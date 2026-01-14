ΣΒΕ για αγροτικά μπλόκα: Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις της περιφέρειας φτάνουν στα όρια τους

Έκκληση για συνεννόηση στο θέμα των αγροτικών κινητοποιήσεων απευθύνει προς τους αγρότες και την κυβέρνηση η διοικητική επιτροπή του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ), εκπέμποντας κραυγή αγωνίας για τις επιπτώσεις στην ελληνική βιομηχανία και ιδίως στις μεταποιητικές επιχειρήσεις με έδρα στην περιφέρεια.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση του ΣΒΕ, η πίεση που ασκείται στις βιομηχανικές και μεταποιητικές επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα είναι πλέον τεράστια, καθώς στο υπέρογκο κόστος της ενέργειας προστέθηκαν πλέον τα σοβαρά προβλήματα στον ανεφοδιασμό πρώτων υλών, στη διάθεση των προϊόντων και στις εξαγωγές.

«Το κλείσιμο του οδικού δικτύου σε κομβικά σημεία, όπως διόδια και τελωνεία, εκτοξεύει το κόστος μεταφοράς, με τεράστιες οικονομικές επιπτώσεις «ιδίως για τις επιχειρήσεις με έδρα εκτός Αθηνών, δηλαδή τις –συνήθως μικρές ή μεσαίες– επιχειρήσεις που στηρίζουν την ελληνική περιφέρεια. Όλο και περισσότερες από αυτές, σε όλη τη χώρα, φτάνουν στα όριά τους μετά κι από αυτή τη νέα, εκτός προγράμματος, σοβαρότατη οικονομική αιμορραγία. Αναγνωρίζουμε ασφαλώς τον κομβικό ρόλο που διαδραματίζει ο πρωτογενής τομέας στην εθνική οικονομία, όπως και τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει και ζητούν άμεση λύση. Η αγροτική παραγωγή βρίσκεται σε στενή και αμφίδρομη σχέση με τη μεταποιητική δραστηριότητα, γι’ αυτό και συμπαραστεκόμαστε σε κάθε δίκαιο αίτημα των αγροτών μας. Όμως πρέπει όλες οι πλευρές να κατανοήσουν ότι δεν έχουμε περιθώριο να σπάσει κανένας κρίκος της αλυσίδας της ελληνικής οικονομίας και της κοινωνίας μας» υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση.

Κατά τον ΣΒΕ, η ελληνική βιομηχανία αποτελεί σταθερό πυλώνα οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης για τη χώρα. Ιδίως στην περιφέρεια, οι μεταποιητικές επιχειρήσεις λειτουργούν ως πνεύμονας των τοπικών κοινωνιών, συμβάλλοντας καθοριστικά στη συγκράτηση του πληθυσμού σε τόπους που απειλούνται με ερήμωση. «Αν οδηγηθούν σε ασφυξία αυτές οι επιχειρήσεις, το κόστος ασφαλώς θα είναι τεράστιο για ολόκληρες περιοχές, αλλά και για τον αγροτικό κόσμο. Επιπλέον, ο κλάδος της βιομηχανίας δημιουργεί ισχυρά πολλαπλασιαστικά οφέλη, καθώς κάθε μία θέση εργασίας στη μεταποίηση οδηγεί στη δημιουργία περίπου δύο επιπλέον θέσεων στους τομείς της εφοδιαστικής αλυσίδας και της παροχής υπηρεσιών. Σας παρακαλούμε όλους, αγροτικό κόσμο και κυβέρνηση, συνεννοηθείτε και βρείτε τρόπο να πρυτανεύσει η λογική, η περιφέρεια πρέπει να ζήσει!» καταλήγει η ανακοίνωση.