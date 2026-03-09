Στο σχήμα ONEX - Ipirotiki Facility Services διαγωνισμός των ΕΑΣ

Στην ανάδειξη της ένωσης εταιρειών ONEX S.A. - IFS Ipirotiki Facility Services S.A. ως οριστικού αναδόχου και την κατακύρωση στο εν λόγω σχήμα της σύμβασης που προβλέπει την παροχή υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού για την υλοποίηση βιομηχανικών προγραμμάτων παραγωγής από τα Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα Α.Β.Ε.Ε. προχώρησε προ ημερών η ΕΑΣ, έπειτα από τη διεξαγωγή σχετικού διαγωνισμού.

Η διάρκεια της σύμβασης είναι 36 μήνες, με οικονομική προφορά συνολικού ύψους 25.118.920,80 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και 31.147.461,79 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Βάσει των όρων του διαγωνισμού, υπάρχει δικαίωμα προαίρεσης που ανέρχεται σε έως το 50% επί του οικονομικού αντικειμένου, με εκτιμώμενη αξία 25.219.800 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, με επιπλέον δικαίωμα προαίρεσης μέχρι 50% της παραπάνω αξίας, ήτοι 12.609.900 ευρώ χωρίς ΦΠΑ (15.636.276 ευρώ με ΦΠΑ).

Η συνολική εκτιμώμενη αξία περιλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης ανέρχεται στο ποσό των 37.829.700 ευρώ χωρίς ΦΠΑ (49.908.828 ευρώ με ΦΠΑ).