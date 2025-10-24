Στα 22,3 δισ. δολάρια τα έσοδα της Procter & Gamble - «Χαμήλωσε» κατά 50% τον αντίκτυπο των δασμών του Τραμπ

Καλύτερα των εκτιμήσεων των αναλυτών διαμορφώθηκαν τα έσοδα και τα κέρδη της Procter & Gamble για το τρίτο τρίμηνο του 2025, με τον «κολοσσό» των καταναλωτικών προϊόντων να μειώνει τις εκτιμήσεις του για τον αντίκτυπο των δασμών από τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, στη λειτουργία του ομίλου.

Η P&G ανακοίνωσε έσοδα 22,39 δισ. δολαρίων, αυξημένα 3% σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο του 2024 και πάνω από 22,17 δισ. δολάρια που ανέμεναν οι αναλυτές που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση της LSEG.

Τα δομικά κέρδη ανά μετοχή έφτασαν τα 1,99 δολάρια, κατά 9 σεντ υψηλότερα από τις εκτιμήσεις των αναλυτών, καθώς οι υψηλότερες τιμές αντιστάθμισαν τις πιέσεις από τους δασμούς.

Παράλληλα, η P&G υποβάθμισε τις εκτιμήσεις της για τον αντίκτυπο των δασμών των ΗΠΑ, αναμένοντας πλέον ετήσιο κόστος μετά φόρων στα 400 εκατ. δολαρίων (έναντι 800 εκατ. που ανέμενε η εταιρεία τον Ιούλιο).

Σύμφωνα με το Reuters, τα αποτελέσματα της P&G αντανακλούν αυτά της ανταγωνιστικής εταιρείας και μητρικής της Dove, Unilever, η οποία την Πέμπτη ανακοίνωσε διψήφια αύξηση των πωλήσεων των προϊόντων ομορφιάς στις ΗΠΑ.

Ο συνολικός όγκος πωλήσεων της P&G παρέμεινε σταθερός, αν και σημείωσε άνοδο στην Κίνα.

Τα αποτελέσματα διατήρησαν την εταιρεία σε τροχιά επίτευξης των ετήσιων στόχων της, τους οποίους διατήρησε την Παρασκευή, «σε ένα δύσκολο καταναλωτικό και γεωπολιτικό περιβάλλον», όπως δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο απερχόμενος διευθύνων σύμβουλος και βετεράνος της εταιρείας, Τζον Μόλερ.

Ο όγκος των πωλήσεων στον τομέα των καλλυντικών, ο οποίος περιλαμβάνει μάρκες όπως το σαμπουάν Pantene και του brand Olay, αυξήθηκε κατά 4% κατά το τρίμηνο που έληξε τον Σεπτέμβριο, σε σύγκριση με αύξηση 1% το προηγούμενο τρίμηνο.

Οι τιμές στον κλάδο αυξήθηκαν κατά περίπου 1% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.