Στα «κόκκινα» η μετοχή του ΟΛΠ λόγω της αναβάθμισης της Ελευσίνας

Έξι πτωτικές συνεδριάσεις καταγράφει η μετοχή του ΟΛΠ με σωρευτικές απώλειες 9% ενώ έχει χάσει σχεδόν 11 ευρώ από τις αρχές Ιουνίου, όταν βρισκόταν στα 49,7 ευρώ.

Αιτία στάθηκε η αναβάθμιση του λιμανιού της Ελευσίνας με αμερικανικά κεφάλαια ώστε το λιμάνι να αποτελέσει άλλη μια δίοδο εμπορευμάτων στη χώρα, τα οποία θα κατευθύνονται μέσω σιδηρόδρομου στην Ευρώπη.

Η είσοδος άλλου ενός παίκτη στην αγορά προβλημάτισε τους επενδυτές που πίεσαν με ρευστοποιήσεις τη μετοχή του ΟΛΠ. Την ενόχλησή της όμως έδειξε και η πρεσβεία της Κίνας, η οποία υποστήριξε πως η Κίνα επένδυσε στην Ελλάδα σε δύσκολους καιρούς και κατηγόρησε την Αμερικανίδα πρέσβη Κίμπερλι Γκιλφόιλ για παρεμβάσεις στα εσωτερικά της Ελλάδας.

Η κυβέρνηση δια στόματος του αντιπροέδρου της Κωστή Χατζηδάκη επισήμανε πως τα δύο λιμάνια δεν είναι ανταγωνιστικά, καθώς ο Πειραιώς είναι λιμάνι για κοντέινερ και η Ελευσίνα για χύδην φορτία. Άλλωστε, το λιμάνι της Ελευσίνας για να λειτουργήσει με τις νέες προδιαγραφές θα απαιτηθούν χρόνος και κεφάλαια.

Στο 9μηνο του 2025 ο ΟΛΠ εμφάνισε έσοδα 194,7 εκατ. ευρώ (+11,3%), κέρδη ebitda 115,5 εκατ. (+8%) και καθαρά κέρδη 76 εκατ. (+8,2%).

Στην πρώτη γραμμή αυτής της ανάπτυξης βρίσκονται οι τομείς του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων, Κρουαζιέρας, και φυσικά το έσοδο παραχώρησης από τις Προβλήτες ΙΙ & ΙΙΙ, υπερκαλύπτοντας τα μειωμένα έσοδα του Σταθμού Αυτοκινήτων, της Ακτοπλοΐας και της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης.

Στις μη υποχρεωτικές επενδύσεις που θα υλοποιηθούν από τον ΟΛΠ περιλαμβάνεται ένα νέο Logistic Center 44.000 τ.μ. και ένας νέος επιβατικός σταθμός για την κρουαζιέρα. Η πρώτη επένδυση ανέρχεται σε 60 εκατ. ευρώ και η δεύτερη σε 80 εκατ. ευρώ. Η εταιρεία έχει ανοιχτή γραμμή πίστωσης 100 εκατ. ευρώ με την ΕΤΕΠ.