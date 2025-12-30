Σήμερα ολοκληρώνεται η μεταβίβαση της Εγνατίας Οδού - Στα 1,3 δισ. ευρώ το τίμημα

Σήμερα ολοκληρώνεται η μεταβίβαση της Εγνατίας Οδού στην κοινοπραξία ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (75%) - EGIS (25%) αφού παραδίδεται η επιταγή των 1,3 δισ. ευρώ από τον παραχωρησιούχο στο Υπερταμείο. Tα επόμενα 35 χρόνια η κοινοπραξία θα αναλάβει τη διαχείριση του αυτοκινητόδρομου αλλά και τις εργασίες συντήρησης που απαιτούνται.

Η εμπρόθεσμη ολοκλήρωση της συναλλαγής εντός του 2025 επηρεάζει τον προϋπολογισμό και ειδικότερα τα έσοδα από τις αποκρατικοποιήσεις που έχει υπολογίσει το οικονομικό επιτελείο για το 2025. Στον Προϋπολογισμό που κατατέθηκε στη Βουλή για το 2026 αναφέρονται έσοδα από αποκρατικοποιήσεις το 2025 ύψους 1,51 δισ. ευρώ, συν άλλα 50 εκατ. ευρώ από ακίνητα.

Δηλαδή, αν για κάποιο λόγο δεν είχε ολοκληρωθεί η συναλλαγή εντός του 2025 τα έσοδα από αποκρατικοποιήσεις θα περιορίζονταν στα 200 εκατ. ευρώ ή στα 250 εκατ. ευρώ μαζί με τα ακίνητα και θα είχε ανατραπεί ο σχεδιασμός της κυβέρνησης για την ενίσχυση των δημοσιονομικών μεγεθών και τη μείωση του δημόσιου χρέους.

Πριν το οικονομικό κλείσιμο είχε ψηφιστεί από τη Βουλή η τροποποιημένη σύμβαση παραχώρησης και είχε δοθεί το πράσινο φως από την Επιτροπή Ανταγωνισμού για τη συναλλαγή.

Επίσης, είχε διευθετηθεί και το θέμα της πιστοποίησης των σηράγγων που δεν θα γίνουν από την Εγνατία ΑΕ, αλλά περνά πλέον στην ευθύνη του παραχωρησιούχου.

Επενδύσεις 400 εκατ. ευρώ από τον παραχωρησιούχο την πρώτη πενταετία

Για τα πρώτα πέντε χρόνια προβλέπονται επενδύσεις άνω των 400 εκατ. ευρώ, ενώ σε βάθος 35ετίας η συνολική δαπάνη βαριάς συντήρησης εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τα 1,8 δισ. ευρώ.

Οι παρεμβάσεις αυτές είναι απολύτως αναγκαίες, καθώς η Εγνατία θεωρείται πλέον υποδομή που χρήζει εκτεταμένης και βαριάς συντήρησης, με άμεση σύνδεση τόσο με την ασφάλεια των μετακινούμενων όσο και με το επίπεδο ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Έργα θα υλοποιηθούν σε όλο το μήκος του αυτοκινητοδρόμου των 658 χιλιομέτρων, καθώς και στους κάθετους άξονές του.

Στο πλαίσιο της παραχώρησης προβλέπεται η κατασκευή 16 Σταθμών Εξυπηρέτησης Αυτοκινήτων (ΣΕΑ) και η δημιουργία 12 οργανωμένων χώρων στάθμευσης και αναψυχής.

Η ετήσια συντήρηση που απαιτεί η Εγνατία Οδός ανέρχεται σε 65 έως 70 εκατομμύρια ευρώ και δεν μπορεί να καλυφθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Το κόστος αυτό πλέον το αναλαμβάνει ο παραχωρησιούχος.

Πού θα επικεντρωθούν οι εργασίες συντήρησης

Η Εγνατία Οδός είναι ο κεντρικός διάδρομος που ενώνει την Ηγουμενίτσα με τους Κήπους Έβρου, γεφυρώνοντας τη Δυτική με την Ανατολική Ελλάδα και εξυπηρετώντας τρεις πανευρωπαϊκές μεταφορικές αρτηρίες. Ο δρόμος όμως τα τελευταία χρόνια είχε αφεθεί στην τύχη του.

Οι επενδύσεις στην Εγνατία Οδό θα έχουν άμεσο αντίκτυπο στην καθημερινότητα εκατοντάδων χιλιάδων οδηγών. Η βελτίωση της ποιότητας του οδοστρώματος, η αναβάθμιση των σηράγγων, η επαρκής σήμανση και η ενίσχυση του φωτισμού θα μειώσουν την ταλαιπωρία και θα επιτρέψουν ταχύτερες και πιο ασφαλείς μετακινήσεις.

Παράλληλα, με τη δημιουργία ΣΕΑ και σύγχρονων χώρων στάθμευσης η Εγνατία Οδός δεν θα έχει να ζηλέψει τίποτα σε σχέση με τους σύγχρονους αυτοκινητοδρόμους της Ευρώπης.