Στα 16,5 δισ. δολάρια τα έσοδα της Xiaomi, με αύξηση 30% - Το 2027 «μπαίνει» στην ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτροκίνησης

Σημαντική άνοδο στα έσοδα της για το δεύτερο τρίμηνο του 2025 ανακοίνωσε την Τρίτη η Xiamoni

Ο κινεζικός τεχνολογικός κολοσσός εμφάνισε έσοδα 116 δισ. γουάν έναντι εκτιμήσεων των αναλυτών που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση της LSEG για 114,7 δισ. γουάν.

Το Reuters σημείωσε πως τα έσοδα ενισχύθηκαν από τις ισχυρές παραγγελίες για το νέο ηλεκτροκίνητο SUV της Xiaomi, YU7.

Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά 75,4% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 10,8 δισ. γουάν έναντι εκτιμήσεων για 10,1 δισ. γουαν.

Παράλληλα, η εταιρεία γνωστοποίησε πως το 2027 θα κάνει την είσοδο της στην αγορά ηλεκτροκίνησης της Ευρώπης.

Όπως μετέδωσε το investing.com, ο τομέας των smartphone και AIoT (Τεχνητή Νοημοσύνη των πραγμάτων) της Xiaomi εμφάνισε έσοδα 94,7 δισ. γουάν, αυξημένα κατά 14,8% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ενώ ο τομέας των έξυπνων ηλεκτρικών οχημάτων, της Τεχνητής Βοημοσύνης και άλλων νέων πρωτοβουλιών συνέβαλε με 21,3 δισεκατομμύρια γιουάν.

Η εταιρεία παρέδωσε 81.302 οχήματα κατά τη διάρκεια του τριμήνου, καταγράφοντας νέο ρεκόρ.

Οι παγκόσμιες αποστολές smartphone αυξήθηκαν κατά 0,6% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 42,4 εκατομμύρια μονάδες, σημειώνοντας το όγδοο συνεχόμενο τρίμηνο ανάπτυξης.

Σύμφωνα με στοιχεία της Canalys που επικαλείται η Xiaomi, η εταιρεία διατήρησε τη θέση της μεταξύ των τριών κορυφαίων παγκόσμιων προμηθευτών smartphone για 20ο συνεχόμενο τρίμηνο, με μερίδιο αγοράς 14,7%.

Η Xiaomi συνέχισε να επεκτείνει τη βάση χρηστών της, με τους παγκόσμιους ενεργούς χρήστες να φτάνουν τους 731,2 εκατομμύρια τον Ιούνιο, σημειώνοντας αύξηση 8,2% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Ο αριθμός των συνδεδεμένων συσκευών IoT στην πλατφόρμα της αυξήθηκε κατά 20,3% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 989,1 εκατομμύρια.

Η εταιρεία αύξησε τις δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη κατά 41,2% σε 7,8 δισεκατομμύρια γουάν, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για επενδύσεις σε βασικές τεχνολογίες.