Ρεκόρ εσόδων και κερδοφορίας για τη Theon το 2025 - Στα 1,4 δισ. το ανεκτέλεστο - Αύξηση τζίρου 30% το 2026

Με αύξηση εσόδων 25,9% στα 443 εκατ. ευρώ και ενίσχυση προσαρμοσμένου ebitda κατά 28,7% στα 120 εκατ. ευρώ έκλεισε το 2025 για την ελληνική εταιρεία αμυντικού υλικού Theon.

Όπως αναφέρει η εταιρεία, πρόκειται για προκαταρκτικά αποτελέσματα δωδεκαμήνου τα οποία αποτελούν ρεκόρ εσόδων και κερδοφορίας στα 28 χρόνια λειτουργίας της εταιρείας. Οι νέες παραγγελίες αυξήθηκαν στα 1,31 δισ. ευρώ το 2025 από 466 εκατ. ευρώ το 2024 και το ανεκτέλεστο έργων στο τέλος του 2025 διαμορφώθηκε στα 1,41 δισ. ευρώ από 654 εκατ. στο τέλος του 2024. Ο δείκτης καθαρού χρέους προς ebitda διαμορφώθηκε στο 1,8x.

Όπως επισημαίνει η διοίκηση, η Theon ξεκίνησε το 2026 με ισχυρή δυναμική, η οποία προέρχεται από τις διαρθρωτικές τάσεις ανάπτυξης, το ιστορικά υψηλό ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών και το σημαντικά διευρυμένο χαρτοφυλάκιο προϊόντων.

Η επικαιροποιημένη εκτίμηση για το οικονομικό έτος 2026 προβλέπει αύξηση εσόδων περίπου 30% σε σχέση με το οικονομικό έτος 2025, με πάνω από 20% να προέρχεται από οργανική ανάπτυξη και το υπόλοιπο από μη οργανική, καθώς η THEON ξεκινά την ενοποίηση της Kappa Optronics. Ειδικότερα αναμένονται έσοδα 570 εκατ. ευρώ και προσαρμοσμένο περιθώριο ΕΒΙΤ μεταξύ 24%-26%.

Η Theon επαναβεβαιώνει επίσης τη μεσοπρόθεσμη εκτίμησή της για ετήσια αύξηση οργανικών εσόδων τουλάχιστον 15%, επίδοση που συνιστά ουσιαστική υπεραπόδοση έναντι της αναμενόμενης ετήσιας αύξησης των αμυντικών δαπανών των μεγάλων χωρών-μελών του ΝΑΤΟ. Η αναβάθμιση αυτή στηρίζεται στις ισχυρές διαρθρωτικές τάσεις ανάπτυξης, καθώς και στη διεύρυνση της αγοράς στην οποία απευθύνεται η Theon, τόσο μέσω νέων προϊόντων, όσο και μέσω της εισόδου σε νέες αγορές.

«Νωρίτερα από το 2030 ο στόχος για έσοδα 1 δισ. ευρώ»

Με κινητήριο μοχλό την οργανική ανάπτυξη και με την ενίσχυση στοχευμένων συμπληρωματικών εξαγορών, η Theon αναμένεται να επιτύχει τον στόχο εσόδων του 1 δισ. νωρίτερα από την αρχική πρόβλεψη για το 2030. Στο ίδιο μεσοπρόθεσμο πλαίσιο, η εταιρία στοχεύει να εξελιχθεί από ηγέτιδα δύναμη στον τομέα της Νυχτερινής Όρασης σε κορυφαίο παίκτη στον ευρύτερο κλάδο των Αμυντικών Ηλεκτροπτικών Συστημάτων.

Oι νέες παραγγελίες για το 2025 ανήλθαν στο ιστορικό υψηλό των 1,3 δισ. ευρώ, υποστηριζόμενες από τη μεγαλύτερη μεμονωμένη παραγγελία που έχει γίνει ποτέ για φορητό εξοπλισμό νυχτερινής όρασης μέσω του OCCAR για τις Γερμανικές Ένοπλες Δυνάμεις. Όπως αναφέρει η διοίκηση, το ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών πλέον προσφέρει για πρώτη φορά ορατότητα πέρα από τον συνήθη χρονικό ορίζοντα των 18 μηνών, έως και μετά το 2029, καθώς η Theon έχει υπογράψει μακροπρόθεσμες συμφωνίες‑πλαίσιο με ορισμένους από τους βασικούς πελάτες της.

Η χρηματοοικονομική θέση παραμένει ισχυρή, υποστηριζόμενη από θετικές ταμειακές ροές, την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2025 και την υπογραφή της νέας Σύμβασης ανακυκλούμενης πίστωσης, ύψους 300 εκατ. ευρώ η οποία ανακοινώθηκε τον Οκτώβριο του 2025.

Ως σημαντικότερες εξελίξεις το περσινό έτος σύμφωνα η διοίκηση αναφέρει:

Τη σειρά στρατηγικών επενδύσεων, εξαγορών και συνεργασιών, συμπεριλαμβανομένης της απόκτησης ποσοστού 9,8% στην Exosens, δημιουργώντας μια πλατφόρμα συνεργειών για την ανάπτυξη νέας τεχνολογίας απαλλαγμένης από περιορισμούς ITAR, με στόχο την ενίσχυση της επιχειρησιακής επίγνωσης στο πεδίο μάχης.

Την παράταση της μακροπρόθεσμης εμπορικής συμφωνίας με την Exosens, ενισχύοντας την ομαλή λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας και αυξάνοντας την παραγωγική δυναμικότητα τόσο στη Harder Digital όσο και στην Exosens.

