Sky Express: Νέος στόλος, ανάπτυξη δικτύου και αύξηση κύκλου εργασιών

Το 2024 αποτέλεσε μία χρονιά έντονης επέκτασης για τη Sky Express, καθώς η εταιρεία παρουσίασε βελτίωση στα οικονομικά της μεγέθη, αύξηση κύκλου εργασιών, σημαντική ενίσχυση της καθαρής θέσης και διεύρυνση του λειτουργικού της αποτυπώματος. Ταυτόχρονα, οι επενδύσεις σε υποδομές και εξοπλισμό συνεχίστηκαν, ενώ η διοίκηση εκτιμά ότι το υφιστάμενο πλάνο ανάπτυξης δημιουργεί στέρεες προοπτικές για τα επόμενα έτη.

Aύξηση κύκλου εργασιών

Η Sky Express ολοκλήρωσε το 2024 με ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα, καταγράφοντας κύκλο εργασιών 440,75 εκατ. ευρώ, αυξημένο από τα 378,31 εκατ. ευρώ του 2023. Παρά την αύξηση του κόστους πωλήσεων, η εταιρεία ενίσχυσε το συνολικό της αποτέλεσμα, οδηγώντας τα προ φόρων κέρδη στα 27,03 εκατ. ευρώ από 23,64 εκατ. ευρώ το 2023. Μετά φόρων, το αποτέλεσμα ανήλθε σε 21,52 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας νέα άνοδο έναντι των 20,14 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης.

Η ενίσχυση της κερδοφορίας συνδέεται τόσο με τη βελτίωση της ζήτησης όσο και με την ωρίμανση του δικτύου, αλλά και την προσεκτική διαχείριση δαπανών, παρά το ιστορικά υψηλό κόστος ενέργειας και το περιβάλλον αυξημένων επιτοκίων που συνεχίστηκε εντός του 2024, όπως επισημαίνει και η διοίκηση στο προσάρτημα των οικονομικών καταστάσεων που καταχώρησε χθες στο ΓΕΜΗ.

Ενίσχυση ρευστότητας και χρηματοοικονομικής σταθερότητας

Η καθαρή θέση της εταιρείας σχεδόν διπλασιάστηκε, φτάνοντας τα 38,39 εκατ. ευρώ έναντι 16,86 εκατ. ευρώ το 2023. Η εξέλιξη αυτή προκύπτει κυρίως από τη σημαντική κερδοφορία της χρήσης και αποτελεί σαφή ένδειξη σταθερότητας, ενισχύοντας περαιτέρω την εικόνα βιωσιμότητας.

Παράλληλα, τα ταμειακά διαθέσιμα αυξήθηκαν σε 15,16 εκατ. ευρώ από 6,79 εκατ. ευρώ, καθώς οι λειτουργικές δραστηριότητες παρήγαγαν ταμειακές ροές ύψους 18,89 εκατ. ευρώ. Αυτό επέτρεψε στην εταιρεία να μειώσει σημαντικά τον δανεισμό της, με τα μακροπρόθεσμα δάνεια να μηδενίζονται εντός χρήσης και τα βραχυπρόθεσμα να περιορίζονται δραστικά.

Η διοίκηση υπογραμμίζει πως η επιτυχής αύξηση μετοχικού κεφαλαίου του 2023 σε συνδυασμό με την κερδοφορία των δύο τελευταίων χρήσεων ενισχύουν τη θετική προοπτική, επιτρέποντας την εφαρμογή του πλάνου ανάπτυξης χωρίς κινδύνους ρευστότητας.

Επενδύσεις σε υποδομές και εξοπλισμό

Το 2024 η Sky Express συνέχισε τις επενδύσεις της σε πάγια στοιχεία, με συνολικό μη κυκλοφορούν ενεργητικό που ανήλθε στα 45,1 εκατ. ευρώ, αυξημένο από τα 39,2 εκατ. ευρώ του 2023. Ιδιαίτερα ο μηχανολογικός και λοιπός εξοπλισμός, όπου περιλαμβάνονται και κρίσιμες υποδομές για τη λειτουργία στόλου και υπηρεσιών εδάφους, παραμένουν η μεγαλύτερη κατηγορία παγίων.

Η ενίσχυση των επενδύσεων εντάσσεται στο στρατηγικό σχέδιο της εταιρείας, που προβλέπει αναβάθμιση συστημάτων, βελτίωση λειτουργικών διαδικασιών και κάλυψη των αυξημένων αναγκών ενός επεκτεινόμενου δικτύου.

Επέκταση δραστηριότητας και θετική αξιολόγηση προοπτικών

Η εταιρεία επιβεβαιώνει στην οικονομική έκθεση του 2024, ότι το πλάνο ανάπτυξης που εφαρμόζεται τα τελευταία χρόνια αποδίδει, με τη διεύρυνση του δικτύου και την ωρίμανση νέων προορισμών να αποτελούν βασικούς μοχλούς ανάπτυξης. «Η εταιρεία μεγάλωσε το δίκτυό της και αναμένει την αποτύπωση της απόδοσης των ενεργειών της στα επόμενα οικονομικά έτη», αναφέρεται χαρακτηριστικά στις οικονομικές καταστάσεις.

Επιπρόσθετα, η μείωση των δανειακών υποχρεώσεων αποτελεί ακόμη ένα σημείο που ξεχωρίζει. Τα μακροπρόθεσμα δάνεια μηδενίζονται και το βραχυπρόθεσμο σκέλος περιορίζεται σε οριακά επίπεδα, κάτι που αποτυπώνει την προσπάθεια της εταιρείας να λειτουργεί με περιορισμένη εξάρτηση από χρηματοδότηση, αξιοποιώντας τη βελτιωμένη ρευστότητα και τις λειτουργικές εισροές της χρήσης.