ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Το πιο δυναμικό «πακέτο» έρχεται φέτος στη ΔΕΘ, με την υπογραφή της Volton και της Orizon. Στον Χώρο Ιδιαίτερης Προβολής 20, έξω από το Περίπτερο 7 της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, η ενέργεια συναντά την επικοινωνία προτείνοντας την πιο ελκυστική και οικονομική συνδυαστική λύση: ρεύμα ή φυσικό αέριο και κινητή τηλεφωνία μαζί για να έχετε εκπτώσεις και στους 2 λογαριασμούς κάθε μήνα!

Ελάτε να ανακαλύψετε κι εσείς από τις 6 ως και τις 14 Σεπτεμβρίου 2025, τα νέα προγράμματα ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου της Volton και τα προγράμματα συμβολαίου κινητής της Orizon, που δίνουν περισσότερη αξία στην καθημερινότητά σας.

Ο νέος σύγχρονος συνδυασμός ενέργειας και επικοινωνίας

Παράλληλα, δοκιμάστε την εφαρμογή myON, που δίνει τον απόλυτο έλεγχο σε όλες τις υπηρεσίες – απλά, γρήγορα και με απόλυτη διαφάνεια και ενημερωθείτε για το πώς θα απολαμβάνετε έκπτωση στους λογαριασμούς σας από τον συνδυασμό προγραμμάτων ενέργειας και κινητής τηλεφωνίας.

Γιατί όταν ενέργεια και επικοινωνία συνδυάζονται, ο λογαριασμός γίνεται μικρότερος και το όφελος μεγαλύτερο!