Την αναθεώρηση της σύμβασης μεταξύ OCCAR και της κοινοπραξίας THEON/Hensoldt τον Δεκέμβριο του 2025, η οποία αντιπροσωπεύει τη μεγαλύτερη μεμονωμένη προμήθεια συστημάτων νυχτερινής όρασης στην ιστορία κράτους‑μέλους του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη.

Την παρουσίαση της πρωτοβουλίας THEON NEXT, με στόχο τη δημιουργία μιας πλατφόρμας που θα προωθήσει την ανάπτυξη φορητών συστημάτων νέας γενιάς.

Την επιτυχή ολοκλήρωση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους 150 εκ. (με τη στήριξη των βασικών μετόχων της THEON, οι οποίοι συμμετείχαν αναλογικά με περίπου €107 εκ. στην άντληση κεφαλαίων), για τη μερική χρηματοδότηση της επένδυσης στην Exosens και τη διατήρηση του δείκτη μόχλευσης σε υγιή επίπεδα.

Την επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό, καθώς και στη διεύρυνση της παγκόσμιας παρουσίας, ώστε να υποστηριχθεί η στρατηγική τοπικής παραγωγής της εταιρίας, επεκτείνοντας την παρουσία της σε Λετονία, Δανία και Νότια Κορέα.

Στις 6 Ιανουαρίου 2026, κατόπιν σημαντικής προπαρασκευαστικής εργασίας το 2025, η Theon έγινε μέλος του United Nations Global Compact (UNGC).

Προοπτικές και εκτιμήσεις για το οικονομικό έτος 2026

Οι νέες παραγγελίες προβλέπεται να καλύψουν τις παραδόσεις του έτους, διατηρώντας τον δείκτη κάλυψης παραγγελιών (book‑to‑bill) πάνω από το 1x και ενισχύοντας την ορατότητα εσόδων.

Η συμβολή των νέων ψηφιακών προϊόντων στα έσοδα αναμένεται να υπερδιπλασιαστεί το 2026 και να φτάσει περίπου το 25% (συμπεριλαμβανομένης της συνεισφοράς της Kappa).

Οι εξαγορές των 2026 Exosens και Kappa ολοκληρώθηκαν και επισήμως τον Ιανουάριο του 2026, με την Kappa να αναμένεται να συνεισφέρει περίπου 40 εκατ. στα έσοδα του oικονομικού έτους 2026, επιταχύνοντας την είσοδο της THEON στην αγορά συστημάτων πλατφόρμας.

Eστίαση στη διατήρηση προσαρμοσμένου περιθωρίου EBIT περί του 25% μέσω διάθεσης νέων προϊόντων και σημαντικής διεύρυνσης του χαρτοφυλακίου.

Επιτάχυνση της επένδυσης στην θυγατρική Harder Digital, όπως ανακοινώθηκε τον Ιανουάριο του 2026, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της παραγωγικής ικανότητας και την άμεση ανταπόκριση στη διεθνή ζήτηση για Λυχνίες Ενίσχυσης Φωτός (Image Intensifier Tubes (IIT)), που υπερβαίνει την τρέχουσα προσφορά.

Μικρές συμπληρωματικές Συγχωνεύσεις και Εξαγορές προβλέπονται για τη χρήση 2026, προς ενίσχυση τεχνολογικών δυνατοτήτων και διεύρυνση του χαρτοφυλακίου προϊόντων, χωρίς έκδοση νέων μετοχών.

Εκτίμηση κεφαλαιουχικών δαπανών (capex) ύψους 30 εκατ. προς έναρξη κατασκευαστικών εργασιών νέας εγκατάστασης στην Ελλάδα, για την παραγωγή προϊόντων πλατφόρμας, σε συνέχεια της πρώτης παραγγελίας από κορυφαίο κατασκευαστή τεθωρακισμένων οχημάτων.

Κρίστιαν Χατζημηνάς: Διατηρούμε την πρόβλεψή μας για μακροπρόθεσμη ανάπτυξη άνω του 15%

Ο Κρίστιαν Χατζημηνάς, Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της THEON, δήλωσε: «Η THEON σημείωσε για άλλη μία χρονιά εξαιρετικές εμπορικές και οικονομικές επιδόσεις. Για ακόμη μία φορά ξεπεράσαμε τα όσα είχαμε δεσμευτεί ότι θα επιτύχουμε. Σκοπεύουμε να διατηρήσουμε αυτή την επίδοση και να συνεχίσουμε να προσφέρουμε μόνο θετικές εκπλήξεις στο μέλλον, γι’ αυτό και διατηρούμε την πρόβλεψή μας για ανάπτυξη άνω του 15% μέσα σε ένα συντηρητικά εκτιμώμενο εύρος.

Καταγράψαμε αύξηση νέων παραγγελιών άνω του 180%, ενώ τα Έσοδα και το Προσαρμοσμένο EBIT ενισχύθηκαν κατά περισσότερο από 25% σε σχέση με τη χρήση 2024. Πολλές από τις πρωτοβουλίες μας ως πρωτοπόροι (early‑movers) δικαιώθηκαν, όπως η επένδυση στην Exosens, η θωράκιση της εφοδιαστικής μας αλυσίδας και οι στοχευμένες επενδύσεις ή συνεργασίες με τις κατάλληλες εταιρίες.

Όλες αυτές οι ενέργειες ευθυγραμμίζονται με τον στρατηγικό μας στόχο να εξελίξουμε τη Theon από κορυφαία εταιρία Νυχτερινής Όρασης σε ηγέτη στα Ηλεκτροπτικά Αμυντικά Συστήματα».