Quartz: Τα ρομποταξί απειλούν Uber και Lyft

Πριν από μια δεκαετία, οι οδηγοί της Uber ήταν οι «εισβολείς» που εκτόπιζαν τους κατόχους αδειών ταξί. Σήμερα, η ιστορία επαναλαμβάνεται, αλλά με μια ειδοποιό διαφορά: στο κάθισμα του οδηγού δεν κάθεται κανείς.

Η Waymo, ο τομέας αυτόνομης οδήγησης της Alphabet, μεταμορφώνεται από ένα πειραματικό project σε έναν κυρίαρχο παίκτη που αναδιαμορφώνει τον χάρτη των αστικών μεταφορών.

Με κεφαλαιοποίηση που αγγίζει τα 126 δισ. δολάρια μετά την πρόσφατη χρηματοδότηση-μαμούθ των 16 δισ., η Waymo καλύπτει ήδη 400.000 πληρωμένες διαδρομές εβδομαδιαίως. Ο στόχος για το τέλος του 2026 είναι το ορόσημο του ενός εκατομμυρίου, καθώς ο στόλος επεκτείνεται σε πόλεις όπως το Νάσβιλ, το Ντιτρόιτ και το Λας Βέγκας.

Για τους εκατομμύρια οδηγούς που βασίζονται στην Uber και τη Lyft, τα νούμερα αυτά δεν είναι απλώς στατιστικά στοιχεία σε ένα pitch deck, αλλά μια υπαρξιακή απειλή.

Σύμφωνα με την έκθεση της Gridwise Analytics για το 2026, στις πόλεις όπου δραστηριοποιούνται τα ρομποταξί, οι άνθρωποι-οδηγοί πραγματοποιούν 5,3% λιγότερες διαδρομές ανά ώρα. Αν και η αμοιβή ανά διαδρομή παραμένει σταθερή ή αυξάνεται ελαφρώς, ο «νεκρός χρόνος» αναμονής μεγαλώνει, αναγκάζοντας τους οδηγούς να δουλεύουν περισσότερες ώρες για το ίδιο μεροκάματο.

Η πραγματική απειλή κρύβεται στο κόστος καθώς η S&P Global προβλέπει ότι τα αυτόνομα οχήματα θα είναι έως και 60% φθηνότερα από τις επανδρωμένες διαδρομές. Αυτό το χάσμα τιμής λειτουργεί ως «βαρυτική δύναμη» που θα τραβήξει τους επιβάτες μακριά από τους ανθρώπους, ακριβώς όπως η Uber τους τράβηξε κάποτε μακριά από τα παραδοσιακά ταξί.

Πέρα από την τεχνολογία, αναδύεται και ένα κοινωνικό ζήτημα που αφορά την τοπική οικονομία, καθώς ενώ το εισόδημα ενός οδηγού στην Αριζόνα ανακυκλώνεται στην τοπική αγορά, τα κέρδη ενός Waymo κατευθύνονται απευθείας στα κεντρικά της Alphabet στο Mountain View.

Οι πόλεις κινδυνεύουν να μετατραπούν σε «φιλοξενητές» υπηρεσιών που απορροφούν τοπικό κεφάλαιο χωρίς να το επιστρέφουν στην κοινότητα.

Η είσοδος παικτών όπως η Tesla και η Zoox το 2026 επιβεβαιώνει ότι η ανατροπή δεν είναι πλέον ένα πείραμα, αλλά μια νέα, σκληρή πραγματικότητα.