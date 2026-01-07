Reuters: Η Thyssenkrupp εξετάζει τη σταδιακή πώληση της TKSE στην Jindal Steel

Η γερμανική Thyssenkrupp θα μπορούσε να πουλήσει το τμήμα χάλυβα της στην ινδική Jindal Steel International σε διάφορα στάδια, δήλωσαν τέσσερα άτομα που γνωρίζουν τις συνομιλίες, καθώς οι δύο πλευρές επιδιώκουν να καταλήξουν σε συμφωνία για την πολύπλοκη συναλλαγή.

Η Jindal Steel διεξάγει συνομιλίες με την Thyssenkrupp Steel Europe από τον Οκτώβριο, μετά την υποβολή ενδεικτικής προσφοράς για τη δεύτερη μεγαλύτερη χαλυβουργία της Ευρώπης. Η συμφωνία είναι καθοριστική για την Thyssenkrupp, καθώς ο όμιλος, που κατασκευάζει ανταλλακτικά αυτοκινήτων και υποβρύχια, επιδιώκει να γίνει πιο λιτός και εστιασμένος.

Μια επιλογή που συζητείται είναι η Jindal να αποκτήσει πλειοψηφικό πακέτο μετοχών στην TKSE, πιθανώς 60%, σε πρώτο στάδιο, ενώ το υπόλοιπο 40% θα αποκτηθεί αργότερα σε δύο δόσεις των 20% ή εφάπαξ, ανάλογα με την πρόοδο της αναδιάρθρωσης, ανέφεραν οι ίδιες πηγές.

Μια σταδιακή συναλλαγή θα έδινε στην Thyssenkrupp μεγαλύτερη ευελιξία να αντιμετωπίσει περίπου 2,5 δισ. ευρώ (2,9 δισ. δολάρια) σε συνταξιοδοτικές υποχρεώσεις που συνδέονται με την TKSE – ένα σημαντικό εμπόδιο σε προηγούμενες προσπάθειες πώλησης, δήλωσε ένα από τα άτομα.

Λεπτομέρειες για το πώς θα μπορούσε να δομηθεί μια σταδιακή εξαγορά και ο αντίκτυπός της στις υποχρεώσεις χρέους δεν έχουν δημοσιοποιηθεί προηγουμένως. Η δέουσα επιμέλεια βρίσκεται σε εξέλιξη και οι όροι ενδέχεται να αλλάξουν, ανέφεραν οι ίδιες πηγές.

Μια αντιπροσωπεία της Jindal Steel έχει προγραμματιστεί να επισκεφθεί τη Γερμανία τον Ιανουάριο.

Μια πώληση της TKSE θα έβαζε τέλος σε χρόνια προσπαθειών για την εύρεση αγοραστή ενός περιουσιακού στοιχείου που, ενώ αποτελεί κεντρικό κομμάτι της βιομηχανικής κληρονομιάς της Γερμανίας, ήταν ασταθές και δαπανηρό στη λειτουργία του, εν μέσω σκληρότερου ασιατικού ανταγωνισμού.

Για την Jindal Steel International, τον διεθνή κλάδο χάλυβα του ομίλου Naveen Jindal, η συμφωνία θα σήμαινε σημαντική επέκταση στην Ευρώπη, μετά την εξαγορά της μικρότερης τσεχικής ομότιμης εταιρείας Vitkovice Steel το 2024.

Η Thyssenkrupp ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι όλες οι πτυχές της συναλλαγής - συμπεριλαμβανομένης της αποτίμησης, των υποχρεώσεων και των μελλοντικών επενδύσεων - θα συζητηθούν κατά τη διάρκεια τυχόν συνομιλιών για τη σύναψη συμβολαίου.

«Δεν μπορούμε να σχολιάσουμε μεμονωμένες δηλώσεις, οι οποίες σε αυτό το στάδιο μπορούν να αντιπροσωπεύουν μόνο προσωρινή κατάσταση», ανέφερε η εταιρεία.

Μια δεύτερη πηγή ανέφερε ότι η αντιπροσωπεία της Jindal είχε προγραμματίσει να επισκεφθεί τη Γερμανία τον Ιανουάριο για τεχνική αξιολόγηση του εργοστασίου της TKSE στο Ντούισμπουργκ, μετά την αναβολή ενός προγραμματισμένου ταξιδιού τον Δεκέμβριο.

Μια σταδιακή εξαγορά θα διατηρούσε επίσης τη συμμετοχή της Thyssenkrupp στην αναδιάρθρωση της TKSE, ανέφερε μια τρίτη πηγή.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Thyssenkrupp, Miguel Lopez, δήλωσε τον περασμένο μήνα ότι η Jindal Steel αποτελεί την ιδανική επιλογή για την TKSE, προσθέτοντας ότι ένα εκτεταμένο σχέδιο αναδιάρθρωσης για τη μείωση των θέσεων εργασίας και της παραγωγικής ικανότητας είχε προκαλέσει το ενδιαφέρον του ινδικού ομίλου.

Ο Lopez τόνισε ότι η Thyssenkrupp διαθέτει σχέδιο Β σε περίπτωση που οι συνομιλίες με την Jindal Steel International αποτύχουν, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες.