Σούπερ Μάρκετ: Με επενδύσεις και επεκτάσεις δικτύων η «μάχη» για τα μερίδια αγοράς

Με δυο μεγάλες κινήσεις αλυσίδων σούπερ - μάρκετ στο πλαίσιο της επέκτασής τους και της διεύρυνσης του μεριδίου αγοράς τους ξεκίνησε το 2024, το οποίο αν και δεν αναμένεται να χαρακτηριστεί ως η χρονιά των εξαγορών και συγχωνεύσεων, όπως το 2022, εν τούτοις χαρακτηρίζεται από μια σημαντική κινητικότητα.

Λίγες ημέρες πριν την αλλαγή του χρόνου, συγκεκριμένα στις 8 Δεκεμβρίου 2023, η βορειοελλαδίτικη αλυσίδα Μασούτης ΑΕ εγκαινίασε το πρώτο grand κατάστημά της στην Αττική, το οποίο βρίσκεται επί της λεωφόρου Βουλιαγμένης, στο ύψος της Γλυφάδας. Πρόκειται για μια επένδυση 2 εκατ.ευρώ. Με το κατάστημα αυτό η Μασούτης ανεβάζει τον αριθμό των καταστημάτων της στην Αττική σε 61 και πανελλαδικά στα 391.

Σύμφωνα με τον CEO της εταιρείας, κ. Γιάννη Μασούτη, το κατάστημα αυτό είναι μέρος ενός συνολικού επενδυτικού project που αγγίζει τα 40 εκατ.ευρώ, και περιλαμβάνει και ανέγερση κατοικιών καθώς και τη λειτουργία τριών νέων Grand Μασούτης στην Αττική. Από τα τρία αυτά νέα μεγάλα καταστήματα το ένα, πιθανότατα, θα λειτουργήσει στα Βόρεια Προάστια, ενώ το δεύτερο σε πιό κεντρικό σημείο της Αθήνας.

Λίγες ημέρες νωρίτερα, η αλυσίδα AB Βασιλόπουλος εγκαινίασε ένα νέο κατάστημα στη λεωφόρο Κηφισίας, στο ύψος του Αμαρουσίου. Πρόκειται, σύμφωνα με τον κ. Γιάννη Λαβίδα CEO της εταιρείας, για μια επένδυση ύψους 12 εκατ.ευρώ, η οποία αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά την παρουσία της αλυσίδας στη συγκεκριμένη περιοχή, καθώς το κατάστημα διαθέτει 20.000 κωδικούς προϊόντων.

Η κίνηση αυτή της AB δεν είναι η μόνη, καθώς η εταιρεία, σχεδόν την ίδια χρονική περίοδο ανακαίνισε και το υφιστάμνο mega ΑΒ στην περιοχή του Ελληνικού επί της λεωφόρου Βουλιαγμένης. Η συγκεκριμένη επένδυση ήταν ύψους 1,5 εκατ.ευρώ.

Σύμφωνα, δε, με τον κ. Λαβίδα το επενδυτικό πρόγραμμα προχωρά κανονικά με το ετήσιο CAPEX της εταιρείας να ανέρχεται σε περίπου 50 εκατ. ευρώ.

Οι εξαγορές συνεχίζονται

Η αλυσίδα Σκλαβενίτης ΑΕ, η οποία ήταν αυτή που το 2017 έδωσε «νέα ζωή» στην πτωχευμένη Μαρινόπουλος εξαγοράζοντας το δίκτυο των 361 καταστημάτων της και διατηρώντας όλους τους εργαζόμενους στις θέσεις τους κατάφερε να αντιστρέψει θετικά το μεγάλο αυτό επιχειρηματικό ρίσκο επιστρέφοντας στην κερδοφορία τα τελευταία τέσσερα χρόνια και ταυτόχρονα προσπαθεί να επεκτείνει το δίκτυο της πανελλαδικά με συνεργασίες και εξαγορές.

Η εταιρεία μέσα στο 2024 αναμένεται να προχωρήσει σε επέκταση του δικτύου της, εξετάζοντας ενδεχόμενα εξαγοράς νέων τοπικών αλυσίδων, όπως άλλωστε είχε κάνει και στο παρελθόν με θετικά αποτελέσματα. Παράλληλα, λίγο πριν αλλάξει η χρονιά βρισκόταν σε διαπραγματεύσεις με δυο τοπικές αλυσίδες της Κύπρου.

Μέσα στο τρέχον έτος αναμένεται και μια στρατηγική κίνηση στον τομέα της ενέργειας.Η εταιρεία αναμένεται να προχωρήσει στη σύναψη του πρώτου PPA (Power Purchase Agreement) συμβολαίου, η διάρκεια του οποίου προσδιορίζεται μεταξύ δέκα και είκοσι ετών. Το συμβόλαιο αυτό, αν επιβεβαιωθούν οι σχετικές πληροφορίες, πιθανότατα θα συναφθεί με τη ΔΕΗ, η οποία είναι και ο βασικός ενεργειακός της πάροχος.

Με εξαγορές προχωρά και η νεότερη εταιρεία του κλάδου, η οποία έχει κάνει δυναμική είσοδο στο λιανεμπόριο. Πρόκειται για την Retail & More, η οποία φέτος κλείνει μόλις τρία χρόνια στην αγορά. Η Retail&More, η οποία πριν τρία , περίπου, χρόνια προέβη σε ένα τολμηρό «reset» της παρουσίας μιας παλιάς γνώριμης αλυσίδας, της γαλλικής πολυεθνικής Carrefour στη χώρα μας αυτήν τη στιγμή διαθέτει ένα δίκτυο 30 καταστημάτων.

