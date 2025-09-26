Roche: Νέες εγκαταστάσεις στις ΗΠΑ μετά την ανακοίνωση δασμών στα φάρμακα από τον Τραμπ

Η ελβετική Roche υπογράμμισε την Παρασκευή ότι μία από τις μονάδες της στις ΗΠΑ ξεκίνησε πρόσφατα εργασίες για την κατασκευή νέας εγκατάστασης, έπειτα από την ανακοίνωση των νέων φαρμακευτικών δασμών από τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, οι οποίοι δεν θα εφαρμόζονταν σε εταιρείες που κατασκευάζουν εργοστάσια στις ΗΠΑ.

Ο Τραμπ δήλωσε την Πέμπτη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιβάλουν δασμούς 100% στις εισαγωγές επώνυμων ή κατοχυρωμένων με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας φαρμακευτικών προϊόντων από την 1η Οκτωβρίου, εκτός εάν η αντίστοιχη εταιρεία διαθέτει εργοστάσιο παραγωγής στις ΗΠΑ.

Ένας εκπρόσωπος της Roche αναφέρθηκε στην ανακοίνωση της 25ης Αυγούστου για τα σχέδια της μονάδας Genentech να δημιουργήσει εγκατάσταση στο Χόλι Σπρινγκς της Βόρειας Καρολίνας, καθώς και στη δέσμευση της Roche ύψους 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων για επενδύσεις στην παραγωγή και την έρευνα και ανάπτυξη στις ΗΠΑ.

Η Roche και η Novartis είναι οι δύο μεγαλύτερες φαρμακευτικές εταιρείες της Ελβετίας με σημαντικές παραγωγικές δραστηριότητες στις ΗΠΑ.

Η Novartis, η οποία επίσης ανακοίνωσε νωρίτερα φέτος μεγάλη επενδυτική δέσμευση στις ΗΠΑ, δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχολιασμό.

Μία πηγή του κλάδου εκτίμησε ότι, βάσει των πρώτων ενδείξεων από τις ΗΠΑ, οι δασμοί όπως ανακοινώθηκαν από τον Τραμπ πιθανότατα δεν θα ισχύουν για τις δύο ελβετικές εταιρείες.

Οι επενδυτές φάνηκαν να αγνοούν την είδηση, με τις μετοχές τόσο της Roche όσο και της Novartis να διαπραγματεύονται ελαφρώς ανοδικά νωρίς την Παρασκευή.

Η ελβετική κυβέρνηση δήλωσε ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες αναλύουν τον πιθανό αντίκτυπο των μέτρων του Τραμπ για τους φαρμακευτικούς δασμούς, χωρίς να διαθέτει προς το παρόν περαιτέρω λεπτομέρειες.