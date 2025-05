Shell: Η αναβάθμιση στα πρατήρια καυσίμων και η ανάπτυξη στη μικρή λιανική

Με στόχο τα πρατήρια να είναι προορισμός, η θυγατρική του Ομίλου Motor Oil επενδύει στα πρατήρια καυσίμων με επέκταση των υπηρεσιών στους καταναλωτές. Παράλληλα προσθέτει στο Shell Go+ πολλές παροχές ενώ αναμένεται μια καινούρια συνεργασία, που θα ξεκινήσει αρχές Ιουνίου, με την SKY express. Το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης της CORAL AE – Shell Licensee παρουσιάστηκε με μότο «κάθε διαδρομή αξίζει περισσότερο».

Αξιοσημείωτο ότι θα επεκταθεί αρκετά το λιανικό αποτύπωμα της Shell με τα μίνι μάρκετ που θα αποτελούν αναφορά στην πλειοψηφία των πρατηρίων. Όπως είπε ο Κώστας Καραγιάννης, Διευθυντής Marketing «ο χώρος των πρατηρίων μεταλλάσσεται και εξελίσσεται, καθώς ο στρατηγικός σχεδιασμός είναι ο πελάτης να θέλει να καθίσει περισσότερο, είτε για να αγοράσει κάτι από το μίνι μάρκετ, είτε για να πιει έναν καφέ. Ήδη στην Κροατία σε συνεργασία με έναν σεφ προσφέρονται burger και οι πελάτες πηγαίνουν ακόμη και για να φάνε».

Η στρατηγική για το μέλλον

Γενικότερα, η στρατηγική για το μέλλον αφορά σε καταστήματα που θα έχουν σημεία ηλεκτρικής φόρτισης, καταστήματα μικρής λιανικής, καφέ, καθώς και άλλες υπηρεσίες από εταιρείες του Ομίλου Motor Oil, όπως είναι το «Πράσινο Λάδι», η πράσινη εταιρεία του Ομίλου, όπου μπορεί κάποιος να αφήσει το λάδι που χρησιμοποίησε στην μαγειρική και αυτό να μεταφερθεί για ανακύκλωση.

Η Διευθύντρια Πωλήσεων Πρατηρίων της Coral, Κίρκη Καλαντζή αναφέρθηκε στους πυλώνες της στρατηγικής της Motor Oil: «Το διυλιστήριο και εταιρείες εμπορίας όπως η Coral και η Avin εξακολουθούν να παραμένουν ένας βασικός πυλώνας στρατηγικής για το καύσιμο. Ο δεύτερος βασικός πυλώνας έχει να κάνει με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ο Όμιλος της Motor Oil διαθέτει την δεύτερη μεγαλύτερη πλατφόρμα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ελλάδα, ενώ με την More και με τις άλλες εταιρείες του Ομίλου όπως το πράσινο λάδι και τον Θαλή επενδύουμε στην βιωσιμότητα. Όλοι αυτοί οι πυλώνες δείχνουν και τον μετασχηματισμό και την εξέλιξη της Motor Oil πάντα λαμβάνοντας υπόψη και τις ανάγκες των πολιτών. Για να γυρίσω στην Coral να πω ότι μια εταιρεία επιλέγει την στρατηγική της και με βάση πως αντιλαμβάνονται οι πελάτες τις ανάγκες που προκύπτουν. Γι’ αυτό βλέπετε και στα πρατήρια να βάζουμε φορτιστές και να κάνουμε τα smart shops».

Ο Λευτέρης Ιατρόπουλος, Διευθυντής Πωλήσεων του Δικτύου Λιανικής τόνισε ότι η Shell είναι το κορυφαίο brand στον χώρο της ενέργειας και επεσήμανε ότι το δίκτυο συνεχώς ανανεώνεται με την λογική του «θέλουμε να χτίσουμε μια όμορφη εμπειρία για τους πελάτες μας» και πρόσθεσε «Το επίκεντρο όσων κάνουμε είναι αυτοί και γι’ αυτό φροντίζουμε να επεκτείνουμε συνεχώς τις υποδομές και τις παροχές μας. Για παράδειγμα πλέον μπορείτε να βρείτε τα Lockers της ACS για την εξυπηρέτηση σας και στον τομέα των ταχυμεταφορών».

Τέλος, ο κ. Ιατρόπουλος επεσήμανε για τα καύσιμα: «Έχουμε την δύναμη της Motor Oil και με κορωνίδα το καύσιμο V-Power, που καθαρίζει τα ζωτικά μέρη του κινητήρα, φέρνουμε ουσιαστικά την τεχνολογία αιχμής της Formula στην καθημερινότητα μας.

Ο εμπλουτισμός στο πρόγραμμα πιστότητας Shell Go +

Επιβραβεύουμε τους καταναλωτές μας σε κάθε συναλλαγή με ένα από τα μεγαλύτερα προγράμματα επιβράβευσης της αγοράς. Ο κ. Καραγιάννης μίλησε για τους νέους τρόπους επιβράβευσης, όπως το Spin to Win. Πιο συγκεκριμένα, από 1η Απριλίου εως 30 Ιουνίου 2025 οι πελάτες που επιλέγουν τα καύσιμα Shell V-Power, κερδίζουν άμεσα spins, με χρήση του Shell GO+, για να γυρίσουν τον τροχό του Spin to Win. Οι τυχεροί θα έχουν την ευκαιρία να κερδίσουν 10 ταξίδια στη Monza για να παρακολουθήσουν από κοντά το Ιταλικό GP και να δουν από κοντά τη Scuderia Ferrari, 100 καπέλα Ferrari, Motorsport αυτοκινητάκια, Ferrari backpacks και πόντους Shell Go+, ενώ ένας υπερτυχερός θα βρεθεί κοντά στην ομάδα της Ferrari στο Maranello. Επίσης, 3 τυχεροί μπορεί να κερδίσουν μια VIP διπλή πρόσκληση για να είναι κοντά με την ομάδα της Hyundai στο Ράλλυ Ακρόπολης. Σύντομα θα ξεκινήσει και η νέα προωθητική ενέργεια σε συνεργασία με την SKY express.