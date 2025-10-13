SBC Greece - Το πρόγραμμα του συνεδρίου του Συμβουλίου Αειφόρων Κτιρίων Ελλάδας

Το Συμβούλιο Αειφόρων Κτιρίων Ελλάδας (SBC Greece), ως επίσημο μέλος του World Green Building Council (World GBC) στην Ελλάδα, ανακοινώνει την διοργάνωση του Ετήσιου Συνεδρίου Αειφορίας 2025 με τίτλο «From Vision to Impact», που τελείται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος και θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 14 Οκτωβρίου 2025, 09:00-18:00, στο Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή, Ερατοσθένους 13, Αθήνα.

Το συνέδριο θα φιλοξενήσει διακεκριμένες προσωπικότητες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, που εκπροσωπούν το χώρο της αειφορίας στο δομημένο περιβάλλον.

Την κεντρική ομιλία θα πραγματοποιήσει η κυρία Cristina Gamboa, CEO του World Green Building Council, του μεγαλύτερου και σημαντικότερου διεθνούς οργανισμού για τα αειφόρα - «πράσινα» κτίρια, ο οποίος καθοδηγεί και επηρεάζει τις προδιαγραφές και τη νομοθεσία παγκοσμίως.

Cristina Gamboa, CEO World Green Building Council.

Ο τίτλος του συνεδρίου «From Vision to Impact» (Από το Όραμα στην Πράξη) αντανακλά την ανάγκη της ελληνικής αγοράς να μεταβεί από τη θεωρητική προσέγγιση της αειφορίας στην πρακτική εφαρμογή μετρήσιμων λύσεων.

Για το σκοπό αυτό οι εργασίες του συνεδρίου επικεντρώνονται στη μετατροπή των οραμάτων σε συγκεκριμένες πράξεις και αποτελέσματα που θα έχουν θετική επίδραση στο δομημένο περιβάλλον και την κοινωνία.

Μεταξύ των ομιλητών θα βρίσκονται εκπρόσωποι της κυβέρνησης και του χώρου της πολιτικής οι οποίοι συμμετέχουν στη διαμόρφωση της νομοθεσίας και των πολιτικών που συνδέονται με την αειφορία σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Στο συνέδριο του SBC Greece μετέχουν επίσης εκπρόσωποι του επιχειρηματικού κόσμου μεταξύ των οποίων διευθυντικά στελέχη από κορυφαίες εταιρείες του real estate, της ενέργειας, της τεχνολογίας και της βιομηχανίας, που πρωτοστατούν στην υιοθέτηση αειφόρων πρακτικών.

Ακαδημαϊκοί και ερευνητές διακεκριμένων ευρωπαϊκών πανεπιστημίων και ερευνητικών κέντρων θα παρουσιάσουν τις πλέον σύγχρονες εξελίξεις στο χώρο της αειφορίας στη δόμηση.

Εμπειρογνώμονες αειφορίας από όλη την Ευρώπη, εκπρόσωποι των εθνικών Green Building Councils, συμβούλων αειφορίας και φορέων πιστοποίησης, θα μοιραστούν την τεχνογνωσία και τις βέλτιστες πρακτικές από τις χώρες τους.

Το συνέδριο αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία δικτύωσης για τους συμμετέχοντες, καθώς θα μπορέσουν να συνδεθούν με το παγκόσμιο δίκτυο αειφορίας, να συμβάλουν στη διαμόρφωση της ελληνικής και της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την αειφορία και να ανταλλάξουν εμπειρίες με πρωτοπόρους οργανισμούς.

Παράλληλα, θα έχουν την ευκαιρία να παραστούν σε δύο networking διαλείμματα και να συμμετάσχουν σε συζητήσεις υψηλού επιπέδου για το μέλλον της αειφόρου ανάπτυξης στην Ελλάδα.

Αλέξανδρος Αθανασούλας, Πρόεδρος SBC Greece, CEO STIRIXIS Group

Για το Συμβούλιο Αειφόρων Κτιρίων Ελλάδας (SBC Greece)

Το SBC Greece είναι ένας ανεξάρτητος, μη κερδοσκοπικός οργανισμός που προωθεί τα αειφόρα («πράσινα») κτίρια στην Ελλάδα και αποτελεί μέρος του World Green Building Council - της μεγαλύτερης παγκοσμίως οργάνωσης με σημαντική επιρροή στην αγορά αειφόρων κτιρίων, η οποία περιλαμβάνει πάνω από 100 εθνικά Green Building Councils.

Το συνέδριο του SBC Greece φιλοξενείται για μια ακόμη χρονιά στο υπερσύγχρονο αμφιθέατρο του Ιδρύματος Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή, ενός από τους κορυφαίους χώρους της Αθήνας. Το Ίδρυμα στεγάζει μία από τις σημαντικότερες ιδιωτικές συλλογές του δεύτερου μισού του 20ού αιώνα, με έργα διακεκριμένων καλλιτεχνών όπως οι Cézanne, Van Gogh, Picasso, και σύγχρονων Ελλήνων δημιουργών.

Λίγα Λόγια για το Συνέδριο

Η κοινωνία βρίσκεται σε ένα σταυροδρόμι επιλογών. Από τη μία πλευρά, η παραδοσιακή επιχειρηματική πορεία, γραμμική, χωρίς πλήρη εκτίμηση των συνεπειών. Από την άλλη, ένα μέλλον που απαιτεί σχεδιασμό με βάση νέες προσεγγίσεις, καινοτομία και προσαρμοστικότητα. Οι προκλήσεις όπως η κλιματική αλλαγή, η φτώχεια, η ανισότητα, η απώλεια βιοποικιλότητας και η ευθραυστότητα των υποδομών, αποτελούν στοιχεία ενός αλληλένδετου συστήματος. Η αντιμετώπισή τους απαιτεί συντονισμένη δράση εκπαίδευσης, τεχνολογίας, διακυβέρνησης, πολιτικής, επιχειρήσεων και κοινωνίας. Η αειφορία δεν περιορίζεται σε περιβαλλοντικά ζητήματα αλλά σχετίζεται με τον τρόπο ζωής, την κατασκευή υποδομών και την οικονομική ανάπτυξη.

Θεματικές Ενότητες Συνεδρίου

Το συνέδριο περιλαμβάνει πέντε θεματικές ενότητες που καλύπτουν τις κρισιμότερες πτυχές της αειφόρου ανάπτυξης: