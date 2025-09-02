Σε «περιδίνηση» η Nestle μετά από την απομάκρυνση του CEO για ερωτική σχέση

Στο επίκεντρο της προσοχής βρίσκεται από τη Δευτέρα η Nestle, μετά από την απόφαση του ελβετικού «κολοσσού» να απομακρύνει τον CEO, Λοράν Φρεξέ, μόλις έναν χρόνο μετά την ανάληψη των καθηκόντων του γιατί δεν προχώρησε στην αποκάλυψη ερωτικής σχέσης που διατηρούσε με υφιστάμενη του.

Σημειώνεται πως οι μετοχές της Nestle έφτασαν να υποχωρούν έως και 3,2% στο χρηματιστήριο της Ελβετίας, προτού καταφέρουν να περιορίσουν τις απώλειες κοντά στο -0,7%.

Όπως μετέδωσε το Reuters, Φρεξέ θα αντικατασταθεί από τον Φιλίπ Ναβρατίλ, έναν ανερχόμενο στέλεχος της εταιρείας που παράγει τον καφέ Nescafe και τις σοκολάτες KitKat, η οποία αντιμετωπίζει προβλήματα με τον όγκο των πωλήσεων από την έναρξη της πανδημίας.

Η απόλυση του Φρεξέ ακολουθεί έρευνα για μια μη δημοσιοποιημένη ερωτική σχέση με μια άμεση υφιστάμενη, η οποία παραβίαζε τον κώδικα επιχειρηματικής δεοντολογίας της Nestle, όπως ανακοίνωσε η Nestle αργά το Δευτέρα.

Ο Φρεξέ, ο οποίος εργάστηκε για 39 χρόνια στη Nestle, δεν θα λάβει αποζημίωση αποχώρησης μετά την αποχώρησή του, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία στο Reuters.

Η απότομη απομάκρυνση του βετεράνου της Nestle έρχεται ένα χρόνο μετά την απόλυση του προκατόχου του Μαρκ Σνάιντερ και 2,5 μήνες μετά την ανακοίνωση του μακροχρόνιου προέδρου Πολ Μπούλκε ότι θα παραιτηθεί το 2026, σε μία από τις πιο ταραχώδεις περιόδους στην 159χρονη ιστορία της εταιρείας.

Σε μια σύντομη δήλωση, ο Μπούλκε ευχαρίστησε τον Φρεξέ για τα χρόνια υπηρεσίας του στη Nestle, αλλά είπε ότι η απόλυση ήταν μια «αναγκαία απόφαση».

Ζητούμενο η σταθερότητα

Οι μετοχές της Nestle, που αποτελούν θεμέλιο λίθο του ελβετικού χρηματιστηρίου, έχουν χάσει σχεδόν το ένα τρίτο της αξίας τους τα τελευταία πέντε χρόνια, υπολείπονται των ευρωπαϊκών ομολόγων τους.

Ο διορισμός του Φρεξέ δεν κατάφερε να σταματήσει την πτώση, με τις μετοχές της εταιρείας να χάνουν 17% κατά τη διάρκεια της ηγεσίας του, απογοητεύοντας τους επενδυτές.

Τον Ιούλιο, η Nestle ξεκίνησε μια αναθεώρηση της υπολειτουργικής δραστηριότητας της στον τομέα των βιταμινών, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει στην πώληση ορισμένων εμπορικών σημάτων, αφού οι πωλήσεις του πρώτου εξαμήνου δεν ανταποκρίθηκαν στις προσδοκίες.

«Η αγορά δεν συμπάθησε ιδιαίτερα τον Freixe και οι στόχοι αναδιάρθρωσης τέθηκαν επίσης σε δεύτερη μοίρα», δήλωσε ο Μαουρίτσιο Πορφίρι, διευθύνων σύμβουλος επενδύσεων της εμπορικής εταιρείας Maverix.

«Χρειάζεται μια νέα αρχή και είναι καιρός να επανέλθει η σταθερότητα στη διοίκηση αυτής της παγκόσμιας εταιρείας», δήλωσε στο Reuters.

Η απόλυση τουΦρεξέ ήταν πρωτοσέλιδο στις ελβετικές εφημερίδες, με τη Neue Zuercher Zeitung να σημειώνει ότι η Nestle είχε χάσει τη «θρυλική σταθερότητά» της, όπου οι διευθύνοντες σύμβουλοι παρέμεναν για χρόνια πριν τελικά γίνουν πρόεδροι.

Η τελευταία αλλαγή είναι πιθανό να αφήσει αναπάντητα ερωτήματα σχετικά με τη μεσοπρόθεσμη κατεύθυνση της Nestle και «να κρατήσει κλειστό το θέμα της μετοχικής αξίας μέχρι να μάθουμε περισσότερα για το σχέδιο του κ.

Ναβρατίλ», ανέφεραν αναλυτές της JP Morgan σε ερευνητική τους έκθεση.

Οι αναλυτές της τράπεζας δήλωσαν ότι η είδηση της απομάκρυνσης του Φρεξέ δεν ήταν πιθανό να καθησυχάσει τους επενδυτές, καθώς ήταν η δεύτερη φορά σε ένα χρόνο που η εταιρεία διόριζε νέο διευθύνοντα σύμβουλο χωρίς να έχει πραγματοποιήσει διεξοδική αναζήτηση αντικαταστάτη.