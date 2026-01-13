Στην Επιτροπή Ανταγωνισμού το deal Αllwyn, Novibet - Τον Φεβρουάριο η απόφαση

Άρχισε χθες στην ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού η συζήτηση για την εξαγορά της Νovibet από την Αllwyn. H αρχική συζήτηση είχε οριστεί τον περασμένο Δεκέμβριο αλλά μετατέθηκε για χθες. Η αρχική εισήγηση που δεν δεσμεύει την ολομέλεια ήταν αρνητική και ζητήθηκαν νέες δεσμεύσεις από την πλευρά της Allwyn ώστε η Επιτροπή να ανάψει το πράσινο φως για την εξαγορά.

Πριν περίπου από ένα χρόνο υπήρξε συμφωνία από την Αllwyn, μητρική του ΟΠΑΠ, για να αποκτήσει το 51% της Novibet έναντι 217 εκατ. ευρώ. Ηταν μια πρόταση win -win γιατί και η Νovibet χρειαζόταν κεφάλαια ώστε να υποστηρίξει την αξιοσημείωτη διεθνή της επέκταση αλλά και για την Αllwyn που επιθυμούσε να κάνει τεχνολογικό πάροχο στις διαδικτυακές της δραστηριότητες τη Νovibet και να μην εξαρτάται από την Kaizen Holdings. Ιδίως τώρα που με τη συνένωση ΟΠΑΠ - Αllwyn το 55% των εσόδων του νέου σχήματος θα προέρχεται από το Internet (αθλητικός στοιχηματισμός και παιχνίδια καζίνο).

O ΟΠΑΠ όμως με το pamestoixima και την Stoiximan έχει μερίδιο αγοράς πάνω από το 50% στα διαδικτυακά τυχερά παιχνίδια και το ποσοστό αυτό θα ξεπερνούσε το 65% με την εξαγορά της Novibet από τη μητρική του εταιρεία.

Η εξαγορά θα περνούσε οπωσδήποτε μέσα από την Επιτροπή Ανταγωνισμού η οποία ξεκίνησε τη διερεύνηση της υπόθεσης ζητώντας συμπληρωματικά στοιχεία από όλους τους εμπλεκόμενους. Η Allwyn θα προσκομίσει τις δεσμεύσεις που της έχουν ζητηθεί ώστε να διασφαλιστεί ότι η ολοκλήρωση της εξαγοράς δεν θα δημιουργήσει συνθήκες δεσπόζουσας θέσης στην αγορά.

Η συζήτηση στην Επιτροπή Ανταγωνισμού θα διαρκέσει μέρες και η απόφαση της ολομέλειας δεν αναμένεται πριν τον Φεβρουάριο.

Τα διαδικτυακά τυχερά παιχνίδια έχουν πάρει κεφάλι τα τελευταία χρόνια στις προτιμήσεις των παικτών και εμφανίζουν υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Το 2024 τα κέρδη GGR των παρόχων του διαδικτύου ανήλθαν στα 1,06 δισ. ευρώ σημειώνοντας άνοδο 13% σε σχέση με το 2023. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Επιτροπής Ελέγχου και Εποπτείας Παιγνίων (ΕΕΕΠ) στο 9μηνο του 2025 τα κέρδη GGR από τα online τυχερά παιχνίδια διαμορφώθηκαν στα 850 εκατ. ευρώ σημειώνοντας άνοδο 13,8% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024.

Σήμερα στην Ελλάδα παρέχουν υπηρεσίες τυχερών διαδικτυακών παιχνιδιών 18 εταιρείες.