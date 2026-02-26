Smartphones: Ισορροπώντας μεταξύ τιμής και επιδόσεων

Ανέκαθεν τα smartphones διακρίνονταν σε τρεις κατηγορίες βάσει κόστους – τα entry-level, τα mid-range και τα premium. Από αυτές, η μεσαία είναι εκείνη που έχει βγει περισσότερο κερδισμένη από τα άλματα που έχει πραγματοποιήσει τα τελευταία χρόνια η τεχνολογία. Οι συσκευές σε αυτό το επίπεδο, βλέπεις, έχουν ωριμάσει τόσο, που συχνά καλύπτουν τη συντριπτική πλειοψηφία των αναγκών του μέσου χρήστη χωρίς παραχωρήσεις.

Καλές οθόνες, αξιόπιστες κάμερες, απόδοση χωρίς κολλήματα και αυτονομία που βγάζει ολόκληρη ημέρα – όλα αυτά δεν είναι πλέον προνόμιο των ναυαρχίδων. Το ζητούμενο σε μία τέτοια συσκευή είναι η ισορροπία: να πληρώσεις για όσα πραγματικά θα χρησιμοποιήσεις. Ως εκ τούτου λοιπόν και με τα mid-range να είναι οι πρωταθλητές του value for money, έλα να δούμε τις συσκευές με την καλύτερη σχέση τιμής/απόδοσης.

Xiaomi Redmi Note 15 Pro+

Με κάμερα 200 MP και φακό 7P διαφράγματος f/1,7 με πέντε διαφορετικά εστιακά μήκη (στα 23, 28, 35, 46 και 92 χιλ.) και 4x οπτικό zoom, το Redmi Note 15 Pro+ είναι ίσως το πιο «τίμιο» camera phone που κυκλοφορεί. Η κάμερα που σου αναφέραμε πλαισιώνεται από υπερευρυγώνια 8 MP και κάμερα πρόσοψης 32 MP για τέλεια πανοράματα και selfies γεμάτες ολοζώντανα χαμόγελα. Η συσκευή της Xiaomi διαθέτει οθόνη CrystalRes AMOLED 6,83 ιντσών με κάλυψη του χώρου DCI-P3 σε ποσοστό 100%, ρυθμό ανανέωσης 120 Hz και βάθος χρώματος 12-bit για τέλειες εικόνες. Κερασάκι στην τούρτα ο οκταπύρηνος Snapdragon, η μπαταρία 6500 mAh και η ταχεία φόρτιση 100 W HyperCharge.

OPPO Reno15 Pro

Το Reno15 Pro θα σε κερδίσει μόνο και μόνο από το look του. Μία πανέμορφη συσκευή, η πρόταση της OPPO ενσωματώνει τρεις κάμερες – υπερευρυγώνια 50 MP, ευρυγώνια 200 MP και τηλεφακό 50 MP με 3,5x οπτικό zoom – και υποστηρίζει βίντεο επιπέδου 4K HDR το οποίο ενισχύεται ακόμα περισσότερο μέσω AI. Η τελευταία δεν μένει εκεί μάλιστα αφού προσφέρει έξτρα λειτουργίες επεξεργασίας εικόνων και βίντεο, παραγωγικότητας και ψυχαγωγίας. Σε όλα αυτά έρχονται να προστεθούν η φωτεινή οθόνη AMOLED στα 120 Hz με Gorilla Glass 7i και η θηριώδης μπαταρία των 6200 mAh για συγκλονιστική αυτονομία. Ε, τι άλλο θες;

Google Pixel 8 Pro

Εφοδιασμένο με το Tensor G3, ένα πανίσχυρο τσιπ που του προσφέρει κορυφαίες επιδόσεις σε κάθε τομέα – συμπεριλαμβανομένου και εκείνου της τεχνητής νοημοσύνης – το Pixel 8 Pro αλλάζει εκ βάθρων την καθημερινότητά σου. Επεξεργάσου φωτογραφίες και βίντεο, μετάφρασε έγγραφα, μηνύματα ή ό,τι ακούς, συνόψισε emails και συναντήσεις, βρες πανεύκολα αυτό που αναζητάς και γενικώς κάνε τη ζωή σου ευκολότερη με τη δύναμη της AI. Η δε οθόνη 6,7 ιντσών είναι μία LTPO OLED με ανάλυση 1344 x 2992, ρυθμό ανανέωσης 120 Hz και μέγιστη φωτεινότητα 2400 nits προσφέροντάς σου μία από τις καλύτερες εμπειρίες θέασης που είχες ποτέ.

Samsung Galaxy A56

Το Galaxy A56 είναι ένα από τα καλύτερα value-for-money κινητά που μας έχει προσφέρει ποτέ η Samsung. Η οθόνη των 6,7 ιντσών είναι τύπου Super AMOLED με ρυθμό ανανέωσης 120 Hz και τεχνολογία Vision Booster που φτάνει τη φωτεινότητά της έως και τα 1200 nits για ολοζώντανες εικόνες με σπουδαία χρώματα. Η AI της Samsung (η περίφημη… Awesome Intelligence) είναι παρούσα με χρήσιμες λειτουργίες που αυξάνουν την παραγωγικότητα, επιτρέπουν την επαγγελματική επεξεργασία εικόνων και δίνουν στη συσκευή τη δυνατότητα να ενσωματωθεί στο lifestyle σου. Πρόσθεσε και τις έξι γενιές αναβαθμίσεων Android και One UI και έκλεισες.

Huawei Pura70 Pro

Με design που κλέβει την παράσταση, το Pura70 Pro της Huawei είναι μία από τις πιο stylish συσκευές που θα βρεις στην αγορά. Κι όμως, τα καλύτερα είναι στο εσωτερικό του, εκεί που βρίσκονται ο ισχυρός επεξεργαστής Kirin 9010 πλαισιωμένος από 12 GB μνήμης και 512 GB αποθηκευτικού χώρου. Η οθόνη LTPO OLED των 6,8 ιντσών υποστηρίζει ρυθμό ανανέωσης έως 120 Hz ενώ η προστασία από νερό και σκόνη βάσει πιστοποίησης IP68 εγγυάται πως θα χρησιμοποιήσεις τη συσκευή υπό οποιεσδήποτε πρακτικά συνθήκες. Όσο για τη μπαταρία; Είναι στα 5050 mAh και υποστηρίζει ταχεία φόρτιση Dual SuperCharge για 0-50% μέσα σε ένα τέταρτο!

Xiaomi 15

Ποιος είπε ότι μία mid-range συσκευή δεν μπορεί να προσφέρει επιδόσεις ναυαρχίδας; Σίγουρα πάντως όχι η Xiaomi! Το Xiaomi 15, βλέπεις, φοράει Snapdragon 8 Elite, ένα πανίσχυρο SoC που θα σου δώσει τη δυνατότητα να κάνεις τα πάντα – από απαιτητικό multitasking, μέχρι mobile gaming – χωρίς να «ιδρώσει» όσον αφορά στη μπαταρία ή τη διαχείριση θερμοκρασίας. Η AI απλοποιεί την καθημερινότητά σου (για ό,τι θες, ρώτα το Gemini) ενώ η μεγάλη μπαταρία θα κάνει την ανάγκη για φόρτιση στα μισά της μέρας παρελθόν. Η CrystalRes AMOLED 6,36 ιντσών χαρίζει υπέροχες εικόνες ενώ οι τρεις φακοί των 50 MP της Leica εγγυώνται φωτογραφίες επαγγελματικού επιπέδου υπό οποιεσδήποτε συνθήκες.