Shein: Ανοίγει τα πρώτα φυσικά καταστήματα στη Γαλλία τον Νοέμβριο - Αναβρασμός στον εμπορικό κόσμο

Ο κινεζικός κολοσσός του online λιανεμπορίου Shein σχεδιάζει να ανοίξει τα πρώτα του φυσικά καταστήματα στη Γαλλία τον Νοέμβριο, στο πλαίσιο μιας συμφωνίας με την αλυσίδα πολυκαταστημάτων Société des Grands Magasins, μια κίνηση που προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις στους Γάλλους εμπόρους.

Τα καταστήματα στο πολυκατάστημα BHV στο κέντρο του Παρισιού και στα πολυκαταστήματα Galeries Lafayette σε πέντε άλλες γαλλικές πόλεις σηματοδοτούν ένα νέο βήμα για τη Shein, η οποία μέχρι τώρα είχε μόνο προσωρινά pop-up καταστήματα σε όλο τον κόσμο με σκοπό το μάρκετινγκ.

Ο πρόεδρος της SGM, Frédéric Merlin, δήλωσε ότι η έναρξη λειτουργίας θα προσελκύσει νεότερους πελάτες, προσθέτοντας ότι ένας πελάτης μπορεί να αγοράσει ένα προϊόν Shein και μια τσάντα σχεδιαστή την ίδια μέρα.

Η Galeries Lafayette, η οποία πούλησε τα καταστήματα που λειτουργούσε η SGM με το όνομά της μέσω συμφωνίας franchise, δήλωσε ότι αντιτίθεται στην κίνηση αυτή, καθώς παραβιάζει τη συμφωνία franchise, και σχεδιάζει να την εμποδίσει.

«Η Galeries Lafayette διαφωνεί βαθιά με αυτή την απόφαση όσον αφορά τη θέση και τις πρακτικές αυτής της εξαιρετικά γρήγορης μάρκας μόδας, η οποία έρχεται σε αντίθεση με την προσφορά και τις αξίες της», ανέφερε ο όμιλος σε δήλωση.

Αντιδρά ο εμπορικός κόσμος

Η Shein, η οποία πωλεί φορέματα 12 ευρώ και τζιν 20 ευρώ, αντιμετωπίζει πιέσεις από άλλους εμπόρους λιανικής, πολιτικούς και ρυθμιστικές αρχές στη Γαλλία, όπου οι βουλευτές έχουν υποστηρίξει ένα σχέδιο νόμου που ρυθμίζει τη «γρήγορη μόδα» και το οποίο, εάν εφαρμοστεί, θα απαγορεύσει στη Shein να διαφημίζεται.

«Μπροστά από το Δημαρχείο του Παρισιού, δημιουργούν το νέο megastore της Shein, το οποίο – μετά την καταστροφή δεκάδων γαλλικών εμπορικών σημάτων – στοχεύει να πλημμυρίσει ακόμη πιο μαζικά την αγορά μας με προϊόντα μίας χρήσης», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο Yann Rivoallan, επικεφαλής της ένωσης λιανικής πώλησης μόδας Fédération Francaise du Pret-a-Porter.

Οι Γάλλοι έμποροι λιανικής ήδη δυσκολεύονταν να ανταγωνιστούν τις Zara και H&M όταν ξεκίνησε η Shein, προσελκύοντας τους καταναλωτές που ενδιαφέρονται για το κόστος με τις εκπτώσεις της.

Αρκετοί Γάλλοι λιανοπωλητές γρήγορης μόδας, όπως η Jennyfer και η NafNaf, τέθηκαν σε διαδικασία πτώχευσης νωρίτερα μες στο 2025.

Τι προκλήσεις φέρνει

Η Shein πωλεί ρούχα και αξεσουάρ σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές χάρη στο επιχειρηματικό της μοντέλο, το οποίο συνίσταται στην αποστολή δεμάτων απευθείας από εργοστάσια στην Κίνα σε αγοραστές σε όλο τον κόσμο, επωφελούμενη από τους τελωνειακούς κανόνες που παρέχουν απαλλαγή από δασμούς στα δέματα ηλεκτρονικού εμπορίου χαμηλής αξίας.

Τα στελέχη της κινεζικής εταιρείας έχουν δηλώσει ότι η επιτυχία της οφείλεται στο επιχειρηματικό της μοντέλο που βασίζεται αποκλειστικά στο διαδίκτυο, πράγμα που σημαίνει ότι έχει ελάχιστα αποθέματα που δεν έχουν πωληθεί, σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει με τα φυσικά καταστήματα.

Η δημιουργία φυσικών καταστημάτων αποτελεί μια μεγάλη απόκλιση από αυτό το μοντέλο, καθώς απαιτεί από την εταιρεία να διατηρεί αποθέματα στα καταστήματα, κάτι που θα αυξήσει τα λειτουργικά έξοδα.

Αυτό συμβαίνει καθώς η Shein προσαρμόζεται στις αλλαγές στην μεγαλύτερη αγορά της, τις ΗΠΑ, όπου λήγει η απαλλαγή από δασμούς «de minimis» για δέματα χαμηλής αξίας, ενώ και η Ευρωπαϊκή Ένωση σχεδιάζει να κάνει το ίδιο.

Το πρώτο κατάστημα της Shein, στον έκτο όροφο του BHV, θα ανοίξει στις αρχές Νοεμβρίου, ενώ αργότερα προγραμματίζονται ανοίγματα σε πολυκαταστήματα Galeries Lafayette στη Ντιζόν, τη Γκρενόμπλ, τη Ρενς, τη Λιμόζ και την Ανζέρ.

Ο εκτελεστικός πρόεδρος Donald Tang έχει δηλώσει σε συνεντεύξεις ότι η Shein είναι ιδιαίτερα δημοφιλής σε επαρχιακές και αγροτικές περιοχές, όπου, όπως λέει, οι πελάτες έχουν λιγότερες επιλογές για μοντέρνα ρούχα.