. Στο πλαίσιο αυτό στο τραπέζι των συζητήσεων έπεσε και το ζήτημα της επέκτασης των υποδομών που απαιτούνται και στη χρηματοδότηση των οποίων αναμένεται να συμμετάσχουν οι ΗΠΑ.

Υπενθυμίζεται πως η αμερικανική κυβέρνηση έχει εκφράσει με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο την επιθυμία για επενδύσεις σε λιμάνια της Ελλάδας.

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου AKTOR στον Λευκό Οίκο

Αλ. Εξάρχου: Αναζητούνται περισσότεροι προμηθευτές LNG

Την επέκταση των συμφωνιών με τις ΗΠΑ είχε προαναγγείλει ο κ. Εξάρχου σε πρόσφατη συνέντευξή του στο Bloomberg.

«Χρειαζόμαστε μεγαλύτερες ποσότητες από αυτές που μπορεί να εγγυηθεί η Venture Global, και για την περίοδο 2026-2030 θα πρέπει να έχουμε τουλάχιστον δύο, ίσως και τρεις προμηθευτές», είχε επισημάνει ο κ. Εξάρχου προσθέτοντας πως η Ελλάδα θα χρειαστεί και δεύτερη πλωτή μονάδα αποθήκευσης και επαναεριοποίησης (FSRU) πριν το 2030, προκειμένου να δημιουργηθεί ένας νέος διάδρομος που θα αυξήσει τη διέλευση LNG προς Ρουμανία, Ουκρανία και Μολδαβία.

Επίσημες ανακοινώσεις πάντως αναμένονται να γίνουν σε μεταγενέστερο χρόνο από την αμερικανική πλευρά.

Η Ελλάδα κόμβος μεταφοράς αμερικανικού φυσικού αερίου για την Ευρώπη

Είναι πλέον ξεκάθαρο πως η απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να σταματήσει η αγορά και η μεταφορά ρωσικού φυσικού αερίου τίθεται σε εφαρμογή με την Ελλάδα να είναι ο κόμβος μεταφοράς αμερικανικού φυσικού αερίου για την Ευρώπη.

Η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νόεμ, με τον Αλέξανδρο Εξάρχου στο Kennedy Center

Όπως αναφέρει το hellasjournal τη Δευτέρα, ο Αμερικανός υφυπουργός Ενέργειας αρμόδιος για την Ευρώπη, Τζάσουα Βoλζ, ανέφερε ότι απαιτείται ταχύτητα και αποτελεσματική συνεργασία δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, ώστε να αναπτυχθούν οι υποδομές που θα επιτρέψουν στο αμερικανικό LNG να εισαχθεί σε ικανοποιητικές ποσότητες μέσω της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή αγορά.

Η παρουσία του κ. Εξάρχου τόσο στην εκδήλωση που διοργάνωσε στο Kennedy Center ο Αμερικανός πρόεδρος και η σύζυγός του, Μελάνια, το βράδυ της Κυριακής, αλλά και οι συναντήσεις που είχε στον Λευκό είναι ενδεικτικές της μεγάλης σημασία που δίνει η πλευρά των ΗΠΑ στις ενεργειακές σχέσεις με την Ελλάδα, αλλά και ότι ο ρόλος της χώρα μας στις ενεργειακές εξελίξεις αναβαθμίζεται συνεχώς.