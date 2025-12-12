Με τη Huawei στην Κίνα

Η Huawei επενδύει συστηματικά στη νέα γενιά μέσω του εκπαιδευτικού προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Seeds for the Future. Κατά τον 9ο κύκλο του προγράμματος, που πραγματοποιήθηκε φέτος, δύο Ελληνίδες φοιτήτριες του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, η Φιλοθέη Λιναρδάτου από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και η Σοφία Ζγουλέτα από το αντίστοιχο τμήμα του Πανεπιστημίου Πατρών, ταξίδεψαν στην Κίνα και συμμετείχαν σε εντατικά εκπαιδευτικά εργαστήρια με επίκεντρο τεχνολογίες αιχμής.

Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, οι συμμετέχουσες είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν τα κεντρικά της Huawei στη Shenzhen και τη Dongguan και όπου γνώρισαν από κοντά έργα και υπερσύγχρονες υποδομές τεχνολογίας, και ήραν σε επαφή με τεχνολογικές λύσεις που διαμορφώνουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό διεθνώς.

Παρακολουθώντας εντατικά μαθήματα και εξειδικευμένες συνεδρίες πάνω στο 5G+, την Τεχνητή Νοημοσύνη, το Cloud Computing, οι δύο φοιτήτριες αναφέρθηκαν ιδιαίτερα στις «προηγμένες δυνατότητες επικοινωνίας που προσφέρει το 5G. Εξασφαλίζει χαμηλή χρονική καθυστέρηση και υψηλούς ρυθμούς μετάδοσης, στοιχεία απαραίτητα για εφαρμογές αιχμής όπως το AI και ο κλάδος των τηλεπικοινωνιών» σημειώνει χαρακτηριστικά η Φιλοθέη. «Από την υγεία μέχρι τις έξυπνες πόλεις, το 5G αποτελεί βασική τεχνολογία που ανοιγεί δρόμους στην καινοτομία και βελτιώνει την καθημερινότητά μας» συμπληρώνει η Σοφία.

Η διαφορά στην εκπαιδευτική προσέγγιση της Huawei ήταν αισθητή σε σχέση με την έως σήμερα ακαδημαϊκή τους εμπειρία. «Η προσέγγιση της Huawei είναι πιο πρακτική και γενική. Δεν εστιάζει τόσο στις τεχνικές λεπτομέρειες, αλλά στον σκοπό και τον αντίκτυπο των καινοτομιών, συχνά με παραδείγματα πραγματικών εφαρμογών. Αυτό με βοήθησε να δω τη μεγάλη εικόνα και το πώς η τεχνολογία οδηγεί σε αλλαγές» αποκαλύπτει η Σοφία. «Το πρόγραμμα με βοήθησε να εμπλουτίσω το θεωρητικό υπόβαθρο που είχα από το πανεπιστήμιο. Εμβάθυνα στις τηλεπικοινωνίες, στο cloud computing και στο AI, και έμαθα περισσότερα για τις πρακτικές εφαρμογές τους. Μας ενημέρωσαν επίσης για τη νέα γενιά δικτύων, το 6G, κάτι που με εντυπωσίασε ιδιαίτερα», αναφέρει η Φιλοθέη.

Κάτι παραπάνω από μια εταιρεία τηλεπικοινωνών

«Πίστευα ότι η Huawei είναι απλώς μια εταιρεία τηλεπικοινωνών, αλλά έμαθα για τα καινοτόμα έργα της στην αυτόνομη οδήγηση, το AI και το cloud computing», συμφωνούν.

Κατά την διάρκεια του προγράμματος, οι συμμετέχουσες είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά τις σύγχρονες τεχνολογικές λύσεις της Huawei σεδιάφορους κλάδους, όπως: «Το μοντέλο Pangu Drug Molecule. Επιταχύνει την ανακάλυψη νέων φαρμάκων δημιουργώντας νέες μοριακές δομές μέσω AI και προβλέποντας τις ιδιότητές τους πολύ γρηγορότερα από τις παραδοσιακές μεθόδους».

Η επίσκεψη στη DJI και ένα πολύ θετικό μήνυμα

Μία από τις εμπειρίες που «έγραψαν» στις δύο φοιτήτριες ήταν η επίσκεψη στην DJI, παγκόσμιο ηγέτη στην κατασκευή drones και τεχνολογιών καμερών. «Είδαμε όλα τα μοντέλα drones από το πρώτο μέχρι το πιο σύγχρονο. Με εντυπωσίασε η εξέλιξή τους και οι εφαρμογές τους, από τον κινηματογράφο μέχρι την ανίχνευση πυρκαγιών» ομολογεί η Φιλοθέη.

«Οι τεχνολογίες τους στα drones ήταν συναρπαστικές. Με εντυπωσίασε η πρακτική εφαρμογή τους, ιδίως στη γεωργία και στην προστασία του οικοσυστήματος. Στην Ελλάδα, όπου οι πυρκαγιές είναι συχνές, τέτοιες τεχνολογίες μπορούν πραγματικά να κάνουν τη διαφορά», σημειώνει η Σοφία.

Όσο για το πώς άλλαξε αυτή η εμπειρία την οπτική τους για την τεχνολογία και τη διεθνή συνεργασία σε αυτόν τον τομέα: «Η εμπειρία ενίσχυσε την πίστη μου στη διεθνή συνεργασία. Κατανόησα ακόμη περισσότερο τον ρόλο της τεχνολογίας στη βελτίωση της ζωής των ανθρώπων. Ελπίζω στο μέλλον να συμβάλλω στην ανάπτυξη τεχνολογιών που θα λύνουν πραγματικά προβλήματα» αναφέρει η Φιλοθέη.

Η έμπνευση έρχεται μέσα από τη βιωματική εμπειρία και για τη Σοφία: «Η συμμετοχή μου στο πρόγραμμα με έκανε πιο ανοιχτή και πιο έτοιμη να δεχτώ νέες προκλήσεις. Νιώθω ότι θέλω να συμβάλλω σε έναν πιο βιώσιμο κόσμο μέσα από την τεχνολογία. Η εμπειρία αυτή με ενέπνευσε να αφήσω το δικό μου αποτύπωμα».

Με ενέργειες εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που εμπνέουν και ενδυναμώνουν τη νέα γενιά, η Huawei φυτεύει τους «Σπόρους του Μέλλοντος» στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών για ένα μέλλον που υπερβαίνει τα σύνορα και υπηρετεί τον άνθρωπο.