Σήμα κινδύνου προς Κομισιόν: Άμεση η ανάγκη κοινής ευρωπαϊκής στρατηγικής για τις τηλεπικοινωνίες

Την ευθεία παρέμβαση της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ζητούν είκοσι CEO’s ευρωπαϊκών τηλεπικοινωνιακών και τεχνολογικών μεγάλων οργανισμών, μεταξύ των οποίων οι Vodafone, Deutsche Telekom, Nokia, Ericsson και Orange, προκειμένου να μην χάσει η Ευρώπη το ψηφιακό της προβάδισμα.

Όπως, δε, αναφέρουν σε ανοικτή επιστολή που απέστειλαν στην φον ντερ Λάιεν θα πρέπει η Κομισιόν να κινηθεί γρήγορα και αποφασιστικά ώστε να αποτραπεί αυτή η εξέλιξη.

Μάλιστα, οι ίδιοι προειδοποιούν ότι χωρίς βαθιές μεταρρυθμίσεις και υιοθέτηση του Digital Networks Act (DNA), η ήπειρος κινδυνεύει να υπονομεύσει τη μελλοντική της ανταγωνιστικότητα και ασφάλεια.

Η παρέμβαση των «20» έρχεται σχεδόν έναν χρόνο μετά τον σχηματισμό της νέας Επιτροπής, που είχε θέσει ως προτεραιότητα την αποκατάσταση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας.

Ωστόσο, όπως σημειώνουν οι υπογράφοντες, «η Ευρώπη που κάποτε ηγείτο, σήμερα υστερεί» και μάλιστα σε πολλούς τομείς, από την οικονομική ανάπτυξη μέχρι την καινοτομία. Το βασικό πρόβλημα εντοπίζεται στις ανεπαρκείς ψηφιακές υποδομές αλλά και στη ρυθμιστική πολυπλοκότητα, που εμποδίζει τις επενδύσεις μεγάλης κλίμακας.

Αυτό φαίνεται και από τα στοιχεία που έχουν παραθέσει οι «20». Μόλις 2% των Ευρωπαίων έχουν πρόσβαση σε δίκτυα 5G standalone, έναντι 25% στις ΗΠΑ και 77% στην Κίνα.

Οι υπογράφοντες επισημαίνουν ότι η Ευρώπη χάνει ήδη τεράστιες οικονομικές και κοινωνικές ευκαιρίες - από την αξιοποίηση των βιομηχανικών δεδομένων έως την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. «Η συνδεσιμότητα είναι το θεμέλιο κάθε σύγχρονης οικονομίας· χωρίς αυτήν, ακόμη και οι ισχυρότερες βιομηχανίες θα μοιάζουν με “σπίτια από τραπουλόχαρτα”, τονίζουν.

Όπως αναφέρεται, οι Ευρωπαίοι πάροχοι έχουν επενδύσει ένα ποσόν άνω των 500 δισ.ευρώ την τελευταία δεκαετία για την ανάπτυξη δικτύων 5G. Όμως η ήπειρος παραμένει κατακερματισμένη, με πάνω από 100 εταιρείες σε 27 χώρες.

Το αποτέλεσμα είναι η απώλεια «κλίμακας», που επιτρέπει σε ανταγωνιστές σε ΗΠΑ και Ασία να προχωρούν ταχύτερα και με μεγαλύτερη αποδοτικότητα.

Με την παρέμβασή τους οι CEOs ζητούν από την Επιτροπή να διαμορφώσει ένα απλούστερο και πιο φιλικό ρυθμιστικό πλαίσιο, που θα ενισχύσει τις συγχωνεύσεις, τη συγκέντρωση επενδύσεων και την ενιαία αγορά τηλεπικοινωνιών.

Η επιστολή, ακόμη, παραπέμπει και στην έκθεση του Μάριο Ντράγκι, η οποία ήδη από πέρυσι υπογράμμιζε ότι «η Ευρώπη χρειάζεται μια ενιαία, φιλόδοξη στρατηγική για την ψηφιακή μετάβαση, ενώ είναι αισθητό, πλέον το έλλειμμα καινοτομίας. Οι ηγέτες της βιομηχανίας ζητούν να εφαρμοστούν οι συστάσεις της με το μέγιστο επίπεδο φιλοδοξίας και ταχύτητας.

«Η Επιτροπή έχει τη δύναμη να αντιστρέψει αυτή την πορεία», σημειώνουν στο κλείσιμο. «Είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε, ώστε η Ε.Ε. να εισέλθει στο 2026 με ένα σαφές σχέδιο δράσης για επενδύσεις στις ψηφιακές υποδομές – το θεμέλιο της ανάπτυξης, της καινοτομίας και της ασφάλειας της Ευρώπης».