Softweb: Αποκτά το 51% της Alphabit Cybersecurity

Με τίμημα 1.224.000 ευρώ, η Softweb προχωρά στην εξαγορά του 51% της Alphabit Cybersecurity, ενισχύοντας τον πυλώνα της κυβερνοασφάλειας και ολοκληρώνοντας τη στρατηγική της πρόταση για την ψηφιακή εξωστρέφεια επιχειρήσεων και οργανισμών.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Softweb, Χαράλαμπος Δημητρακόπουλος, δήλωσε στον Liberal: «Η εισαγωγή μας στο Χρηματιστήριο λειτούργησε ως αφετηρία υλοποίησης ενός ξεκάθαρου επενδυτικού πλάνου. Με μεθοδικές κινήσεις αξιοποιούμε τα κεφάλαια και τις συνέργειες, με στόχο να διαμορφώσουμε έναν ηγετικό όμιλο που πρεσβεύει την ψηφιακή εξωστρέφεια σε απόλυτο βαθμό. Είμαστε εμείς που ορίσαμε αυτήν την αγορά ως “Οικοσυμμετρία” και φιλοδοξούμε να τη διαμορφώσουμε. Η εξαγορά της Alphabit Cybersecurity εδραιώνει αυτό το όραμα, καθώς ο Όμιλος Softweb γίνεται πλέον ο μόνος στην Ελλάδα που συνδυάζει ολοκληρωμένα business software, στρατηγική ψηφιακής επικοινωνίας και κυβερνοασφάλεια, δημιουργώντας ένα διαφοροποιημένο προφίλ και ισχυρές προοπτικές αξίας για πελάτες, συνεργάτες και μετόχους. Τόσο η εξαγορά της Vitamin Media όσο και τώρα της Alphabit Cybersecurity αποτελούν φυσική εξέλιξη, ενσωματώνοντας οργανικά στον Όμιλο τζίρο και δυναμική που μέχρι σήμερα κατευθύνονταν σε συνεργάτες».

Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

Το τίμημα της εξαγοράς δύναται να συμψηφιστεί με αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Softweb, κατόπιν των απαραίτητων εταιρικών εγκρίσεων, ενώ η χρηματοδότηση της ολοκλήρωσης της συναλλαγής θα προέλθει και από κεφάλαια που αντλήθηκαν μέσω της ένταξης της εταιρείας στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Σημειωτέον, ότι η ένταξη της Alphabit Cybersecurity στον Όμιλο Softweb αποτελεί τη φυσική συνέχεια μιας μακρόχρονης συνεργασίας των δύο εταιρειών, με κοινό παρονομαστή την υλοποίηση ασφαλών ψηφιακών έργων. Σε ένα περιβάλλον όπου ο ψηφιακός μετασχηματισμός επιταχύνεται, η κυβερνοασφάλεια παύει να είναι υποστηρικτική λειτουργία και αναδεικνύεται σε κρίσιμο παράγοντα επιχειρησιακής συνέχειας και ανάπτυξης. Μέχρι σήμερα, σημαντικό μέρος των απαιτούμενων υπηρεσιών ασφάλειας καλυπτόταν μέσω συνεργασιών.

Πλέον, η Softweb ενσωματώνει τον συγκεκριμένο πυλώνα στο εσωτερικό της, ενισχύοντας τον έλεγχο, τη συνέπεια και την προστιθέμενη αξία των λύσεων της.

Με την Alphabit Cybersecurity, το οικοσύστημα του Ομίλου εμπλουτίζεται με ολοκληρωμένες υπηρεσίες που καλύπτουν όλο το φάσμα της κυβερνοασφάλειας: από τη διακυβέρνηση, τη συμμόρφωση και τη διαχείριση κινδύνου, έως την πιστοποίηση διαδικασιών, τους τεχνικούς ελέγχους ασφαλείας (penetration testing και red teaming), τις διαχειριζόμενες υπηρεσίες ασφάλειας, τη λειτουργία SOC, την απόκριση και αποκατάσταση περιστατικών και τις έρευνες ψηφιακής εγκληματολογίας, μέσω ιδιόκτητου εξειδικευμένου εργαστηρίου.

Η δυναμική της Alphabit Cybersecurity

Να σημειώσουμε ότι η Alphabit Cybersecurity δραστηριοποιείται από το 2020 στον χώρο της κυβερνοασφάλειας και έχει αναπτύξει ισχυρό αποτύπωμα στην ελληνική αγορά. Διαθέτει περισσότερους από 260 πελάτες, έχει υλοποιήσει πάνω από 400 έργα και κατέχει υψηλού επιπέδου διεθνείς πιστοποιήσεις, γεγονός που την κατατάσσει στους πλέον αξιόπιστους παρόχους του κλάδου. Στο πελατολόγιό της περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, μεγάλες επιχειρήσεις, χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, θεσμικοί φορείς και οργανισμοί του Δημοσίου.

Με βάση τις εκτιμήσεις για το 2025, η Alphabit Cybersecurity αναμένεται να παρουσιάσει κύκλο εργασιών 800.000 ευρώ και EBITDA 200.000 ευρώ, συμβάλλοντας θετικά στα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου και δημιουργώντας πρόσθετες προοπτικές κερδοφορίας μέσω συνεργειών.