Στη Βόρειο Ελλάδα τα 5 από τα δέκα mega projects υποδομών στη χώρα

Στην ανάπτυξη της Βόρειας Ελλάδας στοχεύουν τα πέντε από τα δέκα mega projects τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη στη χώρα μας και αφορούν τους τομείς ενέργειας, υποδομών αλλά και του τουρισμού.

Το πρώτο από αυτά είναι η μονάδα Ηλεκτροπαραγωγής Αλεξανδρούπολης. Πρόκειται για μεγάλο, ιδιωτικό ενεργειακό έργο στην περιοχή της Θράκης, προϋπολογισμού 400 εκατ. ευρώ. Το έργο υλοποιεί το σχήμα ΔΕΗ-ΔΕΠΑ Εμπορίας και αφορά την κατασκευή και λειτουργία μονάδας με καύσιμο το φυσικό αέριο. Υπεγράφη το 2024 και αναμένεται να ολοκληρωθεί στα τέλη του 2026.

Το επόμενο έργο υποδομής είναι η επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης, και συγκεκριμένα ο κλάδος 25ης Μαρτίου-Μίκρα. Πρόκειται για δημόσιο έργο με κόστος 434 εκατ.ευρώ: Το έργο είναι σε προχωρημένη κατασκευή και εκτιμάται ότι θα λειτουργήσει στα τέλη Φεβρουαρίου 2026 και με αυτή την προσθήκη θα επιτευχθεί ένα πρώτο μικρό δίκτυο για το Μετρό Θεσσαλονίκης.

Σημαντικό για την Βόρεια Ελλάδα είναι και το έργο κατασκευής των τριών νοσοκομείων, μέσω δωρεάς του ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Πρόκειται για Ιδιωτικό έργο με κόστος 442 εκατ. ευρώ και αφορά στην κατασκευή των Γενικών Νοσοκομείων Κομοτηνής και Σπάρτης και του Νοσοκομείου Παίδων Θεσσαλονίκης. Είναι η μεγαλύτερη επένδυση σε υποδομές υγείας που έχει γίνει εδώ και πολλά χρόνια. Την κατασκευή έχει αναλάβει η AVAX με την ολοκλήρωση να προσδιορίζεται για τις αρχές του 2027.

Τη Βόρεια Ελλάδα αφορά και το Βόρειο Τμήμα αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας Ε65 Τρίκαλα-Εγνατία. Πρόκειται για δημόσιο έργο με κόστος 442 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα θα ολοκληρωθεί περί τον Απρίλιο του 2026. Το έργο κατασκευάζει η ΤΕΡΝΑ.

Ένα σημαντικό οδικό έργο που αφορά την περιοχή της Θεσσαλονίκης είναι και το Flyover. Πρόκειται για έργο ΣΔΙΤ με κόστος 480 εκατ.ευρώ. Το έργο εκτιμάται ότι θα είναι έτοιμο προς λειτουργία το 2027. Το έχει αναλάβει το σχήμα ΑVAX-METLEN. Με την λειτουργία του θα αυξήσει σημαντικά την χωρητικότητα της Περιφερειακής Θεσσαλονίκης βοηθώντας στην καταπολέμηση του κυκλοφοριακού της φόρτου.

Τα υπόλοιπα mega projects υποδομών και τουρισμού είναι:

Το Νέο Αεροδρόμιο Καστέλι Ηρακλείου Κρήτης. Πρόκειται για έργο παραχώρησης με κόστος 500εκατ.ευρώ. Το έργο βρίσκεται στο 40% της ολοκλήρωσης του και από το 2026 αναμένεται η έναρξη της δοκιμαστικής λειτουργίας. Το έργο θα βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία το 2027. Το project κατασκευάζει η ΤΕΡΝΑ για λογαριασμό της κοινοπραξίας ΤΕΡΝΑ-GMR.

Η Μονάδα Αντλησιοταμίευσης Αμφιλοχίας πρόκειται για ιδιωτικό έργο με κόστος 650 εκατ. ευρώ, το οποίο υλοποιείται από την Τέρνα Ενεργειακή. Είναι σε προχωρημένη κατασκευή και εκτιμάται πως θα ολοκληρωθεί το 2026 Το έργο «Σύστημα Αντλησιοταμίευσης στην Αμφιλοχία» αποτελεί τη μεγαλύτερη επένδυση σε έργο αποθήκευσης στην Ελλάδα. Με συνολική εγκατεστημένη ισχύ 680 MW (παραγωγή) και 730 MW (άντληση), περιλαμβάνει δύο ανεξάρτητους άνω ταμιευτήρες (Άγιο Γεώργιο και Πύργο με όγκους περίπου 5 εκατ. κυβικά μέτρα και 2 εκατ. κυβικά μέτρα αντίστοιχα) ενώ ως κάτω ταμιευτήρα χρησιμοποιεί την υπάρχουσα λίμνη Καστρακίου της ΔΕΗ. Εκτιμάται πως θα έχει ετήσια παραγωγή ενέργειας περί τις 816.00 GWh.

Integrated Resort Casino: πρόκειται για ιδιωτικό έργο με κόστος κατασκευής περίπου 700 εκατ. ευρώ. Η συνολική επένδυση φτάνει το 1,5 δισ. ευρώ, εκ των οποίων η κατασκευή και ο εξοπλισμός υπολογίζονται σε περίπου 1 δισ. ευρώ. Την κατασκευή έχει αναλάβει η ΤΕΡΝΑ ενώ το επενδυτικό σχήμα αποτελείται από τις ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ-HARD ROCK INTERNATIONAL. To συγκεκριμένο έργο είναι σήμερα το μεγαλύτερο κτιριακό έργο όλων των εποχών για τη χώρα. Είναι στην Περιφέρεια Αττικής.

Νέα Γραμμή 4 Μετρό Αθήνας: Πρόκειται για δημόσιο έργο με κόστος 1,8 δισ. ευρώ. Λαμβάνει χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ 2014-2020 και την ΕΤΕπ και από το ΕΣΠΑ 2021-2027. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της σύμβασης που υπεγράφη τον Ιούνιο του 2021 θα ολοκληρωθεί το 2029. Το κατασκευάζει το σχήμα AVAX-GHELLA-ALSTOM και αναθέτουσα Αρχή είναι η Ελληνικό Μετρό.

ΒΟΑΚ -τμήμα Χανιά-Ηράκλειο, προϋπολογισμού 2,05 δισ. ευρώ: Το έργο υπεγράφη τον περασμένο Απρίλιο και είναι πλεόν το μεγαλύτερο έργο υποδομής που κατασκευάζεται στη χώρα μας. Αφορά στην αναβάθμιση του τμήματος Χανιά-Ηράκλειο ενώ υπάρχει και η προαίρεση για την αναβάθμμιση του τμήματος Χανιά-Κίσσαμος. Συνολικά θα κατασκευαστούν 187 χιλιόμετρα κλειστού αυτοκινητόδρομου. Ανάδοχος του έργου είναι η ΓΕΚ - ΤΕΡΝΑ. Η διάρκεια των έργων εκτιμάται σε 5 έτη και η ολοκλήρωση προσδιορίζεται για το 2030.