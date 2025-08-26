Στα «υψηλά» κλιμάκια του Λονδίνου η Metlen - Οι αλλαγές στον FTSE

Στα υψηλά «κλιμάκια» του βρετανικού χρηματιστηρίου αποβλέπει η Metlen, χωρίς να έχει περάσει καν ένας μήνας από την εισαγωγή του ελληνικού ομίλου στην αγορά του Λονδίνου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Metlen θα προστεθεί στον FTSE 100, πιθανότατα εις βάρος της Taylor Wimpey , της μικρότερης σε αξία μετοχής του δείκτη. Οι αλλαγές θα οριστικοποιηθούν με βάση τις τιμές κλεισίματος της αγοράς στις 2 Σεπτεμβρίου και θα ανακοινωθούν την επόμενη ημέρα.

Η Metlen έκανε το ντεμπούτο της στο London Stock Exchange στις 4 Αυγούστου, μεταφέροντας την κύρια εισαγωγή της από την Αθήνα, σε μια κίνηση που ορισμένοι αναλυτές ανέμεναν ότι θα οδηγούσε σε συμπερίληψή της σε δείκτες όπως ο FTSE 100.

Με κεφαλαιοποίηση περίπου 7 δισεκατομμυρίων ευρώ, η εταιρεία είναι μία από τις πρώτες που επωφελείται από τους νέους κανόνες εισαγωγής, που επιτρέπουν την ένταξη σε δείκτες FTSE Russell μετοχών που δεν είναι ονομασμένες σε βρετανικές λίρες, ανέφερε το Bloomberg.

Σύμφωνα με την ενδεικτική αναθεώρηση της FTSE Russell, η Taylor Wimpey είναι μία από τις έξι μετοχές που αναμένεται να ενταχθούν στον δείκτη μεσαίας κεφαλαιοποίησης FTSE 250, μαζί με τις Johnson Service Group Plc και Oxford Biomedica Plc. Αντίθετα, από τον FTSE 250 αναμένεται να διαγραφούν εταιρείες όπως οι Asos Plc, Auction Technology Group Plc και Bloomsbury Publishing Plc.