Η εταιρεία που είναι συμφερόντων του κ. Νίκου Βαρδονογιάννη και θυγατρική του ομίλου AVE, λίγο πριν το κλείσιμο του 2023 εξαγόρασε την εταιρεία «ΧΟΥΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΕ» έναντι 3,15 εκατ.ευρώ. Η μικρή αυτή αλυσίδα διατηρεί έντεκα καταστήματα στην Αθήνα τα οποία θα μετονομαστούν σε Carrefour Express.

Επίσης, σε ό,τι αφορά τη δραστηριοποίησή της στη Βουλγαρία η Retail & More, της οποία CEO είναι ο κ. Βασίλης Στασινούλιας ίδρυσε την 100% θυγατρική της Retail & More Bulgaria η οποία και υπέγραψε συμφωνητικό με το Group Carrefour για το master franchise agreement στην Βουλγαρία.

Οι δύο αυτές, πρόσφατες συμφωνίες εντάσσονται στη στρατηγική του Ομίλου AVE για περαιτέρω επέκταση των δραστηριοτήτων του στον τομέα των τροφίμων-ποτών σε λιανική & χονδρική.

«Ανοιχτή» σε συζητήσεις για εξαγορές είναι και η αλυσίδα Lidl Hellas, η οποία αναπτύσσεται ραγδαία. Μάλιστα πρόσφατα ο πρόεδρος της διοίκησης της Lidl Ελλάδος κ. Martin Brandeburger κατά τη διάρκεια παρουσίασης είχε αναφέρει στο Liberal, απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ότι « σε περίπτωση που κάποια εξαγορά ή συνεργασία εξεταστεί από εμάς και δούμε ότι είναι συμφέρουσα δεν αποκλείουμε το ενδεχόμενο να προχωρήσουμε σε μια τέτοια κίνηση, παρά το γεγονός ότι η βασική μας πολιτική είναι να αναπτύσσουμε το δικό μας δίκτυο, βασισμένοι στις δικές μας δυνάμεις».

Πέραν αυτού η εταιρεία για την τριετία 2024-2026 αναμένεται να επενδύσει πάνω από 120 εκατ.ευρώ για ανάπτυξη νέων καταστημάτων και βελτίωση των υφισταμένων, καθώς και για την ίδρυση και λειτουργία κέντρου logistics.

Ανάπτυξη μέσω franchising

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Metro ΑΕΒΕ κ. Αριστοτέλης Παντελιάδης, είναι κάθετος σε ό,τι αφορά το θέμα των εξαγορών, δηλώνοντας επανειλημμένως τα τελευταία χρόνια ότι η εταιρεία δεν πρόκειται να ασχοληθεί με την «μάχη» αυτή.

Οι επενδύσεις ύψους 280 εκατ.ευρώ που έχει προγραμματίσει για την τετραετία 2023 - 2026 προορίζονται σε ανάπτυξη νέων καταστημάτων, για την δημιουργία κέντρου logistics στον Απρόπυργο καθώς και στον τομέα της ενέργειας από ΑΠΕ και στον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Σύμφωνα με το πλάνο της εταιρείας ως το 2025 αναμένεται η λειτουργία 80 νέων καταστημάτων Mymarket local. Ειδικότερα, για το 2024 προβλέται η λειτουργία τεσσάρων νέων ιδιόκτητων καταστημάτων My market. Παράλληλα, υπάρχει ενδιαφέρον και για ένα ακόμη ιδιόκτητο κατάστημα στο Ηράκλειο Κρήτης, για το οποίο η Metro ΑΕΒΕ προχωρά στην αγορά οικοπέδου. Όπως προαναφέρθηκε το δίκτυο καταστημάτων My market θα αναπτυχθεί κυρίως μέσω του franchise βραχίονα, δηλαδή των καταστημάτων My market Local, και μέσα στο τρέχον έτος αναμένεται η λειτουργία 25 με 30 νέων σημείων franchising.

Ο CEO της αλυσίδας ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός, κ. Άγγελος Κρητικός , ο οποίος , πρόσφατα διακρίθηκε και ως ο retail imager της χρονιάς, στα βραβεία Lenovo RetailBusiness Awards 2023, παρά τις αρκετές εξαγορές, μικρότερων τοπικών αλυσίδων που έχει κάνει τα προηγούμενα χρόνια, εμφανίζεται θετικός στην ανάπτυξη μέσω εξαγορών.

Πάντως, όπως κατά καιρούς έχει αναφέρει ο ίδιος, η αλυσίδα δίνει έμφαση, κυρίως, στη γεωγραφική κάλυψη και στοχεύει σε μεσαία και μικρά καταστήματα.

Σε ό,τι αφορά το επενδυτικό σχέδιο, προβλέπεται η διάθεση 5 εκατ. ευρώ για τη δημιουργία νέων καταστημάτων, 3 εκατ. ευρώ για βελτίωση υφιστάμενων καταστημάτων και 6 εκατ. ευρώ για τη λειτουργία νέων αποθηκών και απόκτηση απαιτούμενου εξοπλισμού. Η ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός διαθέτει συνολικά 392 καταστήματα με το εμπορικό σήμα Κρητικός (353 εταιρικά και 39 franchising), ενώ για το τρέχον έτος προβλέπεται το άνοιγμα 24 νέων καταστημάτων, 14 εταιρικών και 10 franchising.